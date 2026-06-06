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കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററിയും വേറിട്ട ഡിസൈനും: ടെക്‌നോ പോവ 8 വരുന്നു, ലോഞ്ച് ജൂൺ 11ന്

ടെക്‌നോ പോവ 8 ജൂൺ 11ന് ആണ് പുറത്തിറക്കുക. 8,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. നത്തിങ് ഫോണുകളുടെ സ്റ്റൈലിൽ വേറിട്ട ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്ന ഫോൺ ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴിയാണ് ലോഞ്ചിന് ശേഷം വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക.

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Tecno Pova 8 India Launch Date Announced (Image credit: Tecno Mobiles)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 6, 2026 at 4:18 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയാണ് പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ടെക്‌നോ. 'പോവ 8' എന്ന പേരിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കുക. പുതിയ ഫോണിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. ടെക്‌നോ പോവ 8 ജൂൺ 11ന് ആണ് പുറത്തിറക്കുക.

പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും വലിയ ബാറ്ററിയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ പുതിയ ഫോണിന് ലഭിക്കും. ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈനും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമീപകാലത്തായി നിരവധി സർട്ടിഫിക്കേഷനിലും ലിസ്റ്റിങുകളിലും വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. വലിയ ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്.

ഇത് ഫോണിന്‍റെ ചിപ്‌സെറ്റ്, ചാർജിങ് ശേഷികൾ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പതിപ്പ്, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഹാർഡ്‌വെയർ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സവിശേഷതകളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

ടെക്‌നോ പോവ 8: ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് വിശദാംശങ്ങൾ
ടെക്‌നോ മൊബൈൽസ് എക്‌സിൽ പങ്കിട്ട ടീസർ അനുസരിച്ച്, ടെക്‌നോ പോവ 8 ജൂൺ 11ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴിയായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക. ടീസർ ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ടെക്‌നോ പോവ 8ന് 8,000mAh ബാറ്ററി ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പച്ച, സിൽവർ ഫിനിഷുകളിലാണ് പുതിയ ഫോൺ ലഭ്യമാവുകയെന്ന് പ്രമോഷണൽ വീഡിയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ടെക്നോ പോവ 7ന് സമാനമായ ഒരു പിൻ ക്യാമറ ലേഔട്ടും വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിൽ നിലനിർത്തുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, പുതിയ മോഡലിൽ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാട്രിക്‌സ്-സ്റ്റൈൽ ഡോട്ടഡ് ലൈറ്റിങ് എലമെന്‍റ് ഉള്ളതായി ടെക്‌നോ മൊബൈൽസിന്‍റെ വീഡിയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നത്തിങ് ഫോണിനെ പോലെ ഇതിലും ഒരു വേറിട്ട ഡിസൈൻ കാണാം. നത്തിങ് ഫോൺ 3, ഫോൺ 4a പ്രോ മോഡലുകൾക്ക് സമാനമായി നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളും പ്രധാന വിവരങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മൈക്രോ-എൽഇഡികളുടെ ഒരു ഗ്രിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാണാം.

ഇത് സ്‌ക്രീൻ ഓണാക്കാതെ തന്നെ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. അതായത് കോളോ, നോട്ടിഫിക്കേഷനോ വന്നാൽ ഇവിടെ ദൃശ്യമാകും. 6 ജിബി റാമും ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഉം ജോടിയാക്കിയ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7100 ചിപ്‌സെറ്റും ഉള്ള ഒരു ഫോൺ ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റിങിൽ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് പോവ 8 തന്നെയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

45W വയേർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള ടെക്നോ പോവ 8 എഫ്‌സിസി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡാറ്റാബേസിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി പറയപ്പെടുന്നു. ബ്ലൂടൂത്ത്, എൻ‌എഫ്‌സി, വൈ-ഫൈ, ജിപിഎസ് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം 3 ജി, 4 ജി, 5 ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് പിന്തുണയുമായി ഈ ഫോൺ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റുകളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അതേസമയം ടെക്‌നോ പോവ 8ന്‍റെ സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോഞ്ചിന് മുൻപായി വരും ദിവസങ്ങളിലോ, ലോഞ്ച് സമയത്തോ കമ്പനി കൂടുതൽ സ്‌പെസിഫിക്കേഷനും ഡിസൈനും വിലയും പുറത്തുവിടും.


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