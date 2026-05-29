500 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്, പഴയതിലും വിലക്കുറവ്: ആഢംബര ഇലക്ട്രിക് കാറിന്റെ പുതിയ വേരിയന്റുമായി ടെസ്ല
ടെസ്ലയുടെ മോഡൽ വൈ പ്രീമിയം റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ് വേരിയന്റ് 500 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് നൽകും. 5.9 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.
Published : May 29, 2026 at 5:40 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇലോൺ മസ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലോകപ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹന കമ്പനിയായ ടെസ്ല ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മോഡൽ വൈ, മോഡൽ വൈ എൽ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലുകൾ ഇതിനകം തന്നെ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. മോഡൽ Y RWD, ടെസ്ല മോഡൽ Y ലോംഗ് റേഞ്ച് RWD, ടെസ്ല മോഡൽ Y L പ്രീമിയം AWD (ആറ് സീറ്റർ) എന്നിവയാണ് ഇവയുടെ ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റിരുന്ന വേരിയന്റുകൾ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ പുതുക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.
2026 മോഡൽ വൈ പ്രീമിയം റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ് (RWD) ആണ് പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയത്. 50.89 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് പുതിയ വേരിയന്റ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വിൽക്കുന്ന മോഡൽ വൈ ആർഡബ്ല്യുഡി വേരിയന്റിന് പകരക്കാരനായാണ് മോഡൽ വൈ പ്രീമിയം റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ് വേരിയന്റ് പുറത്തിറക്കിയത്.
മുൻപുണ്ടായിരുന്ന മോഡൽ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാകില്ല. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന മോഡൽ വൈ ആർഡബ്ല്യുഡി വേരിയന്റിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ മോഡൽ വൈ പ്രീമിയം റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ് വേരിയന്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് 9 ലക്ഷം രൂപ വില കുറയും.
മാത്രമല്ല, കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു മോഡലായ 67.89 ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന ടെസ്ല മോഡൽ വൈ ലോങ് റേഞ്ച് RWD ഉം നിർത്തലാക്കി. കഴിഞ്ഞ മാസം പുറത്തിറക്കിയ 6 സീറ്റർ മോഡലായ ടെസ്ല മോഡൽ വൈ എൽ പ്രീമിയം AWD മാത്രമേ ഇനി Model Y L-ൽ ലഭ്യമാവൂ. ഏപ്രിലിൽ പുറത്തിറക്കിയ വേരിയന്റിന് 61.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. ഇതിന് ഇപ്പോൾ നിർത്തലാക്കിയ Model Y L RWD വേരിയന്റിനേക്കാൾ ഏകദേശം 6 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില കുറയും.
ഇന്ന് (മെയ് 29) പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ മോഡൽ വൈ പ്രീമിയം ആർഡബ്ല്യുഡിയും, 2026 ഏപ്രിലിൽ പുറത്തിറക്കിയ മോഡൽ വൈ എൽ പ്രീമിയം ആർഡബ്ല്യുഡിയും മാത്രമേ ഇനി ടെസ്ല വിൽക്കുകയുള്ളൂ. നിലവിൽ ലഭ്യമായ മോഡലുകളുടെയും നിർത്തലാക്കിയ മോഡലുകളുടെയും വില ചുവടെ നൽകുന്നു.
Model Y Premium Rear-Wheel Drive is now available to order online in India 🇮🇳— Tesla India (@Tesla_India) May 29, 2026
pic.twitter.com/sfjR0TXXmL
|ടെസ്ല മോഡൽ വൈ
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|ടെസ്ല മോഡൽ വൈ പ്രീമിയം RWD
(പുതിയ വേരിയന്റ്)
Rs 50.89 lakh
|ടെസ്ല മോഡൽ വൈ RWD
(നിർത്തലാക്കിയ വേരിയന്റ്)
|Rs 59.89 lakh
|ടെസ്ല മോഡൽ വൈ എൽ
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|ടെസ്ല മോഡൽ വൈ എൽ പ്രീമിയം AWD (six-seater)
(ഏപ്രിലിൽ പുറത്തിറക്കിയ വേരിയന്റ്)
Rs 61.99 lakh
|ടെസ്ല മോഡൽ വൈ ലോങ് റേഞ്ച് RWD
(നിർത്തലാക്കിയ വേരിയന്റ്)
|Rs 67.89 lakh
2026 മോഡൽ Y പ്രീമിയം RWD: വിശദാംശങ്ങൾ
2026 മോഡൽ Y പ്രീമിയം RWD ഡിസൈനിലും ഹാർഡ്വെയറിലും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളോടെയാണ് വരുന്നത്. 64 kWh ബാറ്ററിയുള്ള 5-സീറ്റർ മോഡൽ Y പ്രീമിയം RWD 500 കിലോമീറ്റർ വരെ WLTP- സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ റേഞ്ച് നൽകും. കൂടാതെ 5.9 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 100 കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ വേഗത കൈവരിക്കാനും കഴിയും. നവീകരിച്ച 16 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, 8 ഇഞ്ച് റിയർ പാസഞ്ചർ ഡിസ്പ്ലേ എന്നിങ്ങനെ പുതിയ ഇന്റീരിയർ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ കാണാം. ഓൾ-ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെൻ ഗ്രേ ഇന്റീരിയർ തീം ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്ട്ടമുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിന്റെ ഡെലിവറി 2026 ജൂലൈയിൽ ആരംഭിക്കും.
