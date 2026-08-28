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5200mAh ബാറ്ററിയും 128GB വരെ സ്റ്റോറേജും: മീഡിയാടെക് ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തിൽ 15,999 രൂപയ്‌ക്ക് 'ടെക്‌നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3 പ്രോ'

6.78 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ, IP68, IP69-റേറ്റിങ്, 5200mAh ബാറ്ററി, 4GB വരെ റാം, 128GB വരെ സ്റ്റോറേജ്, മീഡിയാടെക് ഹിലിയോ G81 4G ചിപ്‌സെറ്റ് എന്നിവയാണ് പുതിയ ഫോണിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

ടെക്‌നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3 പ്രോ TECNO SPARK GO 3 PRO PRICE TECNO SPARK GO 3 PRO FEATURES TECNO SPARK GO 3 PRO SPECIFICATIONS
Tecno Spark Go 3 Pro Launched in India With 6.78-Inch Display, IP69 Rating (Tecno Mobiles)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 2:09 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ട്രാൻസ്ഷൻ ഹോൾഡിങ്‌സിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ടെക്‌നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3 പ്രോ ആണ് പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയത്. സ്‌പാർക്ക് സീരിസിൽ നിന്നുള്ള ഫോണാണ് വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

6.78 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണത്തിന് IP68, IP69-റേറ്റഡ് ബിൽഡ് എന്നിവ ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. ടെക്‌നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3 പ്രോയിൽ 5,200mAh ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളത്. രണ്ട് റാമിലും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും എത്തുന്ന പുതിയ ഫോൺ രണ്ട് റാമിലും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകും.

ടെക്‌നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3 പ്രോ: ഇന്ത്യയിലെ വില

4GB RAM + 64GB, 4GB RAM + 128GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് ടെക്‌നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3 പ്രോ ലഭ്യമാവുക. 4GB RAM + 64GB സ്റ്റോറേജ് പതിപ്പിന് 15,999 രൂപയും . 4GB RAM +128GB സ്റ്റോറേജ് പതിപ്പിന് 16,999 രൂപയും വില വരും. സെപ്റ്റംബർ 4 മുതൽ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, മറ്റ് റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ എന്നിവ വഴിയാകും ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക.

ടെക്‌നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3 പ്രോ TECNO SPARK GO 3 PRO PRICE TECNO SPARK GO 3 PRO FEATURES TECNO SPARK GO 3 PRO SPECIFICATIONS
Tecno Spark Go 3 Pro (Tecno Mobiles)
ടെക്‌നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3 പ്രോയുടെ വില
സ്റ്റോറേജ്വില
4GB RAM + 64GB15,999 രൂപ
4GB RAM + 128GB16,999 രൂപ

ടെക്‌നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3 പ്രോ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോണാണ് ടെക്‌നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3 പ്രോ. I20:9 വീക്ഷണാനുപാതം, 120Hz പുതുക്കൽ നിരക്ക്, 580 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവയുള്ള 6.78 ഇഞ്ച് HD+ (720x1,526 പിക്സലുകൾ) IPS LCD പാനലാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഡിസ്പ്ലേ 240Hz തൽക്ഷണ ടച്ച് സാമ്പിൾ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

മാലി-G52 MC2 GPU ഉള്ള ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഹെലിയോ G81 4G ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 4GB LPDDR4X റാമും 128GB വരെ UFS 2.2 സ്റ്റോറേജും ആയി ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഓൺബോർഡ് റാം 12GB വരെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ടെക്നോ സ്പാർക്ക് ഗോ 3 പ്രോയിൽ f/1.8 അപ്പേർച്ചറും ഓട്ടോഫോക്കസും ഉള്ള 13-മെഗാപിക്സൽ പിൻ ക്യാമറയുണ്ട്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ ചാറ്റുകൾക്കുമായി, f/2.0 അപ്പേർച്ചറും ഫിക്സഡ് ഫോക്കസും ഉള്ള 8-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് പ്രതിരോധം നൽകുന്നതിന് IP68, IP69 റേറ്റിംഗുകൾ ഇതിലുണ്ട്.

5,200mAh ന്‍റെ ലിഥിയം-അയൺ പോളിമർ ബാറ്ററിയാണ് ടെക്‌നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3 പ്രോയ്‌ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് 10W ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഫോണിനൊപ്പം ചാർജറും ലഭിക്കും. 194 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഫോണാണ് ഇത്. വൈ-ഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത്, ജിപിഎസ്, ഒടിജി പിന്തുണ, ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളും ഈ ഫോൺ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ആക്സിലറോമീറ്റർ, ഇ-കോമ്പസ്, സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസർ, ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസർ എന്നിവ ഓൺബോർഡിലെ സെൻസറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബാക്ക്‌ഗ്രൗണ്ട് റാക്കറ്റ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് പുതിയ ഫോൺ AI വോയ്‌സ്‌പ്രിന്‍റ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ സവിശേഷത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ദ്രുത ഉപകരണ നിയന്ത്രണത്തിനായി ഇതിന് ഒരു IR റിമോട്ട് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഡ്യുവൽ DTS സ്പീക്കറുകൾ ഉണ്ട്.

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