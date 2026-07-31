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ടെസ്‌ലയുടെ 'മോഡൽ വൈ പ്രീമിയം ആർഡബ്ല്യുഡി' ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവുകൾക്ക് ലഭ്യം: വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റന്‍റായി ഗ്രോക്ക് എഐയും

സ്റ്റിയറിങ് വീലിലെ വോയ്‌സ് ബട്ടൺ ദീർഘനേരം അമർത്തിയോ മോഡൽ വൈ പ്രീമിയം ആർഡബ്ല്യുഡി ഉടമകൾക്ക് ഗ്രോക്ക് എഐ അസിസ്റ്റന്‍റ് സജീവമാക്കാം. നിരവധി ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെ ഗ്രോക്ക് പിന്തുണയ്ക്കും.

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In picture - Tesla Model Y Premium Rear-Wheel Drive (Image Credit: Tesla)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 8:59 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ടെസ്‌ല അടുത്തിടെയാണ് ഡിസൈനിലും ഹാർഡ്‌വെയറിലും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളുമായി 2026 മോഡൽ വൈ പ്രീമിയം റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ് (RWD) പുറത്തിറക്കിയത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍ററുകളിൽ ടെസ്‌ല പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ മോഡലിന്‍റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവുകൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം, കമ്പനി രാജ്യത്തെ ടെസ്‌ല ഉടമകൾക്കായി xAI വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് പവേർഡ് വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റന്‍റായ ഗ്രോക്കും അവതരിപ്പിച്ചു.

മോഡൽ വൈ പ്രീമിയം RWD, മോഡൽ Y L എന്നിവയിൽ ഇതിനകം ലഭ്യമായ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയ്‌ക്കൊപ്പം ഇനി മുതൽ ഗ്രോക്കും ചേരും. സർവീസ് സെന്‍ററിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ ഓവർ-ദി-എയർ (OTA) സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ വഴി വാഹനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും ഗ്രോക്ക് എഐ അസിസ്റ്റന്‍റ് വഴി സാധിക്കും. ഹരിയാനയിൽ എല്ലാ ടെസ്‌ല മോഡലുകൾക്കും റോഡ് നികുതിയിൽ 50 ശതമാനം ഇളവ് ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുന്നു.

ഗ്രോക്ക് എഐ ടെസ്‌ല വാഹനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

"ഹേ ഗ്രോക്ക്" എന്ന് പറഞ്ഞോ, സ്റ്റിയറിങ് വീലിലെ വോയ്‌സ് ബട്ടൺ ദീർഘനേരം അമർത്തിയോ ഉടമകൾക്ക് എഐ അസിസ്റ്റന്‍റിനെ സജീവമാക്കാം. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ഓൺ-സ്‌ക്രീൻ മെനുവിലൂടെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഹിന്ദി, മറാത്തി, ഗുജറാത്തി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, കന്നഡ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെ ഗ്രോക്ക് പിന്തുണയ്ക്കും.

വോയ്‌സ് അധിഷ്ഠിത യാത്രാ ആസൂത്രണം, ഹൈപ്പർലോക്കൽ ലൊക്കേഷൻ സെർച്ച്, വാഹന അലേർട്ടുകളുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ, വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഇടപെടലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ കാറിലെ ഗ്രോക്ക് എഐ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇവ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം മെച്ചപ്പെടുത്തും.

2026 മോഡൽ Y പ്രീമിയം RWD: വില, സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

2026 മോഡൽ Y പ്രീമിയം RWD ഡിസൈനിലും ഹാർഡ്‌വെയറിലും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളോടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. 50.89 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് പുതിയ വേരിയന്‍റ് പുറത്തിറക്കിയത്. 6 ലക്ഷം രൂപ ഡൗൺ പേയ്‌മെന്‍റും 39,990 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രതിമാസ ഇഎംഐയും ലഭ്യമാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 30ന് മുമ്പ് ഓർഡർ നൽകുന്നവർക്ക് സൗജന്യ വാൾ കണക്റ്റർ ലഭിക്കും. ഹോം ചാർജിങ് പിന്തുണ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലഭ്യമാണെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

64 kWh ബാറ്ററിയുള്ള 5-സീറ്റർ മോഡൽ Y പ്രീമിയം RWD 500 കിലോമീറ്റർ വരെ WLTP- സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ റേഞ്ച് നൽകും. കൂടാതെ 5.9 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 100 ​​കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ വേഗത കൈവരിക്കാനും കഴിയും. നവീകരിച്ച 16 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, 8 ഇഞ്ച് റിയർ പാസഞ്ചർ ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിങ്ങനെ പുതിയ ഇന്‍റീരിയർ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ കാണാം. ഓൾ-ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെൻ ഗ്രേ ഇന്‍റീരിയർ തീം ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്‌ട്ടമുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

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