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അപകടം നേരത്തെ അറിയും, വണ്ടികൾ പരസ്‌പരം സംസാരിക്കും; ഇന്ത്യയിലെ പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിചയപ്പെടാം...

ഇനി അപകടങ്ങൾ മുൻകൂട്ടിയറിയാം; വി ടു വി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്ത്യൻ മൊബിലിറ്റി രംഗത്തെ മാറ്റിയെഴുതുമ്പോൾ

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Representational Image ((Image Credit: Honda Car India))
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 20, 2026 at 10:46 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ റോഡുകളിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കാവുന്ന ഒരു നിർണായക തീരുമാനവുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്ത്യ ഫോറം (ബിഐഎഫ്). വാഹനങ്ങൾക്ക് പരസ്‌പരം വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്‌ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന 'വി ടു വി' സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കായി പ്രത്യേക സ്പെക്ട്രം ഡി-ലൈസൻസ്ഡ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

തൊട്ടുമുന്നിലെ വാഹനം ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാലോ, വളവിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വണ്ടികൾ വേഗത്തിൽ വന്നാലോ ഡ്രൈവർ കാണും മുൻപേ ഈ സംവിധാനം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും. ഇന്ത്യൻ കണക്റ്റഡ് മൊബിലിറ്റി രംഗത്ത് വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്...

എന്താണ് V2V കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ?

റോഡപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് V2V കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. റോഡിലുള്ള വിവിധ വാഹനങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം കാണാൻ കഴിയുന്നതിനും മുൻപ് തന്നെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഡ്രൈവർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, തൊട്ടുമുന്നിൽ പോകുന്ന വാഹനം പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ടാലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തിരിവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വാഹനം വേഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഈ സംവിധാനം ഡ്രൈവർമാർക്ക് തത്സമയം കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

ഈ സ്പെക്ട്രം തീരുമാനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്തിനാണ്?

ബി.ഐ.എഫ് പ്രസിഡൻ്റ്‌ ടി.വി. രാമചന്ദ്രൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, 5.9 GHz ബാൻഡിലെ 30MHz സ്പെക്ട്രം ഡി-ലൈസൻസ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം കേവലം ഒരു നയപ്രഖ്യാപനം മാത്രമല്ല, അത് മനുഷ്യജീവനുകൾ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ചുവടുവയ്പ്പാ‌ണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഉയർന്ന റോഡപകടങ്ങളും മരണനിരക്കും കുറയ്ക്കാൻ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും.

ഈ സ്പെക്ട്രം സൗജന്യമാക്കുന്നതോടെ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ഈ സുരക്ഷാ സംവിധാനം വേഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഇത് രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ വാഹന ശൃംഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അപകടങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വലിയ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

V2V സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

V2V ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങൾ ഡി എസ്‌ ആര്‍ സി (ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഷോര്‍ട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ) എന്ന പ്രത്യേക തരം ആശയവിനിമയ സംവിധാനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത, പോകുന്ന ദിശ, ബ്രേക്കിംഗ് എന്നിവ തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റ് വാഹനങ്ങളുമായി ഈ സംവിധാനം പങ്കുവയ്ക്കു‌ന്നു. ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് വിശകലനം ചെയ്യുകയും അപകടസാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിലവിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് മെച്ചം?

ഇന്ന് വിപണിയിലുള്ള അൾട്രാസോണിക് സെൻസറുകൾ, ക്യാമറകൾ, റഡാറുകൾ എന്നിവയേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാണ് V2V ടെക്നോളജി. സാധാരണ സെൻസറുകളുടെ ഇരട്ടി പരിധി അതായത് ഏകദേശം 300 മീറ്റർ ദൂരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ വരെ V2V വഴി അറിയാൻ സാധിക്കും. തിരക്കുള്ള റോഡുകളിൽ ഒരു 'മെഷ് നെറ്റ്‌വർക്ക്' വഴി 10 വണ്ടികളിലേക്ക് വരെ ഈ സന്ദേശം കൈമാറി ഏകദേശം ഒരു മൈൽ ദൂരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ വരെ വാഹനങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാനാകും. കടുപ്പമേറിയ വളവുകളിലോ വലിയ ലോറികൾക്ക് പിന്നിലോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വണ്ടികളെപ്പോലും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ ഇതിന് കഴിയും. മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയാത്ത ചില സവിശേഷ മുന്നറിയിപ്പുകൾ V2V-ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും.

ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മൂവ്‌മെൻ്റ് അസിസ്റ്റ്

ജംഗ്ഷനുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

ലെഫ്റ്റ് ടേൺ അസിസ്റ്റ്

കാഴ്‌ച മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തിരിവുകളിൽ ഇടത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു.

എമർജൻസി ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ്

മുന്നിൽ പോകുന്ന വലിയ വണ്ടികൾ കാരണം കാഴ്ച മറഞ്ഞാലും, അതിനും മുന്നിലുള്ള വാഹനം പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ വിവരം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നു. ഇവ കൂടാതെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് വാർണിംഗ്, ലൈൻ ചേഞ്ച് വാർണിംഗ് തുടങ്ങിയ നിലവിലെ ഫീച്ചറുകളെ കൂടുതൽ സ്മാർട്ടാക്കാനും ഇതിന് സാധിക്കും.

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, IMA, LTA എന്നീ രണ്ട് ഫീച്ചറുകൾ മാത്രം കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ അപകടങ്ങളും മരണങ്ങളും ശരാശരി 50 ശതമാനത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ദേശീയ തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പ്രതിവർഷം 4 ലക്ഷം മുതൽ 6 ലക്ഷം വരെ റോഡപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. 1.9 ലക്ഷം മുതൽ 2.7 ലക്ഷം വരെ ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നത് തടയാം.780 മുതൽ 1,080 വരെ വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവനുകൾ രക്ഷിക്കാം.

ഭാവി എന്താണ്?

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഈ സംവിധാനം ഡ്രൈവർമാർക്ക് ശബ്ദത്തിലൂടെയോ ലൈറ്റുകളിലൂടെയോ ഉള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ മാത്രമായിരിക്കും നൽകുക. എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ വികസിക്കുന്നതോടെ, അപകടം വരുമെന്ന് ഉറപ്പായാൽ വാഹനം സ്വയം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയോ സ്റ്റിയറിംഗ് നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറും. നിലവിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയാണ് V2V വിപണിയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ അമേരിക്ക, ചൈന, ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ, യുകെ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ അതിവേഗം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രധാന ആഗോള വിപണിയായി ഇന്ത്യയും മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

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