പെട്ടന്നുള്ള വീഴ്ചകളിൽ സംരക്ഷണം നൽകും: കൂടുതൽ കാലം ഈട് നിൽക്കുന്ന ഡിസൈനുമായി ടെക്നോ സ്പാർക്ക് 50 5ജി
ഏപ്രിൽ 3 മുതലാണ് ടെക്നോ സ്പാർക്ക് 50 5G വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. എട്ട് മാസം വരെയുള്ള നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകളിലൂടെ ഈ ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാം.
Published : March 27, 2026 at 1:33 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടെക്നോ സ്പാർക്ക് 50 5G ഇന്ത്യൻ വിപമണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 6500mAh ബാറ്ററി, 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, പിക്സൽ-പ്രചോദിത ക്യാമറ ഡിസൈൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ. പ്രകടനത്തിനൊപ്പം, കൂടുതൽ കാലം ഈടുനിൽക്കുന്ന ഡിസൈനിനും ഉപയോഗക്ഷമതയ്ക്കും ആണ് കമ്പനി പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ഏപ്രിൽ 3 മുതലാണ് ഇതിന്റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക.
ടെക്നോ സ്പാർക്ക് 50 5G: വില, ലഭ്യത
ടെക്നോ സ്പാർക്ക് 50 5G 4GB + 128GB, 6GB + 128GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. GB + 128GB വേരിയന്റിന് 16,999 രൂപ മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം 6GB + 128GB വേരിയന്റിന് 18,999 മുതൽ വിലയുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 3 മുതൽ ഓൺലൈൻ, ഓഫ്ലൈൻ ചാനലുകളിൽ വഴി ഈ ഫോൺ വാങ്ങാം. കൂടാതെ എട്ട് മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകളും ലഭിക്കും.
ടെക്നോ സ്പാർക്ക് 50 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ടെക്നോ സ്പാർക്ക് 50 5G ഫോണിന്റെ പിൻവശത്ത് പിക്സലിന് സമാനമായ ഒരു ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. ഇത് എയ്റോസ്പേസ്-ഗ്രേഡ് അലൂമിനിയം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോണിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം പോളികാർബണേറ്റ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകളിൽ പോലും ഫോണിന് കേടുപാട് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ 1.5 മീറ്റർ മുതൽ മിലിറ്ററി സെർട്ടിഫൈഡ് പ്രതിരോധം ഉണ്ട്. കൂടാതെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങും ഉണ്ട്.
120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 6.78 ഇഞ്ചിന്റെ വലിയ IPS ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. എന്നാൽ 720 x 1576 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനുള്ള ഒരു HD+ ഡിസ്പ്ലേ മാത്രമാണിത്. മൾട്ടിടാസ്കിങും കാഷ്വൽ ഗെയിമിംഗും നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റ് ഇതിലുണ്ട., 12GB വരെ റാമും 128GB സ്റ്റോറേജും മൈക്രോ എസ്ഡി വഴി വികസിപ്പിക്കാവുന്ന ഓപ്ഷനുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഗൂഗിളിന്റെ പിക്സൽ ഫോണുകൾക്ക് സമാനമായ ഒരു ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ ഇതിൽ കാണാം. 50 എംപിയുടെ പ്രധാന ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതേസമയം 8MP സെൽഫി ക്യാമറയുമുണ്ട്. 50MP പ്രധാന ക്യാമറയാണ് പിന്നിൽ, പകൽ സമയത്തെ ഷോട്ടുകൾക്കായി പിന്നിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്, അതേസമയം 8MP സെൽഫി ക്യാമ വീഡിയോ കോളുകൾ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
വാട്ട്സ്ആപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ്, എഐ റൈറ്റിങ് അസിസ്റ്റന്റ്, എഐ ഇറേസർ 2.0 തുടങ്ങിയ എഐ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. പതിവായി ചാർജ് ചെയ്യാതെ ദീർഘനേരം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന 6500mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കും. ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ വേഗത്തിൽ പവർ അപ്പ് ചെയ്യാനും തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ഉപയോഗം തുടരാനും അനുവദിക്കുന്നു.
