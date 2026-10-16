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തലകീഴായി പറക്കും, ആകാശത്ത് ചീറിപ്പാഞ്ഞ് ടെസ്ലയുടെ പറക്കും കാർ: അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് മസ്ക്
സ്പേസ്എക്സിന്റെ കോൾഡ്-ഗ്യാസ് ത്രസ്റ്റർ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ടെസ്ലയുടെ പറക്കും കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
Published : October 16, 2026 at 1:04 PM IST
സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകളിൽ മാത്രം കണ്ടുപരിചയമുള്ള പറക്കും കാറുകൾ ഒടുവിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ്. ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഇനി വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവയാണ്. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ പറക്കുന്ന കാറുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ശതകോടീശ്വരൻ ഇലോൺ മസ്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും ചർച്ചയാകുന്നത്.
പറന്നുയർന്ന് ടെസ്ലയുടെ പറക്കും കാറുകൾ
മസ്ക്കിന്റെ തന്റെ ബഹിരാകാശ കമ്പനിയായ സ്പേസ്എക്സിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ കടമെടുത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ത്രസ്റ്ററുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെസ്ല റോഡ്സ്റ്റർ കാർ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ പറന്നുയരുന്നതിന്റെയും സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡിങ് നടത്തുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ ആണ് അദ്ദേഹം എക്സിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്.
Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI— Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026
പറക്കും കാറുകളുടെ ഗംഭീര പ്രകടനം കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഗൂഗിൾ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈയും വീഡിയോ കണ്ടതിന് പിന്നാലെ മസ്ക്കിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. "ഇതിന്റെ എഫ്.എസ്.ഡി (ഫുൾ-സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ്) പതിപ്പ് ഗംഭീരമായിരിക്കും! അഭിനന്ദനങ്ങൾ!"പിച്ചൈ കുറിച്ചു.
പൊതുനിരത്തിൽ പറക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുമോ?
ടെക്സസിലെ മക്ഗ്രെഗറിലുള്ള സ്പേസ്എക്സ് കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് വളരെ നിയന്ത്രിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രകടനം നടത്തിയത്. വലിയൊരു വളഞ്ഞ റാംപിലൂടെ പറക്കും കാർ മുകളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞുപോകുന്നതും, വായുവിലൂടെ തലകീഴായി പറന്ന ശേഷം നിലത്തേക്ക് സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതായും മസ്ക് പങ്കിട്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യാനായെങ്കിലും, അപകടസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഈ കാറിന് പൊതുനിരത്തിൽ പറന്നുനടക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. എങ്കിലും ടെസ്ലയുടെ പറക്കും കാറുകൾ എന്ന ആശയം ഗതാഗത മേഖലയിൽ വലിയ ചുവടുവെപ്പാണ്.
Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
കരുത്തേകുന്നത് സ്പേസ്എക്സിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ
സ്പേസ്എക്സിന്റെ തന്നെ കോൾഡ്-ഗ്യാസ് ത്രസ്റ്ററുകളാണ് പുതിയ കാറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലുള്ള വാതകം ഉപയോഗിച്ചാണ് കാർ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത്. കൂടാതെ മറ്റ് അത്യാധുനിക ഇലക്ട്രിക് സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഇതിലുണ്ട്. ഇത് കാറിനെ വായുവിൽ നിൽക്കാനും സാധാരണ കാറുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കാനും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
ഡിസൈൻ
കാറിന്റെ അടിഭാഗത്തെ വായു ശക്തമായി വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഫാനുകളും ഗ്രൗണ്ട് സീലിങ് സംവിധാനവും ഉണ്ട്. കാർ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിടുമ്പോൾ പോലും തലകീഴായി പിടിച്ചുനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ലളിതവും എന്നാൽ അത്യാധുനികവുമായ ഡിസൈനിലാണ് ഈ പറക്കും കാർ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുറത്തേക്ക് കാണാത്ത ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, നീളമുള്ള ടെയിൽലൈറ്റ്, സ്റ്റൈലിഷ് എക്സ്റ്റീരിയർ, കരുത്തുറ്റ വീലുകൾ എന്നിവ ഇതിനുണ്ട്.
Interior – Ultrawhite interior w/ gray microsuede detailing & seat bolsters for added grip – Manual controls & a fixed seat position reduce overall vehicle mass – Lightweight, high-strength materials throughout, including magnesium, titanium & carbon fiber help reduce it further This allows Roadster to respond to driver inputs almost instantly— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള 'ആനോ വൈറ്റ്' വെയിന്റാണ് കാറിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്നും കടുത്ത തണുപ്പിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനൊപ്പം, തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാനും സ്റ്റാറ്റിക് കറന്റ് വരാതിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ ഹെൽമെറ്റിന് സമാനമായ 'ഗോൾഡ് ഗ്ലേസ്ഡ്' ടിന്റഡ് ഗ്ലാസുകളാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ആകർഷണം.
ഭാരം കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ കരുത്തുള്ളതുമായ മഗ്നീഷ്യം, ടൈറ്റാനിയം, കാർബൺ ഫൈബർ എന്നീ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അൾട്രാ-വൈറ്റ് നിറത്തിലുള്ള ഇന്റീരിയറും, പറക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ യാത്രക്കാർക്ക് നല്ല പിടുത്തം നൽകുന്ന സീറ്റുകളും, ഫിക്സഡ് പൊസിഷനും ഈ കാറിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.
Beyond the limits of physics – Multi-mode fan & ground sealing system pulls air from beneath the vehicle, generating enough suction to hold it upside down while stationary – Powered fans & active wings maximize traction and cornering speeds in all conditions, achieving massive downforce at zero speed – Advanced cold-gas thrusters w/ all-electric actuators make micro adjustments within a fraction of a second to stabilize the vehicle in flight— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നു
നേരത്തെ ജോ രോഗൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷോയിൽ ഇലോൺ മസ്ക് ടെസ്ലയുടെ പറക്കും കാറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ പുറത്തിറക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. 2025 അവസാനത്തോടെ ഇതിന്റെ ഡെമോ നടത്താനാണ് അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിട്ടത്. എന്നാൽ മസ്കിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ച് ഇതിന് മുൻപായി ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് കാർ കമ്പനിയായ എക്സ്പെങ് അടുത്ത തലമുറ പറക്കും കാറുകളുടെ പരീക്ഷണ ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഈ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ടെസ്ലയും.
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