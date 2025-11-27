ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ടെസ്ലയുടെ വമ്പന് ഷോറൂം; വെയർ ഹൗസ്, റീട്ടെയിൽ സെന്റര്, ചാര്ജിംഗ് എല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്
മുംബൈയില് കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യ ഷോറൂം തുറന്നെങ്കിലും പുത്തന് സൗകര്യവുമായാണ് ഗുരുഗ്രാമില് ഇപ്പോള് ഷോറൂം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : November 27, 2025 at 7:21 PM IST
ഗുരുഗ്രാം: ഇന്ത്യയില് പൂര്ണമായും പ്രവര്ത്തന സജ്ജമാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ടെസ്ല സെന്റര് ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമില് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഇന്നലെ (നവംബര് 26) യാണ് ഷോറൂമിന്റെ പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചത്. രാജ്യത്ത് ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളിലെ ഒരു പ്രധാന ചുവട് വയ്പ്പ് കൂടിയാണിത്.
മുംബൈ, ന്യൂഡല്ഹി എന്നിവിടങ്ങളിലും ടെസ്ലയുടെ താത്കാലിക സെന്ററുകള് തുറന്നിരുന്നു. മുംബൈയിലാണ് ആദ്യത്തെ ഷോറും ആരംഭിച്ചത്. തുടക്കത്തില് 500 കിലോമീറ്റര് റേഞ്ച് വെരിയന്ററിനും 622 കിലോമീറ്റര് റേഞ്ച് വെരിയന്റ് ഡെലിവറികളാണ് ടെസ്ല ആരംഭിച്ചത്. ആഗോള തലത്തിൽ 50 വിപണികളിലാണ് മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലും മികച്ച സ്വീകരണമാണ് ടെസ്ലയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. ഈ വര്ഷം ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയ ടെസ്ല മോഡല് വൈ. 59.89,000 എന്ന പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് വില്ക്കുന്നത്. ചാര്ജിംഗ് സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യ ഡെലിവറികൾ ഡൽഹി, മുംബൈ, ഗുഡ്ഗാവ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തുടങ്ങിയത്. നാലുമാസങ്ങള്ക്കിപ്പുറമാണ് ടെസ്ലയ്ക്കായുള്ള സെന്റർ ഔദ്യോഗിമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിൽ ഓർക്കിഡ് ബിസിനസ് പാർക്കിലാണ് സെന്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഷാങ്ങ്ഹായ് നിർമാണ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുമാണ് കാറുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസ കാലയളവിൽ ടെസ്ലയുടെ 104 യൂണിറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റുപോയത്.
എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴില്
ഇന്ത്യയിൽ സാന്നിദ്ധ്യം വിപുലീകരിക്കാനാണ് അമേരിക്കൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടെസ്ല (Tesla) ഒരുങ്ങുന്നത്. മുംബൈയില് കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യ ഷോറൂം തുറന്നെങ്കിലും പുത്തന് സൗകര്യവുമായാണ് ഗുരുഗ്രാമില് ഇപ്പോള് ഷോറൂം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുരുഗ്രാമിലെ സോഹ്ന റോഡിലുള്ള ഓർക്കിഡ് ബിസിനസ് പാർക്കിൽ ഏകദേശം 51,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സൂപ്പർ ബിൽഡ്-അപ്പ് ഏരിയയാണ് ടെസ്ല വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.
India’s first all-in-one Tesla Center in Gurugram, Haryana was inaugurated today by Hon’ble CM Shri Nayab Singh Saini and Hon’ble Shri Rao Narbir Singh, Minister of Industry & Commerce, Haryana.— Tesla India (@Tesla_India) November 27, 2025
Visit us at Ground Floor, Orchid Business Park, Gurugram pic.twitter.com/7wepTwtbRc
ഒമ്പത് വർഷത്തേക്ക് ₹ 40.17 ലക്ഷം എന്ന പ്രാരംഭ പ്രതിമാസ വാടകയ്ക്കാണ് ടെസ്ലയുടെ ഗുരുഗ്രാം കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 33,475 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ചാർജബിൾ ഏരിയയാണുള്ളത്. ഗാർവാൾ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ (Garwal Property Pvt Ltd) നിന്നാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 120 രൂപയാണ് വാടക. ഓരോ വര്ഷം കഴിയുന്തോറും ഇത് 4.75% വച്ച് വര്ധിക്കും. സർവീസ് സെന്റര്, വെയർ ഹൗസ്, റീട്ടെയിൽ സെന്റര് എന്നിവയാണ് ടെസ്ലയുടെ ഗുരുഗ്രാം ടെസ്ല കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുക.
ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിൽ ഒന്നായി വാഹനം വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. പുതിയ ഓർഡറുകളുടെ ഡെലിവറികൾ വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകും. റീട്ടെയിൽ, വിൽപ്പനാനന്തര സേവനം, ഡെലിവറി, ചാർജിംഗ് എന്നിവയെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴില് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
"ടെസ്ല സെന്റർ തുറക്കുന്നത് ഗുരുഗ്രാമിന് അഭിമാനകരമായ നിമിഷവും നഗരത്തിന്റെ വികസനത്തിലെ ഒരു പുതിയ നാഴികക്കല്ലുമാണ്." ഹരിയാന നിക്ഷേപകരുടെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപിയിൽ 3.6 ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്യുന്നതായും കയറ്റുമതിയിൽ നല്ല വളർച്ച കാണിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് 70,000 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2,75,000 കോടി രൂപയായി ഉയരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"സംസ്ഥാനത്ത് മികച്ച് ഗതാഗത സംവിധാനമുണ്ട്. കെഎംപി ഗ്ലോബൽ കോറിഡോർ പോലുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിച്ചു. കാർഷികാവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള വാഹനങ്ങളുടെയും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെയും വലിയ ഉൽപ്പാദനത്തോടെ മൊബൈൽ, ഓട്ടോമൊബൈൽ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായി ഹരിയാന വളർന്നുവരുന്നുണ്ട്," മുഖ്യമന്ത്രി സൈനി പറഞ്ഞു.
"സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ₹2,000 കോടിയുടെ ഫണ്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം ഹിസാറിൽ ഒരു സംയോജിത നിർമ്മാണ മേഖല വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് . ടെസ്ല സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ വളർച്ച കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം കമ്പനിക്ക് പൂര്ണ പിന്തുണയും നല്കുന്നുണ്ട്", മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
#WATCH | Haryana CM Nayab Singh Saini inaugurates Tesla Centre in Gurugram pic.twitter.com/XoqXCwmgvr— ANI (@ANI) November 27, 2025
ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്ല ഊര്ജം ലഭിക്കാന് സഹായിക്കുകയെന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം. അത് കൈവരിക്കുന്നതിനായി ജനങ്ങളുടെ ദൈനന്തിന ജീവിതത്തില് സുഗമമായി യോജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സജ്ജീകരണം കമ്പനി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ടെസ്ല ഇന്ത്യ ജനറൽ മാനേജർ ശരദ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. ടെസ്ലയുടെ പുതിയ മോഡല്, ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്, വി 4 സൂപ്പര് ചാര്ജര്, വില്പ്പനാന്തര സേവനം എന്നിവയെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴില് നല്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവിംഗ് എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി ടെസ്ലയുടെ ചാർജിംഗ് ശൃംഖല അതിവേഗം വികസിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉത്തരേന്ത്യയില് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വര്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കേന്ദ്രം തുറന്നത്. സന്ദർശകർക്ക് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും വാഹനങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യാനും മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിമസ് ജെൻ 2 കാണാനും കഴിയും.
റോബോട്ടിക് ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ കമ്പനിയുടെ ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് ഓട്ടോമേഷന് മേഖലയിലെ പുരോഗതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ജൂലൈയിൽ ടെസ്ല ഇന്ത്യ വിപണിയിൽ പ്രവേശിച്ച് മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിലും എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്ററുകളും ആ നഗരങ്ങളിൽ മൂന്ന് ചാർജിംഗ് സൈറ്റുകളും സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ലോഞ്ച്.
വാഹനങ്ങള് ചാര്ജ് ചെയ്യാന് സൗകര്യം
India’s first all-in-one Tesla Center opens in Gurugram tomorrow.— Tesla India (@Tesla_India) November 26, 2025
The Tesla Center will provide all major services: Retail, After-Sales Service, Delivery and Charging from one centralized location.
📍 Ground Floor, Orchid Business Park, Gurugram pic.twitter.com/64ZeU7yFpM
ഗുരുഗ്രാമിൽ വൺ ഹൊറൈസൺ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതോടെ, 16 സൂപ്പർചാർജറുകളും 10 ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചാർജറുകളുമുള്ള നാല് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ടെസ്ല പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. സൂപ്പർചാർജിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു ടെസ്ല മോഡൽ Y യെ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 275 കിലോമീറ്റർ വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും. ഇത് വേഗത്തിൽ 'പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുക, ചാർജ് ചെയ്യുക, പോകുക' എന്നിങ്ങനെയാണ്.
ഏറ്റവുമധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട മോഡല്
ടെസ്ലയുടെ ഏറ്റവുമധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട മോഡൽ വൈയുടെ ലോങ്ങർ റെയ്ഞ്ച് വെർഷനാണ്. 67.89 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില. ഇന്ത്യയിൽ 70 ശതമാനമാണ് ഇറക്കുമതി തീരുവ വരുന്നത്. യു എസിൽ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 30 ശതമാനം അധിക വിലയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ വാഹനം വിൽക്കുന്നത്.
ശരദ് അഗര്വാളാണ് ടെസ്ലയുടെ ഹെഡ് ആയി ഇന്ത്യയില് ചുമതലയേറ്റിരിക്കുന്നത്. മഹിന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്രയുടെ ക്ലാസിക്ക് ലെജന്റിന്റെ ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ലംബോർഗിനി, ഓഡി എന്നിവയുടെ സെയിൽ ഹെഡ് ആയും മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
