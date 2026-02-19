ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ടെക്‌സ്റ്റൈൽസിലെ ട്രയൽ റൂമുകൾക്ക് ബൈ; വസ്‌ത്രം സ്‌പർശിക്കുക പോലും വേണ്ട! ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ട്രയൽ നോക്കാം

എഐ ഉച്ചകോടിയിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ടിസിഎസ് വികസിപ്പിച്ച സ്‌മാർട്ട് മിറർ. ട്രയൽ റൂമുകളിലെ നീണ്ട ക്യൂകളോ ആവർത്തിച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിന്‍റെ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ആകർഷിക്കും.

Visitors test TCS’s AI-powered smart mirror at Bharat Mandapam during the AI Impact Summit 2026. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 5:23 PM IST

3 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ഒരു ടെക്‌സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ പോയി വസ്‌ത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്‌ക് ട്രയൽ റൂമിൽ പോയി വസ്‌ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് നോക്കുന്നതായിരിക്കുമല്ലേ... ട്രയൽ റൂമിലെ നീണ്ട ക്യൂ, സമയത്തിന്‍റെ പരിമിതി, ആവർത്തിച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ മാറുന്നതിന്‍റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, സ്വകാര്യതയെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയും ഒക്കെ ഇതിനു കാരണമായിരിക്കും. ഇതിനും പുതിയ ടെക്‌നോളജി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ട്രയൽ റൂമിലെ നീണ്ട ക്യൂ ഒന്നുമില്ലാതെ, വസ്‌ത്രം ഭൗതികമായി ധരിച്ച് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ, മുന്നിൽ വരുന്ന സ്‌ക്രീനിൽ ഓരോ വസ്‌ത്രങ്ങളും മാറി മാറി ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത്, വേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്‌മാർട്ട് കണ്ണാടിയാണ് (smart mirror) ഇത്.

ഡൽഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടിയിലാണ് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ അടങ്ങുന്ന 'സ്‌മാർട്ട് മിറർ' പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനിയായ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് (ടിസിഎസ്) ആണ് ഇതിനു പിന്നിൽ. പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എഐ അധിഷ്‌ഠിത വെർച്വൽ ട്രയൽ റൂം.

ആളുകൾക്ക് ഭൗതികമായി വസ്‌ത്രം മാറാതെ മുന്നിലുള്ള സ്‌ക്രീനിൽ തൊട്ട് കൊണ്ട് വസ്‌ത്രങ്ങൾ മാറി മാറി പരിശോധിക്കാനും, ഉചിതമായെന്ന് തോന്നുന്ന ഔട്ട്‌ഫിറ്റുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും അവസരം നൽകും. സ്‌മാർട്ട് മിററിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, സ്‌ക്രീനിൽ നിങ്ങളുടെ അതേ വലിപ്പത്തിലും വണ്ണത്തിലുമുള്ള ചിത്രം പ്രത്യക്ഷമാവുകയും, കടയുടെ സ്റ്റോക്കിലുള്ള ഓരോ വസ്‌ത്രവും സ്‌ക്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത് ട്രയൽ ചെയ്‌ത് ഉചിതമാണോ അല്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും കഴിയും.

എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും?
ടിസിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, നൂതന കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്‌മാർട്ട് മിറർ പ്രവർത്തിക്കുക. ഈ സ്‌ക്രീൻ ഒരു കണ്ണാടിയെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു ഉപഭോക്താവ് ഡിജിറ്റൽ സ്‌ക്രീനിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ക്യാമറകളും സെൻസറുകളും വ്യക്തിയുടെ ശരീരഘടന, ഉയരം, അനുപാതങ്ങൾ എന്നിവയുടെ തത്സമയ അളവുകൾ കൃത്യമായി പകർത്തും. തുടർന്ന് സ്‌ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറിന്‍റെ വസ്‌ത്രങ്ങളടങ്ങുന്ന ഡിജിറ്റൽ കാറ്റലോഗിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, ഇതിലെ എഐ സിസ്റ്റം വഴി കണ്ണാടിയിലെ ഉപയോക്താവിന്‍റെ പ്രതിബിംബത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത വസ്‌ത്രം ധരിച്ച രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഇമേജ് ഓവർലേ ചെയ്യുന്നതിലുപരി 3D റെൻഡറിങ് ഉപയോഗിച്ച്, നടക്കുമ്പോഴും തിരിയുമ്പോഴും നീങ്ങുമ്പോഴും വസ്ത്രം എങ്ങനെ കാണപ്പെടുമെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഓരോ തരം വസ്‌ത്രങ്ങളും, അതിലെ നിറവും, പ്രിന്‍റും ഉപയോക്താവിന് ചേരുന്നുണ്ടോയെന്ന് മനസിലാക്കാനും ഇത് ഉപകരിക്കും.

വസ്‌ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് വലിയ വഴിത്തിരിവാകും
പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് വലിയ വസ്‌ത്ര വ്യാപാരത്തിന്‍റെ ഭാഗമാവാൻ സാധിക്കും. ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങിൽ, ഏകദേശം 30-40 ശതമാനം വസ്ത്രങ്ങളും റിട്ടേൺ ലഭിക്കുന്നു. മുൻകൂട്ടി ഫിറ്റിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ആശയം നൽകുന്ന വെർച്വൽ ട്രയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, റീട്ടെയിലർമാർക്ക് റിട്ടേൺ നിരക്കുകൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. മറ്റുള്ളവർ ട്രയൽ ചെയ്യാനായി ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ പല ഷോപ്പർമാരും മടിക്കുന്നു.

സ്‌മാർട്ട് മിറർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായി ധരിക്കാത്തതിനാൽ അങ്ങനെയൊരു ആശങ്കയില്ല. മാത്രമല്ല, സമയവും ലാഭിക്കാം. ഉപഭോക്താവിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ നിറങ്ങൾ, പാറ്റേണുകൾ, മോഡലുകൾ, ഡിസൈനുകൾ എന്നിവ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും ഇതുവഴി സാധിക്കും.

സ്‌മാർട്ട് മിറർ കണ്ട് അതിശയിച്ച് സന്ദർശകർ
എഐ സമ്മിറ്റിൽ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ച സ്‌മാർട്ട് മിറർ കണ്ട് അതിശയിച്ചു. “ഞാൻ ഒരു വസ്ത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, അത് ധരിച്ച എന്‍റെ ചിത്രം സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും വസ്ത്രം മാറുന്നതിന്‍റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. എനിക്ക് അത് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു,”പരീക്ഷിച്ച മനോജ് ജെയിൻ പറഞ്ഞു. റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉടൻ ലഭ്യമാകണമെന്നും, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗകര്യം നേരിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയണമെന്നും മറ്റ് സന്ദർശകർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മാളുകളിലെ പരമ്പരാഗത ട്രയൽ റൂമുകൾ കൃത്രിമബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്‌മാർട്ട് സ്‌ക്രീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന ദിവസം വിദൂരമായിരിക്കില്ലെന്ന് ടിസിഎസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

