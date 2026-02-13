ETV Bharat / automobile-and-gadgets

കരുത്തൻ ബാറ്ററിയും മികച്ച ഡിസ്‌പ്ലേയും: ആകർഷക ഡിസൈനിൽ 'പോവ കർവ് 2 5G' പുറത്തിറക്കി

4500 നിറ്റ്‌സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, 144Hz കർവ്ഡ് AMOLED സ്‌ക്രീൻ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7100 ചിപ്‌സെറ്റ്, 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 8,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ.

Tecno Pova Curve 2 5G Launched in India (Image credit: Tecno mobiles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 13, 2026 at 12:55 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ടെക്‌നോ മൊബൈൽ. കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ്‌ മാസത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ ടെക്‌നോ പോവ കർവിന്‍റെ പിൻഗാമി ആയ 'പോവ കർവ് 2 5G' ആണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 8,000mAh ബാറ്ററി ബാറ്ററിയും മികച്ച ഡിസ്‌പ്ലേയും ആണ് ഇതിലെ എടുത്തുപറയേണ്ട ഫീച്ചറുകൾ.

7.4mm സ്ലിം പ്രൊഫൈൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 5G പുറത്തിറക്കിയത്. ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളുള്ള ഒരു സ്പേസ് 2.0 ഡിസൈൻ ഇതിൽ ഉണ്ട്. 4500 നിറ്റ്‌സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, 144Hz കർവ്ഡ് AMOLED സ്‌ക്രീൻ, 8 ജിബി റാമുള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7100 ചിപ്‌സെറ്റ്, 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 8,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. ഇതിന്‍റെ വില, സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

ടെക്‌നോ പോവ കർവ് 2 5G: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
8 ജിബി+ 128 ജിബി, 8 ജിബി+ 256 ജിബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനിലാണ് ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. 8 ജിബി+ 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 27,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 8 ജിബി+ 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 29,999 രൂപയാണ് വില. ഫെബ്രുവരി 20ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും.

സ്റ്റോം ടൈറ്റാനിയം, മെൽറ്റിംഗ് സിൽവർ, മിസ്റ്റിക് പർപ്പിൾ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. ലോഞ്ച് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി, ബാങ്ക് ഡിസ്‌കൗണ്ടുകൾക്കൊപ്പം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 3,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും.

Tecno Pova Curve 2 5G (Image credit: Tecno mobiles)

ടെക്‌നോ പോവ കർവ് 2 5G: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഡ്യുവൽ സിം പിന്തുണയുള്ള (നാനോ + നാനോ) ടെക്നോ പോവ കർവ് 5G ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HiOS 16-ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 44Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 93.18 ശതമാനം സ്‌ക്രീൻ-ടു-ബോഡി അനുപാതം, 4,500 നിറ്റ്‌സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് എന്നിവയുള്ള 6.78-ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ (1,080 x 2,364 പിക്‌സൽ) കർവ്‌ഡ് AMOLED സ്‌ക്രീനാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഡിസ്‌പ്ലേയ്ക്ക് കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സംരക്ഷണവും ലഭിക്കും. കൂടാതെ കണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഐ-പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും.

8 ജിബി റാമും 256 ജിബി വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7100 ചിപ്‌സെറ്റാണ് പോവ കർവ് 2 5G ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഓൺബോർഡ് റാം 16 ജിബി വരെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ആം ജി610 എംസി2 ജിപിയുവുമായി ഈ പ്രോസസർ ജോടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Tecno Pova Curve 2 5G (Image credit: Tecno mobiles)

ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 5G ഫോണിൽ 50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറയും, 2 എംപിയുടെ ഏതെന്ന് വ്യക്തമല്ലാത്ത സെൻസറും അടങ്ങുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 13 എംപിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ടാകും. ഈ ഫോണിന് 192 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്.

ടെക്നോ പോവ കർവ് 2 5G യിൽ 8,000mAh ബാറ്ററിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കും. 45W ചാർജറാണ് ഫോണിന്‍റെ ബോക്‌സിൽ ലഭ്യമാവുക. ഒറ്റ ചാർജിൽ 16.4 മണിക്കൂർ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക്, 35.7 മണിക്കൂർ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക്, 48.1 മണിക്കൂർ കോളിംഗ് സമയം, 1133.1 മണിക്കൂർ സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈ സമയം എന്നിവ ഈ ഫോൺ നൽകും.


