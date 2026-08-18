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6,500mAh ബാറ്ററിയും 50 എംപി ക്യാമറയും: 49,999 രൂപയ്‌ക്ക് 'പോവ 8 പ്രോ 5G'

മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7000 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റ്, 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററി, ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം, HiOS 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

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Pova 8 Pro 5G Launched in India With 6,500mAh Battery (Image credit: Tecno Pova)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 1:12 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി ടെക്‌നോ മൊബൈൽസ്. 49,999 രൂപ പ്രാരംഭവിലയിൽ പോവ 8 പ്രോ 5G എന്ന പേരിലാണ് പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോവ 8 മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് രാജ്യത്ത് ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് എത്തുന്നത്.

പുതിയ ടെക്‌നോ പോവ 8 പ്രോ 5G മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7000 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

50-മെഗാപിക്സൽ ഷൂട്ടർ നയിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റവും ഈ ഫോണിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയ ഫോണിന്‍റെ വിലയും, ലഭ്യതയും, സ്‌പെസിഫിക്കേഷനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.

ടെക്‌നോ പോവ 8 പ്രോ 5G: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത

പോവ 8 പ്രോ 5G സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ 49,999 രൂപ മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ, യുപിഐ ഇടപാടുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പനി 3,000 രൂപ തൽക്ഷണ ക്യാഷ്ബാക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഓഗസ്റ്റ് 21 ന് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. പോവ 8 പ്രോ 5G ആർക്ക് വൈറ്റ്, ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, ടണ്ട്ര ഗ്രീൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്

ടെക്‌നോ പോവ 8 പ്രോ 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HiOS 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്‌ഫോണാണ് പോവ 8 പ്രോ 5G. രണ്ട് OS അപ്‌ഗ്രേഡുകളും മൂന്ന് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഇതിൽ കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. ിഥഇൽ 6.78 ഇഞ്ച് (1,208 x 2,644 പിക്‌സൽ) ഹൈപ്പർലക്സ് AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയുണ്ട്. ഇത് 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 429 ppi പിക്‌സൽ സാന്ദ്രത, 4,500 നിറ്റ്‌സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, 1.07 ബില്യൺ നിറങ്ങൾ, 93.18 ശതമാനം സ്‌ക്രീൻ-ടു-ബോഡി അനുപാതം എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു.

പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP69K റേറ്റിങ് ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 4nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന, 2.6GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകുന്ന, ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 അൾട്ടിമേറ്റ് ചിപ്‌സെറ്റാണ് പുതിയ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. Tecno P1 ഗ്രാഫിക്‌സ് ചിപ്പ്, ARM Mali-G615 MC2 GPU എന്നിവയും ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തെർമൽ മാനേജ്‌മെന്‍റിനായി 5,000 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ താപ വിസർജ്ജന ഏരിയയുള്ള വേപ്പർ ചേമ്പർ കൂളിംഗ് സൊല്യൂഷനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഫോണിൽ 177 മിനി എൽഇഡികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു Alive Matrix ഡിസ്‌പ്ലേയുണ്ട്. ഇത് ബ്രീത്തിങ് ലൈറ്റ് ഇഫക്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് പോവ 8 പ്രോ 5G സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, ഗലീലിയോ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനറും ഫേസ് അൺലോക്ക് പിന്തുണയും ഹാൻഡ്‌സെറ്റിലുണ്ട്. ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിൽ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ, ഒരു ഇ-കോമ്പസ്, ഒരു ഗൈറോസ്കോപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന് ഏകദേശം 189 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്.

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