മോഡൽ എസ് ഉൾപ്പെടെ ടെസ്‌ല പിൻവലിച്ചത് ആഢംബര കാറുകൾ: കാരണമിങ്ങനെ

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും വിൽപ്പന കുറഞ്ഞതാണ് നിർത്തലാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഉൽപ്പാദനവും വിൽപ്പനയും ഘട്ടംഘട്ടമായി നിർത്തലാക്കാനാണ് തീരുമാനം.

Fremont Plant workers bidding farewell to the last produced Tesla Model S. (Image Credit: X/@Tesla)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 11, 2026 at 5:20 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: അമേരിക്കൻ ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടെസ്‌ല തങ്ങളുടെ ആഢംബര കാറുകളായ മോഡൽ എസ്, മോഡൽ എക്‌സ് എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനം ഔദ്യോഗികമായി നിർത്തിവച്ചു. ഫ്രീമോണ്ട് ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനിയുടെ ഫാക്‌ടറിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെയും അവസാന യൂണിറ്റുകളും പുറത്തിറക്കിയ ശേഷമാണ് നിർത്തലാക്കിയത്.

ആഗോളതലത്തിൽ കമ്പനിക്ക് പ്രശസ്‌തി നൽകുന്നതിൽ ഒരുകാലത്ത് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച പ്രീമിയം ഇവി മോഡലുകളുടെ യാത്രയ്‌ക്ക് ഇതോടെ അവസാനം കുറിക്കുകയാണ്. 2012ലാണ് ടെസ്‌ല മോഡൽ എസ് പുറത്തിറക്കിയത്. കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യധാരാ ഇലക്ട്രിക് കാറാണ് ഇത്.

2015ലാണ് കമ്പനി ആദ്യത്തെ എസ്‌യുവിയായ ടെസ്‌ല മോഡൽ എക്‌സ് പുറത്തിറക്കിയത്. കമ്പനിയുടെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിലെ യാത്രയിൽ പ്രശസ്‌തി നേടിക്കൊടുത്ത രണ്ട് മോഡലുകളാണ് ഒരേസമയം നിർത്തലാക്കുന്നത്. രണ്ട് കാറുകളും കമ്പനിയുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ വർഷങ്ങളോളം വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നു.

Tesla Model S (on the left) and Tesla Model X (on the right) (Image Credit: Tesla)

കൂടാതെ ദീർഘകാല ഉൽ‌പാദന കാലയളവുകളിൽ നിരവധി തവണ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ, പവർട്രെയിൻ, ബാറ്ററി സാങ്കേതികവിദ്യ, ഓൺബോർഡ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയിൽ അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ കമ്പനി എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പിന്നീട് രണ്ട് ഇവികളും ടെസ്‌ലയുടെ ഓട്ടോപൈലറ്റ്, ഫുൾ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ഡ്രൈവർ-അസിസ്റ്റൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും ചേർത്തിരുന്നു.

നിർത്തലാക്കിയതിന് പിന്നിൽ?
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും വിൽപ്പന കുറഞ്ഞു. ടെസ്‌ലയുടെ നിരയിൽ മോഡൽ 3, മോഡൽ വൈ എന്നിവ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന മോഡലുകളായി മാറി. തുടർന്നാണ് രണ്ട് മോഡുകളുടെയും ഉത്‌പാദനം നിർത്തുന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് കമ്പനി നീങ്ങുന്നത്.

മോഡൽ എസിന്‍റെയും മോഡൽ എക്‌സിന്‍റെയും ഉൽപ്പാദനവും വിൽപ്പനയും ഘട്ടംഘട്ടമായി നിർത്തലാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ കമ്പനിയുടെ വരുമാന സമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് ഇക്കാര്യം ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. "മോഡൽ എസ്, മോഡൽ എക്‌സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ആദരപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണിത്" എന്നാണ് സിഇഒ എലോൺ മസ്‌ക് പറഞ്ഞത്.

"ഞങ്ങൾ സ്വയംഭരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അതിനാൽ ഒരു ടെസ്‌ല മോഡൽ എസോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ എക്‌സോ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള പറ്റിയ സമയമാണ്. മോഡൽ എസും മോഡൽ എക്‌സും അടുത്ത പാദത്തിൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്താൻ ഞങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുന്നു." ഉത്‌പാദനം നിർത്തുന്നതിൽ സൂചന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ജനുവരിയിൽ എലോൺ മസ്‌ക്ക് പറഞ്ഞു.

പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കുമോ?
നിർത്തലാക്കിയ മോഡൽ എസിന്‍റെയോ, മോഡൽ എക്‌സിന്‍റെയോ പിൻഗാമികൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ടെസ്‌ല പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മോഡലുകൾ ലൈനപ്പിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തതിലൂടെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലം കമ്പനി ഒപ്റ്റിമസ് റോബോട്ടുകളുടെ ഉൽ‌പാദനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇത് കാർ നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് ടെസ്‌ലയുടെ മുൻഗണന മാറുന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് (എഐ), റോബോട്ടിക്‌സ് പോലുള്ള നിർണായക മേഖലകളിലേക്ക് ടെസ്‌ല ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ ഭാവി പദ്ധതികൾ
മോഡൽ വൈയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ലോങ്-റേഞ്ച് പതിപ്പുമായി 2025ലാണ് ടെസ്‌ല ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. 2026ൽ, കമ്പനിയുടെ മോഡൽ വൈ‌ എൽ കൂടെ ഈ ലൈനപ്പിൽ ചേർന്നു. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവിൽ ലഭ്യമായ ഈ എസ്‌യുവിയുടെ ഏക പതിപ്പാണ് ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ‌ എൽ.

