ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങുന്നു: ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ

Published : January 30, 2026 at 6:09 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിലാണ് ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ടെക്നോയുടെ ടെക്നോ പോവ കർവ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്റെ പിൻഗാമി ആയേക്കാവുന്ന പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി. 'പോവ കർവ് 2' എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുന്ന ഫോണിന്റെ രാജ്യത്തെ ലോഞ്ച് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ലോഞ്ച് തീയതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ടീസറുകളും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റിംഗുകളും ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ, ഹാർഡ്വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കർവ്ഡ് ഡിസൈനിൽ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ടെക്നോ പോവ കർവ് 2: ഡിസൈൻ
കമ്പനിയുടെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിലെ അർദ്ധസുതാര്യമായ റെൻഡർ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കും. കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 ഫോണിന്റെ വളഞ്ഞ കർവ്ഡ് എഡ്ജ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ടീസർ കാണിക്കുന്നു.
പൂർണ്ണമായി കാണിക്കാത്ത ഒരു വലിയ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിനുള്ളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പിൻ പാനലിലെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ കട്ടൗട്ടിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പത്തെ ടീസറിൽ സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ മൊഡ്യൂളിന്റെ ആകൃതി വ്യക്തമല്ല. മുമ്പത്തെ ടെക്നോ പോവ കർവ് 5G ഫോണിന് സമാനമായ ഒരു ഡിസൈൻ ഭാഷ ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം.
ടെക്നോ പോവ കർവ് 2: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകൾ
ഗൂഗിൾ പ്ലേ കൺസോളിലെ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റിങിൽ "TECNO-LK7k" എന്ന മോഡൽ നമ്പർ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 തന്നെയാണെന്നാണ് മനസിലാകുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
1,000MHz ക്ലോക്ക് ചെയ്ത ARM Mali-G610 ജിപിയുവുമായി ജോടിയാക്കിയ മീഡിയടെക് MT6858 ചിപ്സെറ്റുള്ള ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 ഡാറ്റാബേസിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സിപിയു ലേഔട്ട് 1+3+4 കോൺഫിഗറേഷൻ കാണിക്കുന്നു. ലിസ്റ്റിങിലെ ചിപ്സെറ്റും GPU വിശദാംശങ്ങളും മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7100 SoC ചിപ്സെറ്റായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന നൽകുന്നത്.
ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നും 12 ജിബി വരെ റാം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്നും ലിസ്റ്റിങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഡിസ്പ്ലേ വിശദാംശങ്ങളിൽ 1080 × 2364 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനും 420 പിപിഐ പിക്സൽ സാന്ദ്രതയും ഉൾപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇതേ മോഡൽ നമ്പർ ടിയുവി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ്സെറ്റ് 7,750 എംഎഎച്ച് ലിഥിയം-അയൺ പോളിമർ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
