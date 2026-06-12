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ഐഫോൺ പുറത്തെടുക്കേണ്ട, ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ തന്നെ സന്ദേശം നോക്കാം: നേറ്റീവ് ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി
പൂർണ്ണ സന്ദേശമയയ്ക്കൽ, വോയ്സ് നോട്ടുകൾ, ലൊക്കേഷൻ പങ്കിടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ സമർപ്പിത ആപ്പിൾ വാച്ച് ആപ്പിൽ ടെലിഗ്രാം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
Published : June 12, 2026 at 11:00 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിത ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ടെലിഗ്രാം ആപ്പിൾ വാച്ചിനായി ഒരു നേറ്റീവ് ആപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. ആപ്പിളിന്റെ വെയറബിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ വാച്ച്ഒഎസിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പൂർണ്ണ സന്ദേശമയയ്ക്കൽ അനുഭവം നൽകാൻ ടെലിഗ്രാം ആപ്പിന് സാധിക്കും. ടെലിഗ്രാം സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ പവൽ ഡുറോവ് എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
സമർപ്പിത വാച്ച്ഒഎസ് ആപ്പ് ആപ്പിൾ വാച്ച് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഏറെ കാലത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇതുവഴി മൂന്നാം കക്ഷി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ടെലിഗ്രാമിന്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോർ റിലീസ് നോട്ടുകളിൽ ഈ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും ചിലയിടങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ആപ്പിൾ വാച്ചിലേക്ക് ആപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ ടെലിഗ്രാം ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. കമ്പനി 2025ൽ ഒരു വാച്ച്ഒഎസ് ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും തൊട്ടുപിന്നാലെ നിർത്തലാക്കി. പുതിയ ആപ്പ് മുൻഗാമിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞതാണ്.
⌚️ A fully native Telegram app for Apple Watch is out. pic.twitter.com/3wSr5igssE— Pavel Durov (@durov) June 9, 2026
ആപ്പിന്റെ ഉപയോഗം
ലളിതമായ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മിററിനേക്കാൾ സമഗ്രമായ സവിശേഷതകളാണ് ഈ ആപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ നേരിട്ട് അവരുടെ ചാറ്റ് ലിസ്റ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും, ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും, വോയ്സ് നോട്ടുകൾ കേൾക്കാനും, സ്റ്റിക്കറുകളും GIF-കളും കാണാനും, വീഡിയോകൾ പ്ലേ ചെയ്യാനും, ലൊക്കേഷൻ പങ്കിടാനും പുതിയ ആപ്പിലൂടെ സാധിക്കും.
എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാം?
ഒരൊറ്റ തവണ സജ്ജീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെലിഗ്രാം ആപ്പ് ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ തുറക്കാം. ആപ്പിൾ വാച്ചുമായി പെയർ ചെയ്ത ഐഫോണിൽ ടെലിഗ്രാം ആപ്പ് തുറന്ന് ഒരു QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യണം. ഇത് ടെലിഗ്രാം വെബിലേക്കോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ക്ലയന്റിലേക്കോ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് സമാനമാണ്.
അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ക്ലൗഡ് പാസ്വേഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ആക്സസ് നേടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥിരീകരണ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശേഷം ഐഫോണിൽ നോക്കാതെ തന്നെ ആപ്പിൾ വാച്ചിലൂടെ ടെലിഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാം.
ടെലിഗ്രാമിന്റെയും ആപ്പിൾ വാച്ചിന്റെയും ഉപയോക്തൃ അടിത്തറയ്ക്ക് കൂടുതൽ സ്വയംപര്യാപ്തമായ സന്ദേശമയയ്ക്കൽ ഉപകരണമായി പുതിയ ആപ്പിന്റെ ലോഞ്ച് ആപ്പിൾ വാച്ചിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഐഫോണിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പുകൾ തുറക്കാതെ കൈയിലുള്ള സ്റ്റാൻഡ്-എലോൺ മെസേജിങ് ആപ്പായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നതാണ് ഇത് കൂടുതൽ സവിശേഷമാക്കുന്നത്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഫോൺ തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആപ്പിൾ വാച്ച് ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർത്ഥവത്തായ അപ്ഗ്രേഡാണ് ഇത്.
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