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അൽപ്പം വെറൈറ്റി ആവാം! വേറിട്ട ഡിസൈനും കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററിയും, യൂത്തിന്റെ മനം കവരാൻ 'ടെക്നോ പോവ 8 5ജി'
8000mAhന്റെ വലിയ ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ജൂൺ 18 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാവുക.
Published : June 11, 2026 at 1:12 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി ടെക്നോ മൊബൈൽസ്. 'പോവ 8 5ജി' ആണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോൺ. സാധാരണ ഫോണുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനും വലിയ ബാറ്ററിയും പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ പുതിയ ഫോണിലുണ്ട്.
വലിയ ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. സിഗ്നേച്ചർ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ-പ്രചോദിത ഡിസൈൻ ഭാഷ ടെക്നോ പോവ 8ൽ അതേപടി തുടരുന്നു. മൂർച്ചയുള്ള ജ്യാമിതീയ ഘടകങ്ങളും സെമി-ട്രാൻസ്പാരന്റ് പിൻ പാനലും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ. പുതിയ Alive Matrix ഡിസ്പ്ലേയാണ് മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷത.
ഇൻകമിങ് കോളുകൾ, അറിയിപ്പുകൾ, ചാർജിങ് സ്റ്റാറ്റസ്, ഗെയിമിങ് സെഷനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി 49 ആനിമേഷനുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇഷ്ടാനുസൃത ലൈറ്റ് പാനലാണിത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ശൈലിയിലാക്കുന്നതിന് ലൈറ്റിങ് ഇഫക്റ്റുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കാം. ടെക്നോ പോവ 8 5ജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ വിലയും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും പരിശോധിക്കാം.
ടെക്നോ പോവ 8 5ജി: ഇന്ത്യയിലെ വില
ടെക്നോ പോവ 8 5ജിയുടെ വിൽപ്പന ജൂൺ 18 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ആരംഭിക്കുക. 128GB + 6GB, 128GB + 8GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിലാണ് പുതിയ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. ടെക്നോ പോവ 8 5ജിയുടെ 128GB+6GB മോഡലിന് 29,999 രൂപയും 128GB+8GB മോഡലിന് 31,999 രൂപയും ആണ് വില. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെ പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാവും.
ടെക്നോ പോവ 8 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
8000mAh ഹൈഡെൻസിറ്റി ലിഥിയം-പോളിമർ ബാറ്ററിയാണ് പുതിയ ഫോണിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. 45 വാട്ട് അൾട്ര ചാർജ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. 2000 സൈക്കിൾ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് നൽകുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ടെക്നോ പോവ 5ജിയിൽ ഉള്ളതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് 34 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 50 ശതമാനം ചാർജ് ചെയ്യാനാവും.
MIL-STD 810H സെർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഈട് നിൽക്കുന്ന ഡിസൈനാണ് ടെക്നോ പോവ 5ജിയിൽ ഉള്ളത്. ടെർമിനൽ ഗ്രീൻ, 16 ബിറ്റ് വൈറ്റ് എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് ഫോണിന് ഐപി 64 റേറ്റിങ് ലഭിക്കുന്നു.
2x ഒപ്റ്റിക്കർ ഗ്രേഡ് സൂം, 2K വീഡിയോ പിന്തുണയുള്ള സോണിയുടെ LYTIA 600 50MP പ്രധാന പിൻ ക്യാമറയാണ് ടെക്നോ പോവ 8 5ജിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൈവ് ഫോട്ടോ, എഐ ഫ്ലാഷ് സ്നാപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫോട്ടോ സവിശേഷതകൾ ഫോണിലുണ്ട്. 13 എംപിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഒരു എൽഇഡി ഫ്ലാഷും ഇതിലുണ്ട്.
എ.ഐ. ക്യാം, പോർട്രെയ്റ്റ്, സൂപ്പർ നൈറ്റ്, വീഡിയോ, എ.ഐ.ജി.സി പോർട്രെയ്റ്റ്, സ്കൈ ഷോപ്പ്, പ്രോ, പനോരമ, ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ടൈം-ലാപ്സ്, ഡ്യുവൽ വീഡിയോ, വ്ലോഗ്, സ്ലോ മോഷൻ, സൂപ്പർ മാക്രോ, അൾട്രാ എച്ച്.ഡി എന്നിവയാണ് പുതിയ ഫോണിലെ ക്യാമറ സവിശേഷതകൾ.
144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1080x2344 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനും ഉള്ള 6.7 ഇഞ്ച് FHD+ IPS LCD Display ഡിസ്പ്ലേയാണ് പുതിയ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. 8.8 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുള്ള ഫോണിന് 225 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് രണ്ട് പ്രധാന Android OS അപ്ഗ്രേഡുകളും മൂന്ന് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
8 GB റാമും 128 GB സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7100 ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ടെക്നോ പോവ 8 5ജി വാങ്ങുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കായി കമ്പനി മൂന്ന് വർഷത്തെ സൗജന്യ 256GB ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. യോഗ്യരായ വിപണികളിൽ 2TB ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉൾപ്പെടുന്ന 3 മാസത്തെ Google AI Plus ട്രയലും ലഭിക്കും.
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