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നിരത്തിലിറക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം; ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസയുടെ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് മോഡൽ വരുന്നു, ടീസർ പുറത്ത്
പുതിയ ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റിന്റെ മുൻവശത്തെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ടീസറാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പുതുക്കിയ ഹാച്ച്ബാക്ക് ഒക്ടോബർ 14ന് വിപണിയിലെത്തും.
Published : October 10, 2026 at 6:02 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്ക് ആയ ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസയുടെ പുതിയ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ മോട്ടോർ. വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന്റെ ഡിസൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീസർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇത് ഒക്ടോബർ 14ന് വിപണിയിലെത്തും.
വരകാനിരിക്കുന്ന പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കിന്റെ മുൻഭാഗത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ടീസറിൽ കാണാൻ കഴിയും. മാരുതി ബലേനോ ഫേസ്ലിഫ്റ്റിനെപ്പോലെ, ടൊയോട്ടയും ഇതിൽ ത്രീ-സിലിണ്ടർ Z-സീരീസ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ തന്നെയാകും ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ്: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ ടീസറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസൈനിൽ പുതിയ മെഷ്-സ്റ്റൈൽ ഗ്രില്ല് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ടൊയോട്ടയുടെ ലോഗോ ഗ്രില്ലിൽ നിന്ന് ബോണറ്റിന്റെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. നിലവിലെ മോഡലിലെ വട്ടത്തിലുള്ള ഫോഗ് ലാമ്പുകൾക്ക് പകരം പുതിയ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള എൽഇഡി ഫോഗ് ലാമ്പുകളും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ മാരുതി ബലേനോയിലും സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, പിൻഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ടീസറിൽ നിന്ന് കാര്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഇതിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ല. എങ്കിലും, പിൻഭാഗത്തെ രൂപകൽപ്പനയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ്: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസയുടെ ക്യാബിൻ ലേഔട്ട് പരിചിതമായ രീതിയിലായിരിക്കുമെങ്കിലും, പുതുക്കിയ ബലേനോയിലുള്ളതുപോലെയുള്ള പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, കൂൾഡ് വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാഡ്, ബ്രാൻഡഡ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ്: സവിശേഷതകൾ
മാരുതി ബലേനോ ഫേസ്ലിഫ്റ്റിലുള്ളതുപോലെയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതായത് ലെവൽ-2 ADAS (അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം) സംവിധാനം പുതിയ ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റിലും ഉണ്ടാകും. അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഓട്ടോണമസ് എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ്, ലെയിൻ-കീപ്പ് അസിസ്റ്റ്, ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഫീച്ചറുകളും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 9-ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.
ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ്: എഞ്ചിൻ
നിലവിലെ ഗ്ലാൻസയിൽ 1.2-ലിറ്റർ, 4-സിലിണ്ടർ, നാച്ചുറലി ആസ്പിരേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണുള്ളത്. എന്നാൽ പുതിയ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിൽ മാരുതി ബലേനോയിലുള്ള 1.2-ലിറ്റർ, 3-സിലിണ്ടർ Z-സീരീസ് നാച്ചുറലി ആസ്പിരേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് സാധ്യത. മാരുതി ബലേനോയിൽ ഈ എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ, സിഎൻജി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വകഭേദങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ബലേനോയുടെ പെട്രോൾ പതിപ്പ് 81 bhp കരുത്തും 112 Nm ടോർക്കും നൽകുമ്പോൾ, സിഎൻജി പതിപ്പ് 69 bhp കരുത്തും 102 Nm ടോർക്കുമാണ് നൽകുന്നത്.
മാരുതി ബലേനോയിൽ 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സും എഎംടി ഓപ്ഷനും ലഭ്യമാണ്. ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസയിലും സമാനമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ ടൊയോട്ട ഇതിന്റെ സിഎൻജി പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുമോ അതോ എഎംടി ഓപ്ഷൻ നൽകുമോ എന്നത് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പുതുക്കിയ മാരുതി ബലേനോയുടെ സിഎൻജി നിരയിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസയുടെ പെട്രോൾ വകഭേദങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ 6.73 ലക്ഷം മുതൽ 9.99 ലക്ഷം രൂപ വരെയും, സിഎൻജി പതിപ്പുകൾക്ക് 8.49 ലക്ഷം മുതൽ 9.53 ലക്ഷം രൂപ വരെയുമാണ് വില. പുതിയ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് മോഡലിന് നിലവിലെ മോഡലിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ നിരയിൽ E, S, G, V എന്നീ ട്രിമ്മുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സിഎൻജി പതിപ്പ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സിനൊപ്പം S, G ട്രിമ്മുകളിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.
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