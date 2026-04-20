കരുത്തൻ ബാറ്ററിയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന എഐ ഫീച്ചറുകളും! 15,999 രൂപയ്‌ക്ക് 'ടെക്‌നോ പോപ് എക്‌സ് 5ജി' വാങ്ങാം

Tecno Pop X 5G Launched in India (Image credit: Tecno mobile)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 20, 2026 at 4:38 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി ടെക്‌നോ മൊബൈൽസ്. കഴിഞ്ഞ മാസം അവതരിപ്പിച്ച ടെക്നോ സ്‌പാർക്ക് 50 സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിന് സമാനമായ ഡിസൈനിലാണ് കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോണായ 'ടെക്‌നോ പോപ് എക്‌സ് 5ജി' പുറത്തിറക്കിയത്. ക്യാമറ സെൻസറും എൽഇഡി ഫ്ലാഷും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു തിരശ്ചീനമായി നിൽക്കുന്ന ഗുളികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും ഈ ഫോണിലുണ്ട്.

6,500mAhന്‍റെ വലിയ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകത. ഏപ്രിൽ 24 മുതൽ ടെക്‌നോ പോപ് എക്‌സ് 5ജിയുടെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. ഇത് ആമസോൺ വഴിയാകും ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുക. പുതിയ ഫോണിന്‍റെ വിലയും സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്....

ടെക്‌നോ പോപ് എക്‌സ് 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ടെക്നോ പോപ്പ് എക്‌സ് 5G-യിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 240Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 560 nits വരെ ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവയുള്ള 6.78 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്പ്ലേയുണ്ട്. 6GB വരെ LPDDR4x റാമും 128GB UFS 2.2 സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇതിലെ സ്റ്റോറേജ് മൈക്രോ എസ്‌ഡി കാർഡ് വഴി 2TB വരെ വികസിപ്പിക്കാം.

ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി, LED ഫ്ലാഷോടുകൂടിയ 13 എംപി പിൻ ക്യാമറയും സെൽഫികൾക്കായി 8 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടെക്നോ പോപ്പ് എക്‌സ് 5G ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ HiOS 16-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസർ, പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങ്, ഡ്രോപ്പ്-ടെസ്റ്റഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ. നെറ്റ്‌വർക്ക് കവറേജ് ഇല്ലാതെ പോലും സമീപത്തുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമായി നേരിട്ട് കണക്റ്റുചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ഫ്രീലിങ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന സവിശേഷതയും പുതിയ ഫോണിലുണ്ട്. തുറന്ന പരിതസ്ഥിതികളിൽ 1.5 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തേക്ക് കോൾ ചെയ്യാനോ, സന്ദേശമയയ്ക്കാനോ, ഫയൽ പങ്കിടാനോ സാധിക്കും.

തിരശ്ചീനമായി സ്ഥാപിച്ച ഗുളികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ അടങ്ങുന്ന ഡിസൈനാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതിൽ ക്യാമറ സെൻസറും ഒരേ യൂണിറ്റിനുള്ളിൽ പ്രത്യേക കട്ടൗട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു LED ഫ്ലാഷും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പിൻഭാഗത്തെ ഡിസൈൻ ഐഫോൺ എയറിന് സമാനമായി തോന്നും. 8.18mm ബോഡിയുള്ള മിനുസമാർന്ന ഒപ്പം ആധുനികമായി തോന്നിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഇതിൽ കാണാം.

ടെക്നോ പോപ്പ് എക്‌സ് 5Gയിൽ നിരവധി എഐ ഫീച്ചറുകളുണ്ട്. വ്യക്തമായ കോളുകൾക്കായി എഐ നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ മുതൽ വേഗത്തിൽ കണ്ടന്‍റുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനായി ഒരു എഐ റൈറ്റിങ് അസിസ്റ്റന്‍റ് വരെ ഇതിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഐ ഇറേസർ 2.0, എഐ ഇമേജ് എക്സ്റ്റെൻഡർ, എഐ ഫ്ലാഷ് സ്നാപ്പ്, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് അസിസ്റ്റന്‍റ്, സർക്കിൾ ടു സെർച്ച് തുടങ്ങിയ ടൂളുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മൊത്തത്തിലുള്ള ഉപയോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ എഐ ഫീച്ചറുകൾ സഹായിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

ടെക്‌നോ പോപ് എക്‌സ് 5ജി: വില, ലഭ്യത
ടെക്നോ പോപ്പ് എക്സ് 5G യുടെ 4 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് 15,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്‍റിന് 17,999 രൂപയാണ് വില. ഏപ്രിൽ 24 മുതൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുന്ന ഫോൺ ആമസോണിൽ മാത്രമേ വാങ്ങാൻ കഴിയൂ.

Also Read:

  1. ക്യാമറ കണ്ടാല്‍ കണ്ണ് തള്ളും, വമ്പൻ ലുക്കില്‍ വിവോ 300 അൾട്രയും X300 എഫ്.ഇയും
  2. 7,000mAh ബാറ്ററി, 50MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ; ഓപ്പോ F33 സീരീസ് 5G ഇന്ത്യയിൽ, വില അറിയണ്ടേ?
  3. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കിടിലൻ ഫോൺ; റെഡ്‌മി A7 Pro 5G ഇന്ത്യയിൽ, വിലയും പ്രത്യേകതകളും അറിയാം
  4. ഐഫോണിനെ വെല്ലുന്ന ലുക്ക്? പവർഫുൾ ബാറ്ററി, ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 60 പ്രോ വിപണിയിൽ
  5. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പോലും പ്രീമിയം സവിശേഷതകൾ! കിയ സിറോസിന്‍റെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പെത്തി; എസ്‌യുവി പ്രേമികൾക്ക് കോളടിച്ചു

