ഇ-വിറ്റാരയുടെ റീ-ബാഡ്ജ് പതിപ്പ് തന്നെ, എങ്കിലും ഡിസൈനിലും ഫീച്ചറിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം
ഇ-വിറ്റാരയുടെ റീ-ബാഡ്ജ് പതിപ്പായ അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ലയുടെ ഡിസൈനും ഫീച്ചറും എഞ്ചിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാം.
Published : January 24, 2026 at 8:30 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അടുത്തിടെയാണ് ജാപ്പനീസ് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടൊയോട്ട തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ-ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മിഡ്സൈസ് ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി വിഭാഗത്തിലാണ് 'ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല' പുറത്തിറക്കിയത്. കമ്പനിയുടെ പങ്കാളിയായ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയായ ഇ-വിറ്റാരയുടെ റീ-ബാഡ്ജ് പതിപ്പാണ് ഇത്.
എങ്കിലും ഇ-വിറ്റാരയിൽ നിന്ന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ, എഞ്ചിൻ, വില എന്നീ ഘടകങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കാം. താരതമ്യം ചെയ്യാം.
ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല vs മാരുതി സുസുക്കി ഇ-വിറ്റാര: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
രണ്ട് എസ്യുവികളുടെയും അളവുകളും 2700 എംഎം വീൽബേസും സമാനമാണെങ്കിലും, മുൻവശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാറുകളും വ്യത്യസ്തമായി തോന്നുന്നു. മികച്ച ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റിനായി രണ്ടിലും ആക്ടീവ് എയർ ഫ്ലാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഹെഡ്ലൈറ്റുകളും ഡിആർഎൽ പാറ്റേണുകളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ടൊയോട്ട എബെല്ലയിൽ മോണോപോഡ് എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകളുള്ള പൈൻ പോലുള്ള ഡിആർഎല്ലുകൾ ആണ് ഉള്ളത്. അതേസമയം ഇ-വിറ്റാരയിൽ വൈ-ആകൃതിയിലുള്ള ഡിആർഎല്ലുകളുള്ള മാട്രിക്സ് എൽഇഡി സാങ്കേതികവിദ്യ ലഭിക്കും.
രണ്ട് കാറുകളുടെയും ബമ്പറിന്റെ ഡിസൈനും വേറിട്ട് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ലയുടെ ഡിസൈൻ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായി തോന്നുന്നു. അതേസമയം മാരുതി ഇ-വിറ്റാര കൂടുതൽ മസ്കുലാർ ആയി കാണപ്പെടുന്നു. ടൊയോട്ടയിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഫോഗ് ലാമ്പുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സൈഡ് പ്രൊഫൈലിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, രണ്ടിലും സമാനമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ധാരാളം ക്ലാഡിങ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകൾ ഉണ്ട്. രണ്ട് എസ്യുവികളുടെയും ടെയിൽ ലൈറ്റുകൾ മുൻവശത്തെ കാഴ്ച മികച്ചതാക്കുന്നു.
ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല vs മാരുതി സുസുക്കി ഇ-വിറ്റാര: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ, ഫീച്ചറുകൾ
ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ലയുടെയും ഇ-വിറ്റാരയുടെയും ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, രണ്ട് എസ്യുവികളും വളരെ സമാനമായി തോന്നും. കറുപ്പും തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ളതുമായ തീം രണ്ട് എസ്യുവികളിലും കാണാം. ഡാഷ്ബോർഡ് ഡിസൈനും സമാനമാണ്. ഡ്യുവൽ സ്ക്രീൻ സജ്ജീകരണം, ഫ്ലോട്ടിങ് സെന്റർ കൺസോൾ, ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ്, ഗ്ലാസ് റൂഫ്, ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, ഇലക്ട്രിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക്, ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ എന്നിവ ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ലയിൽ 10-സ്പീക്കർ ജെബിഎൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. മാരുതി ഇ-വിറ്റാരയിൽ 10-സ്പീക്കർ ഇൻഫിനിറ്റി സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. രണ്ട് എസ്യുവികളുടെയും പിൻ സീറ്റുകളിൽ റീക്ലൈൻ ആൻഡ് സ്ലൈഡ് ഫംഗ്ഷനും കൂടുതൽ പ്രായോഗികതയ്ക്കായി 40:20:40 സ്പ്ലിറ്റും ഉണ്ട്.
സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഈ രണ്ട് എസ്യുവികൾക്കും 7 എയർബാഗുകൾ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ലെവൽ-2 ADAS ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുന്നു. മാരുതി സുസുക്കി ഇ-വിറ്റാര ഭാരത് NCAP-യിൽ 5-സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ലയുടെ സുരക്ഷാ റേറ്റിങ് പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല vs മാരുതി സുസുക്കി ഇ-വിറ്റാര: പവർട്രെയിൻ
രണ്ട് എസ്യുവികൾക്കും രണ്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കും. 49 kWh, 61 kWh എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളിലുള്ള ബാറ്ററി പായ്ക്കിലാണ് ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ലയും മാരുതി ഇ-വിറ്റാരയും ലഭ്യമാവുക. ആദ്യ ബാറ്ററി പായ്ക്കുമായി ജോടിയാക്കിയ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 142hp പവറും 189Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും.
രണ്ടാമത്തെ ബാറ്ററി പായ്ക്കുമായി ജോടിയാക്കിയ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 172hp പവറും 189Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. 61kWhന്റെ വലിയ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഒറ്റ ചാർജിൽ 543 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് നൽകും. അതേസമയം 49 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഒറ്റ ചാർജിൽ 440 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകും.
ഈ രണ്ട് എസ്യുവികളും ആകെ 3 ട്രിമ്മുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. മാരുതി ഇ-വിറ്റാരയുടെ ട്രിമ്മുകളെ നെക്സ പതിവ് രീതിയിൽ ഡെൽറ്റ, സീറ്റ, ആൽഫ എന്നിങ്ങനെ നാമകരണം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ടൊയോട്ട അതിന്റെ ട്രിമ്മുകൾക്ക് E1, E2, E3 എന്നിങ്ങനെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നു.
ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല vs മാരുതി സുസുക്കി ഇ-വിറ്റാര: വില
രണ്ട് എസ്യുവികളുടെയും വില കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഏത് കമ്പനിയാണ് ആദ്യം വില പ്രഖ്യാപിക്കുകയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി ടൊയോട്ട 60 ശതമാനം ബൈബാക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതായത് ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല വാങ്ങി 3 വർഷത്തിനുശേഷം കമ്പനിക്ക് തന്നെ തിരികെ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാറിന് നൽകിയ യഥാർത്ഥ വിലയുടെ 60% തിരികെ ലഭിക്കും.
ഇതുകൂടാതെ എബെല്ലയിൽ ബാറ്ററി ആസ് എ സർവീസ് (BAAS) ഓപ്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും. ബാറ്ററി വാടകയ്ക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇത്. ഇത് കാറിന്റെ പ്രാരംഭവില കുറയ്ക്കും. അതായത് ബാറ്ററിയില്ലാത്തതിനാൽ കാറിന് വില കുറയും. പിന്നീട് BAAS സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി ബാറ്ററി വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 8 വർഷത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാറണ്ടി അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ലയും ഇ-വിറ്റാരയും നൽകും.
