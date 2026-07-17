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50 മെഗാപിക്‌സലിന്‍റെ അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയുമായി 'കാമൺ 50 അൾട്രാ 5G': ടെക്‌നോയുടെ പുതിയ ഫോണിനെ കുറിച്ചറിയാം

50MP സോണി LYTIA 700C ക്യാമറ, 6.78-ഇഞ്ച് 1.5K 144Hz പ്രോ XDR കർവ്ഡ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6500mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ആമസോൺ വഴിയാണ് വിൽക്കുക.

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Tecno Camon 50 Ultra 5G launched in India (Image credit: Tecno Mobiles)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 17, 2026 at 12:28 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ടെക്‌നോയുടെ പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ. കാമൺ 50 അൾട്രാ 5G ആണ് കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ. ഇമേജിങ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ്, ഡിസൈൻ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഫോണാണ് ഇത്.

കാമൺ 50 സീരീസിലെ ടോപ്പ്-എൻഡ് മോഡലായ ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്ര 5G ബാഴ്‌സലോണയിൽ വെച്ച് നടന്ന MWC-2026 ഇവന്‍റിലാണ് ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. 50MP സോണി LYTIA 700C ക്യാമറ, 6.78-ഇഞ്ച് 1.5K 144Hz പ്രോ XDR കർവ്ഡ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6500mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. നിലവിലുള്ള കാമൺ 50 സീരിസിൽ ചേരുന്ന ഈ ഫോൺ ആമസോൺ വഴിയായിരിക്കും വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക.

വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കോണുകളും ലംബമായി വിന്യസിച്ച പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും മൂന്ന് വലിയ ക്യാമറ സെൻസറുകളും മറ്റൊരു സെൻസറും എൽഇഡി ഫ്ലാഷും ചുവന്ന ആക്‌സന്‍റും അടങ്ങുന്ന ഫ്ലാറ്റ്-ഫ്രെയിം ഡിസൈനാണ് പുതിയ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. സ്ലിം പ്രൊഫൈലും ആകർഷകമായ ബിൽഡും ദിവസം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ബാറ്ററിയും ആണ് കാമൺ 50 അൾട്രാ 5G ഫോണിന്‍റെ പ്രത്യേകതകൾ.

ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും കണ്ടന്‍റ് നിർമ്മാണത്തിനുമായി പുതിയ എഐ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഫോട്ടോകളിൽ നിന്ന് അനാവശ്യ വസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ഉള്ള എഐ അധിഷ്‌ഠിത ടൂളുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്ര 5G: വില

39,999 രൂപയാണ് ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്രാ 5G യുടെ പ്രാരംഭ വില. എന്നാൽ ലോഞ്ചിന്‍റെ ഭാഗമായി കമ്പനി പ്രത്യേക ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3,000 രൂപയുടെ ലോഞ്ച് ഓഫറും 6 മാസത്തേക്ക് സൗജന്യ ഇഎംഐയും ലഭിക്കും. ഇത് ജൂലൈ 21, 22 തീയതികളിൽ മാത്രം സാധുതയുള്ളതാണ്. ഇതിന് ശേഷം വില 39,999 രൂപയാകും. ആമസോണിലൂടെയാണ് ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്രാ 5G ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുക. ജൂലൈ 21 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും.

144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.78 ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ ആണ് ഫോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 24GB വരെ റാമും 512GB വരെ സ്റ്റോറേജുമുള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 അൾട്ടിമേറ്റ് ചിപ്‌സെറ്റ് ആണ് ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്രാ 5G ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HiOS 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക.

ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്ര 5G: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

50 എംപി സോണി LYTIA-700C പ്രൈമറി റിയർ സെൻസർ, 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമുള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, 8 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്രാ 5G യുടെ ക്യാമറ സംവിധാനം. കൂടാതെ ഫ്ലിക്കർ സെൻസറും അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഫ്ലാഷ് സിസ്ററവും കൂടെ ഇതിന് ലഭിക്കും. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ 50 എംപിയുടേതാണ്.

45W സൂപ്പർ ചാർജിങ് പിന്തുണയുളളള 6500mAh ബാറ്ററിയും ഇതിലുണ്ടാകും. ഇത് 5 വർഷത്തെ ഈട് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. IP66-IP68-IP69-IP69K റേറ്റിങും പുതിയ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നു.

ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് പിന്തുണയുള്ള ഡ്യുവൽ സ്‌പീക്കറുകൾ, ജിയോമാഗ്നറ്റിക് സെൻസർ, ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻസർ, ഇൻഫ്രാറെഡ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ, ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പസ് എന്നിവയാണ് കാമൺ 50 അൾട്രാ 5G പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.

മൂൺഷാഡോ ബ്ലാക്ക്, സൈപ്രസ് ഗ്രീൻ, നെബുല ടൈറ്റാനിയം, ലുമിനസ് ഓറഞ്ച്, മിസ്റ്റി പർപ്പിൾ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാവും.

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