681 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്, 15 മിനിറ്റ് ചാർജിൽ 228 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കും: ടെസ്‌ലയുടെ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് കാർ; വില കേട്ടാൽ ഞെട്ടും!

5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ടെസ്‌ലയുടെ മോഡൽ വൈ എല്ലിന് സാധിക്കും. 6 സീറ്റർ മോഡലാണ് ഇത്.

TESLA MODEL Y L PRICE TESLA MODEL Y L FEATURES ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എൽ TESLA MODEL Y L RANGE
Tesla Model Y L (Image Credit: Tesla)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 22, 2026 at 4:11 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ശതകോടീശ്വരൻ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിൻ്റെ ഇലക്‌ട്രിക് വാഹന നിര്‍മാണ ബ്രാൻഡായ ടെസ്‌ലയുടെ 'മോഡൽ വൈ എൽ' ആഢംബര കാർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ വൈയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പുതിയ കാറിന് കൂടുതൽ നീളമുള്ള വീൽബേസ് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ മൂന്ന് നിരകളും 6 സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനും ഇതിലുണ്ട്.

അതിനാൽ തന്നെ കുടുംബത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ വാഹനമാണ് ഇതെന്ന് പറയാം. രാജ്യത്ത് കുടുംബാധിഷ്ഠിതമായ ലേഔട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ടെസ്‌ലയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം (ഇവി) ആയി മോഡൽ വൈ എൽ മാറുന്നു. പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച ഇവിയുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകളിലൊന്ന് അതിന്‍റെ റേഞ്ചാണ്.

WLTP അവകാശപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച്, ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എൽ 681 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇത് ഇടം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ടെസ്‌ലയുടെ സൂപ്പർചാർജർ ഉപയോഗിച്ച്, മോഡൽ വൈ എൽ 15 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 228 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. 5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. ടെസ്‌ലയുടെ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാണ് ഇത്.

TESLA MODEL Y L PRICE TESLA MODEL Y L FEATURES ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എൽ TESLA MODEL Y L RANGE
Tesla Model Y L: Rear profile (Image Credit: Tesla)

ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എൽ: വില, ലഭ്യത
ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എല്ലിന് 61.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്‌സ്-ഷോറൂം വില. ആറ് നിറങ്ങളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. എന്നിരുന്നാലും, സ്റ്റെൽത്ത് ഗ്രേ ഒഴികെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്‌ട്ടമുള്ള ഷേഡിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് 1.85 ലക്ഷം രൂപ വരെ അധിക തുക നൽകേണ്ടിവരും.

ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എൽ കളർ പാലറ്റിൽ സ്റ്റെൽത്ത് ഗ്രേ, പേൾ വൈറ്റ് മൾട്ടി-കോട്ട്, ഡയമണ്ട് ബ്ലാക്ക്, ഗ്ലേസിയർ ബ്ലൂ, അൾട്രാ റെഡ്, കോസ്മിക് സിൽവർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്‍റീരിയർ സെൻ ഗ്രേ ഷേഡിൽ ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ 95,000 രൂപ അധിക വിലവരും. അതേസമയം ഓൾ-ബ്ലാക്ക് നിറം സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്.

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ടെസ്‌ലയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് (tesla.com/en_in/modely) വഴി പുതിയ ഇവി ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഓരോ കളർ ഓപ്‌ഷന്‍റെയും വില പരിശോധിക്കാം.

എക്‌സ്റ്റീരിയർ കളർ
ഓപ്‌ഷൻ		Extra amount apart from ex-showroom price
സ്റ്റെൽത്ത് ഗ്രേ-
പേൾ വൈറ്റ് മൾട്ടി-കോട്ട്Rs 95,000
ഡയമണ്ട് ബ്ലാക്ക്Rs 95,000
ഗ്ലേഷ്യർ ബ്ലൂ Rs 1,25,000
അൾട്ര റെഡ്Rs 1,85,000
കോസ്‌മിക് സിൽവർRs 1,85,000

ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എൽ: ഡിസൈൻ, ഇന്‍റീരിയറുകൾ, സവിശേഷതകൾ
ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എൽ ടെസ്‌ലയുടെ മിനിമലിസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഭാഷ നിലനിർത്തുന്നു. സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനുമായി നീളമുള്ള പ്രൊഫൈലും വിപുലീകൃത പിൻ പ്രൊഫൈലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓൾ-ബ്ലാക്ക്, സെൻ ഗ്രേ ഇന്‍റീരിയർ കളർ ഓപ്ഷനുകളുള്ള ടെസ്‌ലയുടെ ഡിസൈൻ ഇവിയുടെ ക്യാബിൻ തുടർന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

TESLA MODEL Y L PRICE TESLA MODEL Y L FEATURES ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എൽ TESLA MODEL Y L RANGE
Tesla Model Y L: Interior (Image Credit: Tesla)

ചൂടാക്കലും വെന്‍റിലേഷനും ഉള്ള ഇലക്ട്രിക്കലി-അഡ്‌ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന (ചരിഞ്ഞതും ചരിഞ്ഞതും) ആദ്യ-വരി സീറ്റുകളും തൈ എക്‌സ്റ്റൻഷനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 16 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ പാനലാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ്, യൂട്യൂബ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് ആക്‌സസ് നൽകുന്നു.

ടെക്‌സ്റ്റൈൽ ഡെക്കർ, ഡോർ പോക്കറ്റ് ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങ്, റാപ്പ്-എറൗണ്ട് ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങ്, അലുമിനിയം ഡീറ്റെയിലിങ്, പ്രീമിയം ടെക്‌സ്റ്റൈൽസ്, 8 ഇഞ്ച് രണ്ടാം-വരി ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, പവർ ടു-വേ ഫോൾഡിങ് ആൻഡ് ഹീറ്റിങ് ഉള്ള രണ്ടാം-വരി സീറ്റിങ്, 18 സ്പീക്കറുകളും 1 സബ്‌വൂഫറും, 8 എക്‌സ്റ്റീരിയർ ക്യാമറകളും ഒരു പുതിയ ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയും, ഹാൻഡ്‌സ്-ഫ്രീ പവർ ഓപ്പൺ ഓൺ അപ്രോച്ചുള്ള ട്രങ്ക് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ പുതിയ കാറിലുണ്ട്. ഇത് 19 ഇഞ്ച് മെഷീന 2.0 വീലുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.

