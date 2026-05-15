ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിപണി പിടിക്കാൻ ടെസ്‌ല: ബെംഗളൂരുവിൽ ആദ്യ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ തുറന്നു

ബെംഗളൂരുവിലെ ആദ്യ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ വൈറ്റ്ഫീൽഡ് ടെക്നോളജി ഹബ്ബിലാണ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്.

TESLA BANGLORE SHOWROOM TESLA EXPERIENCE CENTER IN INDIA ടെസ്‌ല എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ MODEL Y
Tesla's first expreince centre in Bengaluru (Image Credit: X/@Tesla_India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 15, 2026 at 8:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: എലോൺ മസ്‌കിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാർ കമ്പനിയായ ടെസ്‌ലയുടെ ആദ്യ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ ബെംഗളൂരുവിൽ തുറന്നു. വൈറ്റ്ഫീൽഡ് ടെക്നോളജി ഹബ്ബിലാണ് എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന മോഡലായ മോഡൽ വൈ, പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച മോഡൽ വൈ എൽ എന്നിവ വിആർ മാളിലുള്ള സെന്‍ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

മുംബൈ പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഷോറൂമുകൾ ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ ആരംഭിക്കുന്നത്. പുതിയ നീക്കം ഇന്ത്യയിലെ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ടെസ്‌ലയുടെ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാണ്. വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവുകൾ നൽകാനും, ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങൾക്കും എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

ഇന്ത്യൻ വിപണി പിടിക്കാൻ ടെസ്‌ല
ബെംഗളൂരുവിലെ അനുഭവ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിൽ ടെസ്‌ലയുടെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര കുർള കോംപ്ലക്‌സിലും, ഡൽഹിയിലെ എയ്റോസിറ്റിയിലും, ഗുരുഗ്രാമിലുമായി രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഇതിനകം തന്നെ ടെസ്‌ലയ്‌ക്ക് നാല് ഷോറൂമുകൾ ഉണ്ട്. ഷോറൂം സൗകര്യങ്ങളോടെ വരുന്ന വൈറ്റ്ഫീൽഡിലെ സൗകര്യം രാജ്യത്തെ നാലാമത്തെയും ബെംഗളൂരുവിലെ ആദ്യത്തേതുമാണ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ടെസ്‌ല ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. മോഡൽ വൈ ആണ് കമ്പനി രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഇറക്കിയ വാഹനം. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ലോങ്-റേഞ്ച് പതിപ്പുകൾ ഇതിലുണ്ട്. പിന്നീട് അടുത്തിടെയാണ് ഈ ലൈനപ്പിലേക്ക് മോഡൽ വൈ എൽ കൂടി ചേർത്തതത്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവിൽ ലഭ്യമായ ഈ എസ്‌യുവിയുടെ ഏക പതിപ്പാണ് ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ‌ എൽ.

ഏറ്റവുമധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട മോഡല്‍
ടെസ്‌ലയുടെ ഏറ്റവുമധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട മോഡൽ വൈയുടെ ലോങ് റെയ്ഞ്ച് പതിപ്പാണ്. 67.89 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ വില. ഇന്ത്യയിൽ 70 ശതമാനമാണ് ഇറക്കുമതി തീരുവ വരുന്നത്. യു എസിൽ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 30 ശതമാനം അധിക വിലയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ വാഹനം വിൽക്കുന്നത്.

WLTP അവകാശപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച്, ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എൽ 681 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇത് ഇടം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ടെസ്‌ലയുടെ സൂപ്പർചാർജർ ഉപയോഗിച്ച്, മോഡൽ വൈ എൽ 15 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 228 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. 5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. ടെസ്‌ലയുടെ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാണ് ഇത്.

TESLA BANGLORE SHOWROOM TESLA EXPERIENCE CENTER IN INDIA ടെസ്‌ല എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ MODEL Y
Tesla Model Y (top) and Model Y L (bottom) (Image Credit: ETV Bharat)

ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എൽ: വില, സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എല്ലിന് 61.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്‌സ്-ഷോറൂം വില. ആറ് നിറങ്ങളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. എന്നിരുന്നാലും, സ്റ്റെൽത്ത് ഗ്രേ ഒഴികെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്‌ട്ടമുള്ള ഷേഡിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് 1.85 ലക്ഷം രൂപ വരെ അധിക തുക നൽകേണ്ടിവരും.

ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എൽ കളർ പാലറ്റിൽ സ്റ്റെൽത്ത് ഗ്രേ, പേൾ വൈറ്റ് മൾട്ടി-കോട്ട്, ഡയമണ്ട് ബ്ലാക്ക്, ഗ്ലേസിയർ ബ്ലൂ, അൾട്രാ റെഡ്, കോസ്മിക് സിൽവർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്‍റീരിയർ സെൻ ഗ്രേ ഷേഡിൽ ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ 95,000 രൂപ അധിക വിലവരും. അതേസമയം ഓൾ-ബ്ലാക്ക് നിറം സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്.

ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എൽ ടെസ്‌ലയുടെ മിനിമലിസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഭാഷ നിലനിർത്തുന്നു. സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനുമായി നീളമുള്ള പ്രൊഫൈലും വിപുലീകൃത പിൻ പ്രൊഫൈലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓൾ-ബ്ലാക്ക്, സെൻ ഗ്രേ ഇന്‍റീരിയർ കളർ ഓപ്ഷനുകളുള്ള ടെസ്‌ലയുടെ ഡിസൈൻ ഇവിയുടെ ക്യാബിൻ തുടർന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കലി-അഡ്‌ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന (ചരിഞ്ഞതും ചരിഞ്ഞതും) ആദ്യ-വരി സീറ്റുകളും തൈ എക്‌സ്റ്റൻഷനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 16 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ പാനലാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ്, യൂട്യൂബ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് ആക്‌സസ് നൽകുന്നു.

ടെക്‌സ്റ്റൈൽ ഡെക്കർ, ഡോർ പോക്കറ്റ് ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങ്, റാപ്പ്-എറൗണ്ട് ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങ്, അലുമിനിയം ഡീറ്റെയിലിങ്, പ്രീമിയം ടെക്‌സ്റ്റൈൽസ്, 8 ഇഞ്ച് രണ്ടാം-വരി ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, പവർ ടു-വേ ഫോൾഡിങ് ആൻഡ് ഹീറ്റിങ് ഉള്ള രണ്ടാം-വരി സീറ്റിങ്, 18 സ്പീക്കറുകളും 1 സബ്‌വൂഫറും, 8 എക്‌സ്റ്റീരിയർ ക്യാമറകളും ഒരു പുതിയ ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയും, ഹാൻഡ്‌സ്-ഫ്രീ പവർ ഓപ്പൺ ഓൺ അപ്രോച്ചുള്ള ട്രങ്ക് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ പുതിയ കാറിലുണ്ട്. ഇത് 19 ഇഞ്ച് മെഷീന 2.0 വീലുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.

TESLA BANGLORE SHOWROOM TESLA EXPERIENCE CENTER IN INDIA ടെസ്‌ല എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ MODEL Y
Tesla Wall Connector Charger (Image Credit: X/@Tesla_India)

ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ: വില, സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
സ്റ്റാൻ്റേഡ്, ലോങ് റേഞ്ച് എന്നീ രണ്ട് വേരിയൻ്റുകളിലാണ് മോഡൽ വൈ എസ്‌യുവി വിപണിയിലെത്തിയത്. സ്റ്റാൻ്റേഡിന് 59.89 ലക്ഷം രൂപയും ലോങ് റേഞ്ചിന് 67.89 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ എക്‌സ്‌ഷോറൂം വില. ഡയമണ്ട് ബ്ലാക്ക്, പേൾ വൈറ്റ് മൾട്ടി-കോട്ട്, അൾട്രാ റെഡ്, ഡീപ് ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്, സ്റ്റെൽത്ത് ഗ്രേ, ക്വിക്ക് സിൽവർ എന്നീ വിവിധ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ മോഡൽ വൈ ലഭ്യമാവും. സ്റ്റാൻ്റേഡ് മോഡൽ സ്റ്റെൽത്ത് ഗ്രേ കളർ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ.

സ്റ്റാൻൻ്റേഡ് പതിപ്പ് ഒറ്റ ചാർജിൽ 500 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കും. ലോംഗ് റേഞ്ച് പതിപ്പിന് 622 കിലോമീറ്ററാണ് ഒറ്റ ചാര്‍ജില്‍ കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ശേഷിയുള്ള മോഡൽ Y, RWD ട്രിമ്മിന് 238 കിലോമീറ്ററും ലോംഗ് റേഞ്ച് RWD ട്രിമ്മിന് 267 കിലോമീറ്ററും റേഞ്ച് കൂട്ടാൻ 15 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി. 5.9 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മോഡൽ Y RWD മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കും. ലോംഗ് റേഞ്ച് RWD മോഡലിന് 5.6 സെക്കൻഡ് മതി. രണ്ട് പതിപ്പുകളിലും പരമാവധി വേഗത 201 കിലോമീറ്റർ ആണ്.

മെച്ചപ്പെട്ട എയറോഡൈനാമിക്‌സ്, പൂർണമായും LED ലൈറ്റിങ് സജ്ജീകരണം, മുന്നിലും പിന്നിലും LED ലൈറ്റ്ബാറുകൾ, എട്ട് ക്യാമറകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഈ കാറിലുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്‍റീയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അലുമിനിയം ഡീറ്റെയിലിങും പ്രീമിയം ടെക്സ്റ്റൈലുകളും ഉള്ള ക്യാബിനിൽ 15.4 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻ്റ് സിസ്റ്റം, 8 ഇഞ്ച് റിയർ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, വെന്‍റിലേഷനോടുകൂടിയ പവർഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, പവർഡ് ടു-വേ ഫോൾഡിങ് ആൻഡ് ഹീറ്റഡ് സെക്കൻഡ്-റോ, ഫുട്‌വെൽ, ഡോർ പോക്കറ്റ് ആംബിയൻ്റ് ലൈറ്റിങ്, റാപ്പ്-എറൗണ്ട് ആംബിയൻ്റ് ലൈറ്റിങ്, ഒമ്പത് സ്‌പീക്കറുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് സവിശേഷതകള്‍.

Also Read:

  1. മോഡൽ എസ് ഉൾപ്പെടെ ടെസ്‌ല പിൻവലിച്ചത് രണ്ട് ആഢംബര കാറുകൾ: കാരണമിങ്ങനെ
  2. 681 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്, 15 മിനിറ്റ് ചാർജിൽ 228 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കും: ടെസ്‌ലയുടെ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് കാർ; വില കേട്ടാൽ ഞെട്ടും!
  3. കിയ കാരെൻസ് ക്ലാവിസ് ഇവി വാങ്ങാൻ പണമാണോ പ്രശ്‌നം? ബാറ്ററി വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത് കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭവിലയിൽ വാങ്ങാം
  4. ഇനി മുതൽ ആൾട്രോസ് സിഎൻജി ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് പതിപ്പിലും: വേരിയന്‍റ് തിരിച്ചുള്ള വിലയും സവിശേഷതകളും

TAGGED:

TESLA BANGLORE SHOWROOM
TESLA EXPERIENCE CENTER IN INDIA
ടെസ്‌ല എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍റർ
MODEL Y
TESLA EXPERIENCE CENTRE BENGALURU

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.