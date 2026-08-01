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ഗെയിമിങും വീഡിയോ സ്ട്രീമിങും വേറെ ലെവലാക്കാൻ എഡ്ജ്-ടു-എഡ്ജ് ഡിസ്പ്ലേ: കൺസെപ്റ്റ് ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി ടെക്നോ
സീറോ-ബെസൽ സ്ക്രീനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഫോൺ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൽ ബെർലിനിൽ നടക്കുന്ന IFA 2026 ഷോസ്റ്റോപ്പേഴ്സ് ഇവന്റിൽ.
Published : August 1, 2026 at 3:39 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അടുത്ത തലമുറ ബെസൽലെസ് കൺസെപ്റ്റ് ഫോൺ പുറത്തിറക്കുന്നതായി ടെക്നോ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൽ ബെർലിനിൽ നടക്കുന്ന IFA 2026 ഷോസ്റ്റോപ്പേഴ്സ് ഇവന്റിലാണ് കമ്പനി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ പ്രദർശിപ്പിക്കും. പൂജ്യം ബെസലുകളുള്ള (0 മൈക്രോൺ) ഒരു ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉപകരണത്തിലുള്ളത്.
ബെസലുകളില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഫോണിന് മുഴുവനായും സ്ക്രീൻ ലഭിക്കും. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ യഥാർത്ഥ സീറോ-ബെസൽ സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും ഇതെന്നാണ് കമ്പനി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. "നൂതന ഇന്റേണൽ സ്റ്റാക്കിങ്, പുതിയ സ്ക്രീൻ പാക്കേജിങ് ടെക്നിക്കുകൾ, സ്ട്രക്ചറൽ റീ-എഞ്ചിനീയറിങ്" എന്നിവയിലൂടെയാണ് സീറോ-ബെസൽ ഡിസ്പ്ലേ സാധ്യമാക്കിയതെന്ന് ടെക്നോ പറയുന്നു.
ഒരു യഥാർത്ഥ എഡ്ജ്-ടു-എഡ്ജ് ഡിസ്പ്ലേ
സീറോ-ബെസൽ സ്ക്രീൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച കാഴ്ചാനുഭവം നൽകുമെന്ന് ടെക്നോ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴും വീഡിയോ സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോഴും കാഴചയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടായിരിക്കില്ല. ആവശ്യമായ സർക്യൂട്ടറി, ടച്ച് ക്ലിയറൻസുകൾ എന്നിവ കാരണം ആപ്പിളിന്റെയും സാംസങിന്റെയും നിലവിലെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പുകൾ സാധാരണയായി 90 ശതമാനം സ്ക്രീൻ കവറേജാണ് നൽകുന്നത്. സെൽഫി ക്യാമറയ്ക്കായി ഒരു ഹോൾ-പഞ്ച് കട്ട്ഔട്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ടെക്നോയുടെ ആർക്കിടെക്ചർ ബോർഡർ പൂർണ്ണമായും നീക്കംചെയ്യുന്നു. ഐഫോൺ 17 പ്രോയ്ക്കൊപ്പം തങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ്-ജെൻ ബെസൽലെസ് കൺസെപ്റ്റ് ഫോണും വെച്ച് ഫ്രെയിം കട്ടിയിൽ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസം എടുത്തുകാണിക്കുന്ന താരതമ്യ ചിത്രങ്ങളും ടെക്നോ പങ്കിട്ടു.
ബോർഡർലെസ് ഫ്രെയിമിൽ ദൈനംദിന ഉപയോഗക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്പനി പ്രത്യേക സപ്പോർട്ടിങ് ആർക്കിടെക്ചർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആകസ്മികമായ പാം ഇൻപുട്ടുകൾ തടയുന്നതിനുള്ള നൂതന ടച്ച് അൽഗോരിതങ്ങൾ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്ക്രീൻ അക്കോസ്റ്റിക്സ്, അഡാപ്റ്റീവ് യുഐ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇതിലുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രൂപം നൽകുന്നതിന് ഭാവിയിലെ വാണിജ്യ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാന ആർക്കിടെക്ചറായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ടെക്നോ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ടെക്നോ പരീക്ഷണാത്മക ഹാർഡ്വെയർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. 2026ലെ മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിൽ ടെക്നോ ആറ്റം (മോഡ എഡിഷൻ) പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇത് വെറും 4.9 മില്ലീമീറ്റർ മാത്രം വണ്ണമുള്ള അൾട്രാ-സ്ലിം മോഡുലാർ കൺസെപ്റ്റ് ഫോണാണ്. എട്ട് നിർദ്ദിഷ്ട സോണുകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്നാപ്പ്-ഓൺ മാഗ്നറ്റിക് സിസ്റ്റവും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഒരു ബാഹ്യ പവർ ബാങ്ക്, ഒരു ആക്ഷൻ ക്യാമറ, ഒരു ഡിഎസ്എൽആർ-ഗ്രേഡ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് പോലുള്ള ഹോട്ട്-സ്വാപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന മൊഡ്യൂളുകളെ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് യാന്ത്രികമായി വിന്യസിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
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