ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ടൊയോട്ടയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി: ഒറ്റച്ചാർജിൽ 543 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച്; സവിശേഷതകളറിയാം
49 kWh, 61 kWh എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്കിലാണ് ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല ലഭ്യമാവുക. പുതിയ മിഡ്സൈസ് ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയുടെ ഡിസൈനും ഫീച്ചറും എഞ്ചിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകളിലേക്ക്.
Published : January 20, 2026 at 4:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ-ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജാപ്പനീസ് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടൊയോട്ട. കമ്പനിയുടെ പങ്കാളിയായ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയായ ഇ-വിറ്റാരയുടെ റീ-ബാഡ്ജ് പതിപ്പാണ് പുതിയ ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല. മിഡ്സൈസ് ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ കാർ ഇടം പിടിക്കുക.
ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്, മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6, വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ്6 തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുമായാണ് ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല വിപണിയിൽ മത്സരിക്കുക. പുതിയ മിഡ്സൈസ് ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയുടെ ഡിസൈനും ഫീച്ചറും എഞ്ചിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകളിലേക്ക്.
ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല: ബാറ്ററി, റേഞ്ച്
49 kWh, 61 kWh എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളിലുള്ള ബാറ്ററി പായ്ക്കിലാണ് ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല ലഭ്യമാവുക. ആദ്യ ബാറ്ററി പായ്ക്കുമായി ജോടിയാക്കിയ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 144hp പവറും 189Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ബാറ്ററി പായ്ക്കുമായി ജോടിയാക്കിയ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 174hp പവറും 189Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. 61kWhന്റെ വലിയ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഒറ്റ ചാർജിൽ 543 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് നൽകും. ഇതോടെ ടൊയോട്ടയുടെ ഇന്ത്യൻ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഹൈബ്രിഡ്, ഇലക്ട്രിക് മോഡലുകൾ ലഭിക്കും.
ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല: എക്സ്റ്റീരിയർ
അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല ഇവിക്ക് മാരുതി ഇ വിറ്റാരയുമായി വലിയതോതിൽ സാമ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് സ്ലീക്ക്, സെഗ്മെന്റഡ് എൽഇഡി ഡിആർഎൽ, ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, കട്ടിയുള്ള കറുത്ത ട്രിം ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശങ്ങളിൽ രണ്ട് ലംബ എയർ വെന്റുകളുള്ള മിനുസമാർന്ന ഫ്രണ്ട് ബമ്പറും ഉണ്ട്.
ബമ്പർ വ്യത്യസ്തമായാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വശങ്ങളിൽ ലംബമായ എയർ വെന്റുകളും കാണാം. വിശാലമായ ബോഡി ക്ലാഡിങ്, സി-പില്ലറിൽ സംയോജിപ്പിച്ച പിൻ ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ, ടെയിൽലൈറ്റുകളിലെ സെഗ്മെന്റഡ് ഇഫക്റ്റ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് ഡിസൈൻ സവിശേഷതകൾ.
അഞ്ച് മോണോടോൺ, നാല് ഡ്യുവൽ-ടോൺ കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. കഫേ വൈറ്റ്, ബ്ലൂയിഷ് ബ്ലാക്ക്, ഗെയിമിങ് ഗ്രേ, സ്പോർട്ടിൻ റെഡ്, എന്റ്റൈസിങ് സിൽവർ എന്നിവയാണ് മോണോടോൺ നിറങ്ങൾ. കഫേ വൈറ്റ്, ലാൻഡ് ബ്രീസ് ഗ്രീൻ, സ്പോർട്ടിൻ റെഡ്, എന്റ്റൈസിംഗ് സിൽവർ ബോഡി എന്നിവയാണ് ഡ്യുവൽ-ടോൺ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ. എല്ലാ കളർ ഓപ്ഷനുകളിലും ബ്ലാക്ക് സൺറൂഫ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല: ഇന്റീരിയർ
ഇന്റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ടൊയോട്ടയുടെ മറ്റ് റീബാഡ്ജ് ചെയ്ത മോഡലുകളെപ്പോലെ, ഇതിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അർബൻ ക്രൂയിസർ ഇവിയുടെ ക്യാബിൻ ഇ-വിറ്റാരയുടേതിന് സമാനമാണ്. 10.1 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ, 10.25 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, 12-കളർ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ്, ഒരു ജെബിഎൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്നിവയും അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല ഇവിയിലുണ്ട്.
ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല: സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ
ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല ഇവിയുടെ എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഏഴ് എയർബാഗുകളും നാല് വീലുകൾക്കും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഫ്രണ്ട് പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, ഓട്ടോ-ഹോൾഡുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്, ഒരു അക്കൗസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ അലേർട്ട് സിസ്റ്റം (AVAS) തുടങ്ങിയ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ ഓരോ വേരിയന്റിനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും.
ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല ഇവിയിൽ ലെയ്ൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റും അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളും ഉള്ള ലെവൽ 2 ADAS സ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. 500-ലധികം EV-enabled സർവീസ് ടച്ച് പോയിന്റുകൾ, 8 വർഷത്തെ ബാറ്ററി വാറന്റി, BaaS (ബാറ്ററി വാടക പ്രോഗ്രാം), 60 ശതമാനം ബൈബാക്ക് അഷ്വറൻസ് സ്കീം എന്നിവ ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
Also Read:
- ഇനി മൈലേജ് പരിശോധന എസി ഓണാക്കി കൊണ്ട്: യഥാർത്ഥ മൈലേജ് അറിയാം; കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം
- ടാറ്റ പഞ്ച് ഇവിക്ക് എതിരാളിയാകുമോ? വിയറ്റ്നാമീസ് കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രിക് കാർ വരുന്നു: വിൻഫാസ്റ്റ് VF5നെ കുറിച്ചറിയാം
- ഫോക്സ്വാഗൺ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈനിന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ് വരുന്നു: ഡിസൈൻ കാണാം
- കൂടുതൽ പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളുമായി കിയ സിറോസിൽ പുതിയൊരു വേരിയന്റ് കൂടെ: വില അറിയാം