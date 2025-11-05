ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഇന്ത്യയെ ചാക്കിലാക്കാൻ ടെസ്ല: മേധാവിയായി ലംബോർഗിനി മുൻ തലവൻ, ശരദ് അഗർവാൾ ചുമതലയേൽക്കും
ടെസ്ലയുടെ പുതിയ മേധാവിയായി ശരദ് അഗർവാളിനെ നിയമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇദ്ദേഹം മുൻപ് ലംബോർഗിനി ഇന്ത്യയുടെ തലവനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
November 5, 2025
ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടെസ്ല പുതിയ മേധാവിയെ നിയമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ലംബോർഗിനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ മുൻ മേധാവി ആയിരുന്ന ശരദ് അഗർവാളിനെയാണ് നിയമിച്ചത്. കമ്പനിയുടെ പ്രാദേശിക സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് പുതിയ നിയമനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വേണ്ടത്ര മികവ് പുലർത്താൻ ടെസ്ലയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ മേധാവിയെ നിയമിച്ചത്. ടെസ്ലയുടെ ഇന്ത്യയിലെ മുൻ മേധാവി പ്രശാന്ത് മേനോൻ രാജിവച്ച് ആറ് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് പുതിയ നിയമനം. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ടെസ്ലയുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരിക്കും ശരദ് അഗർവാളിന്റെ പ്രധാന ദൗത്യം.
ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഈ ആഴ്ച മുതൽ ചുമതലയേൽക്കും. അതേസമയം അഗർവാളിനെ പുതിയ മേധാവിയായി നിയമിച്ചതായി ടെസ്ല ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ശരദ് അഗർവാളിനെ കുറിച്ച്
ശരദ് അഗർവാളിന്റെ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച്, മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്രയുടെ പിന്തുണയുള്ള ഒരു സംരംഭമായ ക്ലാസിക് ലെജൻസിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ടെസ്ലയിൽ ചേരുന്നത്. യെസ്ഡി, ജാവ, ബർമിങ്ഹാം സ്മോൾ ആംസ് (ബിഎസ്എ) മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ തുടങ്ങിയ ഇരുചക്ര വാഹന ബ്രാൻഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയാണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസിക് ലെജൻഡ്സിൽ ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസറായി ചേർന്നത്.
അതിനുമുമ്പ്, ലംബോർഗിനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ തലവനായി എട്ട് വർഷത്തിലധികം അഗർവാൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ ഔഡി ഇന്ത്യ, മഹീന്ദ്ര, ടിവിഎസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ കമ്പനികൾക്കായി അഗർവാൾ 20 വർഷത്തിലേറെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ വിപണി പിടിക്കാൻ ടെസ്ല
ഇന്ത്യയിലെ ഫോർ വീലർ ഇവി വിപണിയിൽ ആഡംബര വിഭാഗത്തെ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനാണ് ടെസ്ല ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2025 ജൂലൈയിലാണ് ടെസ്ല തങ്ങളുടെ ഇടത്തരം എസ്യുവിയായ മോഡൽ വൈ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 59.89 ലക്ഷം രൂപ വിലയിൽ മോഡൽ വൈ ആർഡബ്ല്യുഡി (റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ്) മോഡലും, 67.89 ലക്ഷം രൂപ വിലയിൽ മോഡൽ വൈ ലോങ് റേഞ്ച് ആർഡബ്ല്യുഡി മോഡലും ആണ് പുറത്തിറക്കിയത്.
ജൂലൈയിൽ മുംബൈയലാണ് ടെസ്ല തങ്ങളുടെ ആദ്യ എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ തുറന്നത്. തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ഡൽഹിയിൽ എയ്റോസിറ്റിയിൽ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്ററും തുറന്നു. ജൂലൈ 15ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, സെപ്റ്റംബർ വരെ ഏകദേശം 600 ഓർഡറുകൾ നേടാനാണ് ടെസ്ലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞത്. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും താഴെയാണ് ഈ കണക്കുകൾ. 2033ഓടെ 30.23 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്താൻ പോകുന്ന രാജ്യത്തെ ആഡംബര ഇവി വിഭാഗത്തിൽ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ്, ബിഎംഡബ്ല്യു എന്നിവയുമായി ടെസ്ലയുടെ പുതിയ മോഡലുകൾ മത്സരിക്കും.
ടെസ്ല മോഡൽ വൈ: സ്റ്റാൻ്റേഡ്, ലോങ് റേഞ്ച് എന്നീ രണ്ട് വേരിയൻ്റുകളിലാണ് മോഡൽ വൈ എസ്യുവി വിപണിയിലെത്തിയത്. സ്റ്റാൻ്റേഡിന് 59.89 ലക്ഷം രൂപയും ലോങ് റേഞ്ചിന് 67.89 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ എക്സ്ഷോറൂം വില. സ്റ്റാൻ്റേഡ് ഒറ്റ ചാർജിൽ 500 കിലോമീറ്ററും ലോംഗ് റേഞ്ച് പതിപ്പിന് 622 കിലോമീറ്ററുമാണ് ഒറ്റ ചാര്ജില് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ശേഷിയുള്ള മോഡൽ Y, RWD ട്രിമ്മിന് 238 കിലോമീറ്ററും ലോംഗ് റേഞ്ച് RWD ട്രിമ്മിന് 267 കിലോമീറ്ററും റേഞ്ച് കൂട്ടാൻ 15 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി. 5.9 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മോഡൽ Y RWD മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കും. ലോംഗ് റേഞ്ച് RWD മോഡലിന് 5.6 സെക്കൻഡ് മതി. രണ്ട് പതിപ്പുകളിലും പരമാവധി വേഗത 201 കിലോമീറ്റർ ആണ്.
