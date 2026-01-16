ETV Bharat / automobile-and-gadgets

8,999 രൂപയ്‌ക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കി ടെക്‌നോ: ഫീച്ചറുകൾ

6.74 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്‌പ്ലേ, Unisoc T7250 SoC, 4GB റാമും 64GB സ്റ്റോറേജും, സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. കൂടുതലറിയാം.

Tecno Spark Go 3 (Image Credit: Tecno)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 16, 2026 at 3:15 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: എൻട്രി ലെവൽ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലേക്ക് പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ടെക്‌നോ. 'ടെക്നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3' എന്ന പേരിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. ഈ മാസം അവസാനം രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്താനിരിക്കുന്ന പുതിയ ഫോൺ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴിയും റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയും ലഭ്യമാകും.

നാല് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ടെക്നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3 ലഭ്യമാകും. 6.74 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്‌പ്ലേ, Unisoc T7250 SoC, 4GB റാമും 64GB സ്റ്റോറേജും, സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

ടെക്നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
ടെക്നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3യുടെ 4 ജിബി റാമും 64 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള മോഡലിന്‍റെ ഇന്ത്യയിലെ വില 8,999 രൂപയാണ്. ജനുവരി 23ന് ആണ് ഇതിന്‍റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. ആമസോൺ വഴിയാണ് വിൽപ്പന. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഓഫ്‌ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയും ലഭ്യമാകും. വൈകാതെ ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴിയും ഫോൺ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ടൈറ്റാനിയം ഗ്രേ, ഇങ്ക് ബ്ലാക്ക്, ഗാലക്‌സി ബ്ലൂ, ഓറോറ പർപ്പിൾ എന്നീ നിറങ്ങളിലായിരിക്കും ടെക്നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3 ലഭ്യമാവുക.

Tecno Spark Go 3 come in four colour options. (Image Credit: Tecno)

ടെക്നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 15ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ സിം സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് ടെക്‌നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3. 720x1,600 പിക്‌സൽ റെസല്യൂഷനുള്ള 6.74 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത്. ഇത് 120Hz വരെ റിഫ്ഷ് റേറ്റ് നൽകുന്നു. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി IP64 റേറ്റിങും 1.2 മീറ്റർ വരെ ഡ്രോപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസും കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Tecno Spark Go 3 has an IP64 rating for dust and water resistance. (Image Credit: Tecno)

4GB LPDDR4x റാം, 64GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് പിന്തുണയുള്ള 4nm ഒക്‌ട കോർ യൂണിസോക്ക് T7250 ചിപ്‌സെറ്റ് ആണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടെക്‌നോയുടെ എല്ലാ വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫീച്ചറുകളും ഫോണിലുണ്ട്. ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ടെക്നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3യിൽ സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 13 എംപി ഷൂട്ടറും ഡ്യുവൽ എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് സജ്ജീകരണവും ഉണ്ട്. 8 എംപിയുടേതാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ.

2K റെസല്യൂഷൻ വീഡിയോകൾ വരെ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ ഇതിന് കഴിയും. AIGC പോർട്രെയ്റ്റ്, AI CAM, പോർട്രെയ്റ്റ്, സൂപ്പർ നൈറ്റ്, ബ്യൂട്ടി, ഡ്യുവൽ വീഡിയോ, വ്ലോഗ്, ടൈം-ലാപ്സ്, പനോരമ, പ്രോ ക്യാമറ മോഡുകൾ ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ടെക്നോയുടെ ഓഫ്‌ലൈൻ കോളിങ് സവിശേഷതയും ഫോണിൽ ലഭിക്കും. ഇത് 1.5 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ മറ്റ് ടെക്നോ ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു.

5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് പുതിയ ടെക്നോ സ്‌പാർക്ക് ഗോ 3യിൽ ഉള്ളത്. ഇത് 15W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയോടെയാണ് വരുന്നത്. 4G LTE, 3G, വൈ-ഫൈ, GPS, USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നീ ഫീച്ചറുകളും ഫോണിലുണ്ട്. 3 നാല് വർഷത്തെ "ലാഗ്-ഫ്രീ പെർഫോമൻസ്" നൽകാൻ ഊ ഫോണിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ടെക്നോയുടെ എല്ല വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫീച്ചറുകളും ഇതിലുണ്ടാകും. ഏകദേശം 182.6 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട് ഈ ഫോണിന്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

