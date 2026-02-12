ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ടെക്‌നോ പോവ കർവിന് പിൻഗാമി: ആകർഷക ഡിസൈനിൽ 'പോവ കർവ് 2 5G' വരുന്നു; ലോഞ്ച് ഉടൻ

പോവ കർവ് 2 5G ഫെബ്രുവരി 13ന് പുറത്തിറക്കും. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലൂടെയാവും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക. മൂന്ന് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും.

Representative image of Tecno Pova Curve (Image credit: Tecno mobiles)
Published : February 12, 2026

ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ്‌ മാസത്തിലാണ് ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ടെക്‌നോയുടെ ടെക്‌നോ പോവ കർവ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്‍റെ പിൻഗാമി ആയ പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി. 'പോവ കർവ് 2 5G' എന്ന പേരിൽ വരുന്ന ഫോൺ വൈകാതെ പുറത്തിറക്കും.

ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി വിവരങ്ങൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളുള്ള ഒരു സ്പേസ് 2.0 ഡിസൈൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7.4mm സ്ലിം പ്രൊഫൈൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 5G പുറത്തിറക്കുക. വരാനിരിക്കുന്ന ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 5G ഫോണിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതി, ഇന്ത്യയിലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില, സവിശേഷതകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കാം.

പോവ കർവ് 2 5G: ലോഞ്ച് വിശദാംശങ്ങൾ
ഫെബ്രുവരി 13ന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 5G ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. ലോഞ്ച് ലൈവ് സ്ട്രീം കമ്പനിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിലും ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

പോവ കർവ് 2 5G: ഡിസൈൻ
ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 5Gയുടെ ഡിസൈൻ മുൻഗാമിക്ക് സമാനമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കമ്പനി പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക ടീസറുകൾ അനുസരിച്ച്, ഇതിൽ കർവ്‌ഡ് പിൻ പാനൽ ഉള്ളതായി തോന്നുന്നു. പിൻ പാനലിന് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ളതായും തോന്നുന്നു. ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിലാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റം. ഒരു ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള, അസമമായ ക്യാമറ ഐലൻഡ് കാണാം.

സിംഗിൾ ക്യാമറയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരു ചെറിയ എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് കാണാൻ കഴിയും. അതേസമയം പോവ ബ്രാൻഡിംഗും ഫൈൻ-പ്രിന്‍റെ ടെക്സ്റ്റും പിൻ പാനലിൽ ദൃശ്യമാണ്. ബ്ലാക്ക്, സിൽവർ, വയലറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഫിനിഷുകളിൽ പോവ കർവ് 2 5G പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പോവ കർവ് 2 5G: ഡിസ്പ്ലേ
ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 5G യിൽ ഇടുങ്ങിയ ബെസലുകളുള്ള ഒരു കർവ്‌ഡ് സ്‌ക്രീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. വേഗത്തിലുള്ള റിഫ്രഷ് റേറ്റും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിൽ കണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഐ-പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ 1.5K റെസല്യൂഷനും 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉള്ള 6.78 ഇഞ്ച് കർവ്‌ഡ് AMOLED സ്‌ക്രീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും.

പോവ കർവ് 2 5G: പെർഫോമൻസും സോഫ്റ്റ്‌വെയറും
പോവ കർവ് 2 5G ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ടെക്‌നോ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7100 ചിപ്‌സെറ്റും 12 ജിബി വരെ റാമും 256 ജിബി വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ആൻഡ്രോയിഡ് അധിഷ്‌ഠിത HiOS ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് 15ൽ ആണോ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ആണോ പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഐ സവിശേഷതകളുടെ ഒരു സ്യൂട്ട് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

പോവ കർവ് 2 5G: ക്യാമറ
ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 5G-യിൽ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ടീസർ ചിത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ രണ്ട് ലെൻസുകൾ ഒരു തിരശ്ചീന ടാബ്‌ലെറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. അതേസമയം മൂന്നാമത്തെ ലെൻസ് റിങ് താഴെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമ്പനി ഇതുവരെ അതിന്‍റെ ക്യാമറ സവിശേഷതകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, 50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ലീക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 64 എംപി സോണി IMX682 സെൻസർ നയിക്കുന്ന AI പിന്തുണയുള്ള ക്യാമറ ഇതിലുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

പോവ കർവ് 2 5G: ബാറ്ററി
ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 5Gയിൽ 8,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനെ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ ദിവസങ്ങളോളം ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. മുൻഗാമിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇത് ഒറ്റച്ചാർജിൽ 195 ശതമാനം വരെ കൂടുതൽ ഇന്‍റർനെറ്റ് ഉപയോഗ സമയം, 48 ശതമാനം വരെ മികച്ച വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് സമയം, 42 ശതമാനം വരെ കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈ സമയം എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.

പോവ കർവ് 2 5G: ഇന്ത്യയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില, ലഭ്യത
വരാനിരിക്കുന്ന ടെക്‌നോ പോവ കർവ് 2 5Gയുടെ ഇന്ത്യയിലെ വില 15,000 രൂപ മുതൽ 20,000 രൂപ വരെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇതിന്‍റെ മുൻഗാമി ആയിരുന്ന ടെക്‌നോ പോവ കർവ് 5Gയുടെ 6GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 15,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 8GB RAM മോഡലിന് 16,999 രൂപയാണ് വില. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട്, ഓഫ്‌ലൈൻ റീട്ടെയിൽ ചാനലുകൾ എന്നിവ വഴി ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ലോഞ്ചിന് മുൻപ്, ടെക്‌നോ പോവ കർവ് 2 5Gയുടെ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ, ബാറ്ററി ശേഷി, അളവുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ കമ്പനി ടീസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

