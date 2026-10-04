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ഇന്ത്യയിൽ റെക്കോർഡ് വിൽപ്പനയുമായി ടെസ്ല: ഒരു വർഷത്തിനിടെ വിറ്റഴിച്ചത് 1017 കാറുകൾ; സെപ്റ്റംബറിലെ വിൽപ്പനയിൽ 149% വർധനവ്
'വാഹൻ' പോർട്ടലിലെ റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പന കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2025 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2026 ഒക്ടോബർ 2 വരെയുള്ള കാലയളവിനുള്ളിൽ ടെസ്ല ഇന്ത്യ ആയിരത്തിലധികം യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചു.
Published : October 4, 2026 at 5:59 PM IST
അമേരിക്കൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടെസ്ലയുടെ ഇലക്ട്രിക് മിഡ്-സൈസ് എസ്യുവി ആയ 'മോഡൽ വൈ'യുടെ 1,000 യൂണിറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിറ്റഴിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ 'വാഹൻ' പോർട്ടലിലെ ഏറ്റവും പുതിയ റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പന കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2025 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2026 ഒക്ടോബർ 2 വരെയുള്ള കാലയളവിനുള്ളിൽ ടെസ്ല ഇന്ത്യ ആകെ 1,017 യൂണിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. രാജ്യത്തെ വാഹന വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് 13 മാസത്തിനുള്ളിലാണ് കമ്പനി ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടുന്നത്.
2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ടെസ്ല 291 യൂണിറ്റുകളുടെ റെക്കോർഡ് പ്രതിമാസ വിൽപ്പന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുൻവർഷം ഇതേ മാസത്തിൽ 69 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ കമ്പനിക്ക് വിറ്റഴിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. 2025 സെപ്റ്റംബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് 322 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവാണ് 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റിലെ 117 യൂണിറ്റെന്ന വിൽപ്പന കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിമാസ വളർച്ചാ നിരക്ക് 149 ശതമാനമായിരുന്നു.
സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ട്രിക് പാസഞ്ചർ വാഹന (e-PV) വിഭാഗം പ്രതിമാസ റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പനയിൽ 35,995 യൂണിറ്റെന്ന റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഭാഗം വളർച്ച കൈവരിച്ചതിന് ടെസ്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനവും നിർണായകമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന മൊത്തം e-PV വിൽപ്പനയിൽ 0.80 ശതമാനം വിഹിതവും ടെസ്ലയിൽ നിന്നായിരുന്നു.
'വാഹൻ' പോർട്ടലിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിൽപ്പന നടന്നത്. 29 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് വിറ്റത്. 2026 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിൽപ്പന നടന്നത്. ഇന്ത്യ പോലുള്ള വിപണിയിൽ ഇത് ടെസ്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നേട്ടമാണ്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്ല കാറുകളുള്ള സംസ്ഥാനം?
'വാഹൻ' പോർട്ടൽ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്ല രജിസ്ട്രേഷനുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. കമ്പനിക്ക് മുംബൈയിൽ ഷോറൂം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്. മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര കുർള കോംപ്ലക്സിലാണ് കമ്പനി ആദ്യ ഷോറൂം തുറന്നത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ തെലങ്കാന, ഡൽഹി, കർണാടക, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണുള്ളത്. വലിയ നഗരങ്ങളിലും സമ്പന്നമായ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ചെലവേറിയ ടെസ്ലയുടെ ആഢംബര കാറുകൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.
ഇന്ത്യൻ വിപണി പിടിച്ച് ടെസ്ല
ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടെസ്ലയ്ക്ക് നിലവിൽ ഏഴ് ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. മുംബൈ, ഡൽഹി, ഗുരുഗ്രാം, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, നോയിഡ, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കമ്പനിക്ക് സ്റ്റോറുകളുണ്ട്. മോഡൽ Y, YL എന്നീ വകഭേദങ്ങളാണ് കമ്പനി വിൽക്കുന്നത്. ഷോറൂമിന് പുറമെ, ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനാനന്തര സേവന ശൃംഖലയും ടെസ്ല ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിൽ കമ്പനി ഒരു സർവീസ് സെന്ററും പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവീസിനൊപ്പം, '2026 മോഡൽ Y പ്രീമിയം റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ്', 'മോഡൽ YL' എന്നിവയുടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് സൗകര്യവും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പൂനെയിൽ പുതിയ സർവീസ് സെന്റർ
പുതുതായി ആരംഭിച്ച സെർവീസ് സെന്ററിൽ ടെസ്ല ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ സർവീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സർവീസിന് പുറമെ, ഒറിജിനൽ പാർട്സുകൾ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ സഹായം, മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവ ലഭ്യമാകും. കൂടാതെ, സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും. വാഹനങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കുക എന്നതിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ടെസ്ല കാറുകളുടെ വിലയെക്കുറിച്ച് പലരും പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, 1000 കാറുകൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടത് പ്രീമിയം ഇലക്ട്രിക് കാറുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വിപണി സജ്ജമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു.
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