ETV Bharat / automobile-and-gadgets

കാമൺ 50 സീരിസിലേക്ക് പുതിയ ഫോണുമായി ടെക്‌നോ, ലോഞ്ച് ജൂലൈ 17ന്: എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?

ഇമേജിങ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ്, ഡിസൈൻ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഫോണാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് പുറത്തുവിട്ട ടീസർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലോഞ്ച് ജൂലൈ 17ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക്.

TECNO CAMON 50 ULTRA 5G TECNO CAMON 50 ULTRA FEATURES TECNO CAMON 50 ULTRA LEAKS ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്ര
Tecno Camon 50 Ultra 5G India Launch Date Announced (Image credit: Tecno Mobiles)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 12, 2026 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് മാസ് എൻട്രി നടത്താനൊരുങ്ങി ടെക്‌നോ. കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായ കാമൺ 50 അൾട്രാ 5G ഉടൻ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ടെക്നോ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇമേജിങ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ്, ഡിസൈൻ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഫോണാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് പുറത്തുവിട്ട ടീസർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നിലവിലുള്ള കാമൺ 50 സീരിസിൽ ഈ ഫോൺ ചേരുമെന്നും നിരവധി പ്രീമിയം സവിശേഷതകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ വേരിയന്‍റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ടെക്‌നോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിലനിർണ്ണയം, അധിക സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലോഞ്ചിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്രാ 5G എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നും ഇതുവരെ പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.

TECNO CAMON 50 ULTRA 5G TECNO CAMON 50 ULTRA FEATURES TECNO CAMON 50 ULTRA LEAKS ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്ര
Tecno Camon 50 Ultra 5G (Image credit: Tecno Mobiles)

ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്ര 5G: ലോഞ്ച് തീയതി
വരാനിരിക്കുന്ന ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്രാ 5G ജൂലൈ 17ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. പുതിയ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിനായി ഒരു ആമസോൺ മൈക്രോസൈറ്റും ലൈവ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ലോഞ്ചിന് ശേഷം ഫോൺ ആമസോണിലൂടെയായിരിക്കും ലഭ്യമാവുകയെന്ന് ഇത് സൂചന നൽകുന്നു.

സൈപ്രസ് ഗ്രീൻ, മിസ്റ്റി പർപ്പിൾ, നെബുല ടൈറ്റാനിയം കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ലിസ്റ്റിങിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കോണുകളും ലംബമായി വിന്യസിച്ച പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും മൂന്ന് വലിയ ക്യാമറ സെൻസറുകളും മറ്റൊരു സെൻസറും എൽഇഡി ഫ്ലാഷും ചുവന്ന ആക്‌സന്‍റും അടങ്ങുന്ന ഫ്ലാറ്റ്-ഫ്രെയിം ഡിസൈൻ ആണ് കാണുന്നത്.

TECNO CAMON 50 ULTRA 5G TECNO CAMON 50 ULTRA FEATURES TECNO CAMON 50 ULTRA LEAKS ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്ര
Tecno Camon 50 Ultra 5G (Image credit: Tecno Mobiles)

ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും കണ്ടന്‍റ് നിർമ്മാണത്തിനുമായി പുതിയ എഐ സവിശേഷതകൾ കാമൺ 50 അൾട്രാ 5G-യിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഫോട്ടോകളിൽ നിന്ന് അനാവശ്യ വസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ഉള്ള എഐ അധിഷ്‌ഠിത ടൂളുകൾ ഇതിലുണ്ടാകുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

സ്ലിം പ്രൊഫൈലും ആകർഷകമായ ബിൽഡും ദിവസം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ബാറ്ററിയും ഇതിൽ നൽകുന്നുവെന്ന് പത്രക്കുറിപ്പിൽ കമ്പനി പറയുന്നു.

ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്ര 5G: സവിശേഷതകൾ
കാമൺ 50 സീരീസിലെ ടോപ്പ്-എൻഡ് മോഡലായ ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്ര 5G ബാഴ്‌സലോണയിൽ വെച്ച് നടന്ന MWC-2026 ഇവന്‍റിലാണ് ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 4,500 നിറ്റ്‌സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സംരക്ഷണം എന്നിവയുള്ള 6.78 ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ ആണ് ഫോണിലുണ്ടായിരിക്കുകയെന്ന് പ്രദർശന വേളയിൽ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 12 ജിബി വരെ റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 അൾട്ടിമേറ്റ് ചിപ്‌സെറ്റ് ആണ് ഇതിന് നൽകുകയെന്നും, ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HiOS 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്രാ 5G യുടെ ഗ്ലോബൽ വേരിയന്‍റിൽ 50 എംപി സോണി LYT-700C പ്രൈമറി റിയർ സെൻസർ, 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമുള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, 8 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 13 മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയും 30fps-ൽ 4K വരെ റെസല്യൂഷനിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് പിന്തുണയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

IP68-IP69-IP69K റേറ്റിങ്, MIL-STD-810 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് പിന്തുണയുള്ള സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകൾ, ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസർ, NFC, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി, 5G കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഗ്ലോബൽ വേരിയന്‍രിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകൾ. ഇതേ സവിശേഷതകൾ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്‍റിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാനാകില്ല.

Also Read:

  1. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ രണ്ട് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി ഐടെൽ: ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?
  2. മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 സീരിസിലേക്ക് ഒരു അതിഥി കൂടെ: ലോഞ്ച് അടുത്ത ആഴ്‌ച, വിശദാംശങ്ങൾ
  3. വിവോ ടി4 ലൈറ്റിന് പിൻഗാമി വരുന്നു: 6,500mAh ബാറ്ററിയിൽ 'ടി5 ലൈറ്റ് 5ജി', ലോഞ്ച് ജൂലൈ 16ന്
  4. 8,000mAh ബാറ്ററി കരുത്തിൽ റിയൽമി നാർസോ സീരിസിലേക്ക് പുത്തൻ ഫോൺ, ലോഞ്ച് അടുത്ത ആഴ്‌ച: വിശദാംശങ്ങൾ

TAGGED:

TECNO CAMON 50 ULTRA 5G
TECNO CAMON 50 ULTRA FEATURES
TECNO CAMON 50 ULTRA LEAKS
ടെക്നോ കാമൺ 50 അൾട്ര
TECNO CAMON 50 ULTRA LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.