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ടാക്സി വിപണി ലക്ഷ്യം വെച്ച് ടൊയോട്ട; വാണിജ്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ 'ലിമോ' പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി
കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ, കൂടുതൽ ഇടം, ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വാഹനം എന്നിവ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാണിജ്യ ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പ്രത്യേക എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്.
Published : November 6, 2026 at 3:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ പുതിയ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കി ടൊയോട്ട. 'ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ലിമോ എഡിഷൻ' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്. വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നവരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്.
'GX-SLF' ഗ്രേഡിൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് ലഭ്യമാകുക. 2.4 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനും ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റുകളുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ലിമോ എഡിഷനിൽ യാതൊരുവിധ മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. നിലവിലുള്ള അതേ വിശ്വസനീയമായ 2.4 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
യാത്രക്കാർക്കായി കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ, കൂടുതൽ ഇടം, ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വാഹനം എന്നിവ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാണിജ്യ ഉപഭോക്താക്കളെയാണ് ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിലെ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റുകളും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങളുമാണ് കമ്പനി പ്രത്യേകം എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്.
സാധാരണ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയിൽ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണുള്ളത്. കൂടാതെ ഇതിന് ലിറ്ററിന് 15 കിലോമീറ്റർ വരെ ഇന്ധനക്ഷമത ലഭിക്കുമെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. GX, GX+, VX, ZX എന്നിങ്ങനെ നാല് ട്രിമ്മുകൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.
വിലയും സവിശേഷതകളും
GX ഫ്ലീറ്റ് 7-സീറ്റർ പതിപ്പിന് 19.95 ലക്ഷം രൂപയും, GX ഫ്ലീറ്റ് 8-സീറ്റർ പതിപ്പിന് 19.99 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. സമാനമായ വിലയും ഫീച്ചറുകളും ഉള്ളതിനാൽ, ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ലിമോ എഡിഷൻ ഒരു പുതിയ മോഡലോ അപ്ഗ്രേഡോ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. മറിച്ച് നിലവിലുള്ള 'ഫ്ലീറ്റ്' പതിപ്പിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് മാത്രമാണ്.
വിശാലമായ ക്യാബിൻ, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സീറ്റുകൾ, എല്ലാ നിരകളിലും എയർ കണ്ടീഷനിങ്, ധാരാളം ഹെഡ്റൂമും ലെഗ്റൂമും, സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, സ്റ്റിയറിംഗിൽ തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ ഈ എംപിവിയിൽ ഉണ്ട്. സുരക്ഷാ ഫീച്ചറായി ഏഴ് എയർബാഗുകൾ, എബിഎസ് (ABS), വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ, ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി വിശ്വാസ്യത, സൗകര്യം, ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയിലൂടെ ഇന്നോവ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം ആർജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് തലമുറകളായി ഇതൊരു പ്രിയപ്പെട്ട വാഹനമായി തുടരുന്നതെന്ന് പ്രത്യേക പതിപ്പിന്റെ അവതരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ മോട്ടോറിലെ സെയിൽസ്-സർവീസ്-യൂസ്ഡ് കാർ ബിസിനസ് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശബരി മനോഹർ പറഞ്ഞു.
പ്രൊഫഷണൽ മൊബിലിറ്റി സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളും ഈ യാത്രയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണെന്നും, 'ഇനോവ ക്രിസ്റ്റ ലിമോ' അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ ശക്തമായ പാരമ്പര്യത്തെ ഒരു പുതിയ തിരിച്ചറിയലോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ടൊയോട്ടയിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഗുണനിലവാരവും വിശ്വാസ്യതയും തുടർന്നും നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
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