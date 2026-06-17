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ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിപണി നോട്ടമിട്ട് ടെസ്‌ല: ബെംഗളൂരുവിന് പിന്നാലെ ഹൈദരാബാദിലും, പുതിയ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ തുറന്നു

ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഷോറൂമാണ് ഹൈദരാബാദിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. 2026 മോഡൽ വൈ പ്രീമിയം റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ്, മോഡൽ വൈ എൽ എന്നിവ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

TESLA HYDERABAD SHOWROOM ടെസ്‌ല എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ TESLA EXPERIENCE CENTER IN INDIA TESLA MODEL Y TEST DRIVE HYDERABAD
Rerpresentational Image (Image Credit: AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 8:22 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: എലോൺ മസ്‌കിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാർ കമ്പനിയായ ടെസ്‌ലയുടെ പുതിയ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ ഹൈദരാബാദിൽ തുറന്നു. ആദ്യ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ ബെംഗളൂരുവിൽ ആരംഭിച്ച് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിപണിയിൽ തന്നെ അടുത്തതും തുറക്കുന്നത്. മാധാപൂരിലുള്ള ഹൈടെക് സിറ്റിയിലെ നോളജ് സിറ്റിയിൽ ആണ് പുതിയ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ.

കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഷോറൂമാണ് ഹൈദരാബാദിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. മുംബൈ, ന്യൂഡൽഹി, ബെംഗളൂരു എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ ഷോറൂമുകൾ ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ ആരംഭിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന മോഡലായ 2026 മോഡൽ വൈ പ്രീമിയം റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ്, മോഡൽ വൈ എൽ എന്നീ ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവികൾ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

ഇന്ത്യയിലെ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ടെസ്‌ലയുടെ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാണ് പുതിയ നീക്കം. വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവുകൾ നൽകാനും, ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങൾക്കും എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍ററുകളിൽ കമ്പനിയുടെ ഇവി സാങ്കേതികവിദ്യ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, പ്രകടനം, ഡിസൈൻ സമീപനം എന്നിവ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കും.

ഹൈദരാബാദിലും തെലങ്കാനയിലും ഉടനീളമുള്ള ടെസ്‌ല ആരാധകരിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ് പുതിയ സെന്‍ററിലൂടെ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടാതെ ഹൈദരാബാദിലെ ബൊല്ലാരം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ ഡെലിവറി, വിൽപ്പനാനന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെസ്‌ലയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ബെംഗളൂരുവിലെ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര കുർള കോംപ്ലക്‌സിലും, ഡൽഹിയിലെ എയ്റോസിറ്റിയിലും, ഗുരുഗ്രാമിലും, ബെംഗളൂരുവിലെ വൈറ്റ്ഫീൽഡ് ടെക്നോളജി ഹബ്ബിലുമായി ഇതിനകം തന്നെ ടെസ്‌ലയ്‌ക്ക് നാല് ഷോറൂമുകൾ ഉണ്ട്. ഷോറൂം സൗകര്യങ്ങളോടെ വരുന്ന ഹൈടെക് സിറ്റിയിലെ സൗകര്യം രാജ്യത്തെ അഞ്ചാമത്തെയും തെലങ്കാനയിലെ ആദ്യത്തേതുമാണ്.

2026 ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ പ്രീമിയം ആർ‌ഡബ്ല്യുഡി
2026 മോഡൽ വൈ പ്രീമിയം റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് പുതിയ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍ററിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന്. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. 50.89 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വിൽക്കുന്ന മോഡൽ വൈ ആർ‌ഡബ്ല്യുഡി വേരിയന്‍റിന് പകരക്കാരനായാണ് മോഡൽ വൈ പ്രീമിയം റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ് വേരിയന്‍റ് പുറത്തിറക്കിയത്.

മുൻപുണ്ടായിരുന്ന മോഡൽ വൈ ആർ‌ഡബ്ല്യുഡി വേരിയന്‍റിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്‌ക്കാണ് ഇപ്പോൾ മോഡൽ വൈ പ്രീമിയം റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ് വേരിയന്‍റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് 9 ലക്ഷം രൂപ വില കുറയും. 2026 മോഡൽ Y പ്രീമിയം RWD ഡിസൈനിലും ഹാർഡ്‌വെയറിലും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളോടെയാണ് വരുന്നത്. 64 kWh ബാറ്ററിയുള്ള 5-സീറ്റർ മോഡൽ Y പ്രീമിയം RWD 500 കിലോമീറ്റർ വരെ WLTP- സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ റേഞ്ച് നൽകും. കൂടാതെ 5.9 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 100 ​​കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ വേഗത കൈവരിക്കാനും കഴിയും.

നവീകരിച്ച 16 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, 8 ഇഞ്ച് റിയർ പാസഞ്ചർ ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിങ്ങനെ പുതിയ ഇന്‍റീരിയർ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ കാണാം. ഓൾ-ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെൻ ഗ്രേ ഇന്‍റീരിയർ തീം ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്‌ട്ടമുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിന്‍റെ ഡെലിവറി 2026 ജൂലൈയിൽ ആരംഭിക്കും.

ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എൽ
പുതിയ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു മോഡലാണ് ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എൽ. മൂന്ന്-വരി, ആറ്-സീറ്റ് ലേഔട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി-ഓറിയന്‍റഡ് മോഡലാണ് ഇത്. 681 കിലോമീറ്റർ വരെ WLTP-സർട്ടിഫൈഡ് റേഞ്ച്, 5.0 സെക്കൻഡിൽ 0-100 കിലോമീറ്റർ വേഗത, 2539 ലിറ്റർ വരെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ശേഷി എന്നിവയാണ് ഇതിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ. 61.99 ലക്ഷം രൂപയിലാണ് ഇതിന്‍റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. ടെസ്‌ല ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി രണ്ട് മോഡലുകളും ബുക്ക് ചെയ്യാനാകും. കൂടാതെ 2026 ജൂൺ 30ന് മുമ്പ് ഓർഡർ നൽകുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി വാൾ കണക്റ്റർ ഹോം ചാർജർ ലഭിക്കും.

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ടെസ്‌ല എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ
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TESLA MODEL Y TEST DRIVE HYDERABAD
TESLA EXPERIENCE CENTRE HYDERABAD

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