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വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകും: കൂടുതൽ കാലം ഈട് നിൽക്കുന്ന ഡിസൈനുമായി ടെക്നോ സ്പാർക്ക് 50എസ് 5ജി
6.78 ഇഞ്ച് HD+ LCD ഡിസ്പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 ചിപ്സെറ്റ്, 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററി, 50MP റിയർ ക്യാമറ, സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ എന്നിവയാണ് പുതിയ ഫോണിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
Published : October 16, 2026 at 5:00 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് മറ്റൊരു പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ കൂടെ. ടെക്നോ സ്പാർക്ക് 50എസ് 5ജി ഫോണാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. ടെക്നോ സ്പാർക്ക് 50 5G ഉള്ള ശ്രേണിയിലേക്ക് പുതിയ ഫോണും ചേരും. പുതിയ ഫോണിന് എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ടെക്നോ സ്പാർക്ക് 50എസ് 5ജി അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഒരു ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. രണ്ട് നിറങ്ങളിലും, റാം, സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6000 സീരീസ് ചിപ്സെറ്റാണ് പുതിയ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്.
പിൻഭാഗത്തായി തിരശ്ചീനമായ ഗുളികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിനുള്ളിൽ ഒരു ക്യാമറ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 6,500mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
ടെക്നോ സ്പാർക്ക് 50എസ് 5ജി: ഇന്ത്യയിലെ വിലയും ലഭ്യതയും
6GB+128GB, 8GB+128GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് മോഡലിലാണ് ടെക്നോ സ്പാർക്ക് 50എസ് 5ജി ലഭ്യമാവുക. 6GB+128GB വരുന്ന അടിസ്ഥാന മോഡലിന് 19,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 8GB+128GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 2,999 രൂപയും വില വരുന്നു. ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ ആമസോൺ വഴിയാണ് പുതിയ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുകയെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബർഗണ്ടി റെഡ്, ബ്രീസ് ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകും.
ടെക്നോ സ്പാർക്ക് 50എസ് 5ജി: സവിശേഷതകൾ
ഡ്യുവൽ സിം സൗകര്യമുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണാണിത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 6.78 ഇഞ്ച് എൽസിഡി ടച്ച്സ്ക്രീനാണ് ഇതിലുള്ളത്. HD+ റെസല്യൂഷനും (720 x 1,600 പിക്സലുകൾ) 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേയും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. 260 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയും ഇതിലുണ്ട്.
6nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച, ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇതിൽ 2.0GHz വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആറ് എഫിഷ്യൻസി കോറുകളും, 2.5GHz വരെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകാൻ ശേഷിയുള്ള രണ്ട് പെർഫോമൻസ് കോറുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
പുതിയ ഫോണിന് MIL-STD-810H ഡ്യൂറബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു. 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീണാൽ പോലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ രൂപകൽപ്പന എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. കൂടാതെ, പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന IP64 പ്രോ റേറ്റിംഗും ഈ ഫോണിനുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ 20 സെൻ്റിമീറ്റർ ആഴത്തിൽ 5 മിനിറ്റ് നേരം വീണ് കിടന്നാൽ പോലും ഫോണിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
എൽഇഡി ഫ്ലാഷോട് കൂടിയ 50 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയാണ് ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 8 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്. 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സൗകര്യമുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. 5G, 4G LTE, വൈഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത്, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്ക്, ജിപിഎസ് (GPS) കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവയും ഈ ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 168 x 79 x 8mm അളവുകളുള്ള ഈ ഫോണിന് ഏകദേശം 210 ഗ്രാം ഭാരമാണുള്ളത്.
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