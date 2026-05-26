ക്യാബിൻ കൂടുതൽ ആധുനികം, ആകർഷക എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനും: ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇവിയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് വരുന്നു, ലോഞ്ച് മെയ് 28ന്
ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റവും ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും ഉൾപ്പെടെ ടിയാഗോ ഇവിയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ രണ്ട് ഫ്ലോട്ടിങ് സ്റ്റൈൽ ഡിസ്പ്ലേകൾ ഉണ്ടാകും.
Published : May 26, 2026 at 3:33 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ ഹാച്ച്ബാക്കായ ടാറ്റ ടിയാഗോയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. 2026 മെയ് 28ന് ഇന്റേണൽ കംബസ്റ്റ് എഞ്ചിനിലും (ICE), ഇലക്ട്രിക് ഓപ്ഷനിലും ടിയാഗോയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലുകളുടെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ടീസറും കമ്പനി നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇവി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനും കമ്പനി ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
കൂടുതൽ ആധുനികമായ ക്യാബിനും, ഷാർപ്പായ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനും, അനവധി ഫീച്ചർ ലിസ്റ്റുമായാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ഹാച്ച്ബാക്ക് എത്തുക. ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ സവിശേഷതകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇവി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ടിയാഗോ ഇവിയുടെ ഇന്റീരിയർ മുൻഗാമിയെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ആകർഷകമായി തോന്നുന്നു. കറുപ്പും ചാരനിറവും ചേർന്ന ഡ്യുവൽ-ടോൺ കളർ സ്കീം കമ്പനി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ കൂടുതൽ പരിഷ്കൃതമായി കാണപ്പെടുന്നു. ക്യാബിന്റെ മുഴുവൻ വീതിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലെയേർഡ് ടെക്സ്ച്ചറുകളുള്ള ഒരു തിരശ്ചീന ഡാഷ്ബോർഡ് ലേഔട്ട് ഇതിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ഫാബ്രിക് ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞ മുകളിലെ ഡാഷ്ബോർഡ് പൂരകമാക്കുകയും പ്രീമിയം ടച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
ടിയാഗോ ഇവിയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ രണ്ട് ഫ്ലോട്ടിങ് സ്റ്റൈൽ ഡിസ്പ്ലേകൾ ഉണ്ടാകും. ഒന്ന് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റമായിരിക്കും. മറ്റൊന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററായിരിക്കും. എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള ഫിസിക്കൽ കൺട്രോളുകൾ ടാറ്റ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ടാക്റ്റൈൽ ബട്ടണുകളും റോട്ടറി നോബുകളും ഫിസിക്കൽ ടാക്റ്റൈൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വിൻഡോ കൺട്രോളുകളും ഉണ്ടാകും.
പുതിയ ടിയാഗോ ഇവിയിൽ പിൻവശത്തെ പാസഞ്ചർ നിരയിൽ സമർപ്പിത എസി വെന്റുകൾ ചേർക്കും. ഇത് വേനൽക്കാലത്ത് പ്രയോജനം ചെയ്യും. രണ്ട്-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീലിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടാറ്റ ലോഗോയ്ക്ക് പകരം ഒരു പ്രകാശിതമായ 'ടാറ്റ.ഇവി' ലോഗോ ഉണ്ടായിരിക്കും.
2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇവി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
മുൻഗാമിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 2026 ടിയാഗോ ഇവിയിൽ ബോഡി-കളർ ക്ലോസ്-ഓഫ് ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഷാർപ്പ് വിഷ്വൽ സിഗ്നേച്ചർ നൽകുന്ന പുരികത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഡിആർഎല്ലുകളുള്ള മെലിഞ്ഞ എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബമ്പറിൽ ലംബ സ്റ്റൈലിങ് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. മൊത്തത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്നതിനായി ആംഗുലർ ഇൻസേർട്ടുകളും ഉണ്ട്.
പുതിയ അലോയ് വീലുകൾ, കറുത്ത വീൽ ആർച്ച് സറൗണ്ടുകൾ, ഗ്ലോസ്-ബ്ലാക്ക് ഡോർ മിററുകൾ, ഒരു ഷാർക്ക്-ഫിൻ ആന്റിന, പ്രൊഫൈൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി Tata.ev ഡോർ ബാഡ്ജിങ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. പിൻഭാഗത്ത്, പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ലംബ എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ ടെയിൽഗേറ്റിന് കുറുകെ ഒരു ഗ്ലോസ്-ബ്ലാക്ക് സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ദൃശ്യപരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് വിശാലവും കൂടുതൽ സമകാലികവുമായ രൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇവി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: ഫീച്ചറുകൾ, പവർട്രെയിൻ
ടിയാഗോയുടെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പിൽ 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ ഉണ്ടാകും. ഒരുപക്ഷേ, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ടിയാഗോ ഇവി. വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, പുഷ്-ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട്, ഓട്ടോ-ഫോൾഡിങ് മിററുകൾ, വയർലെസ് ചാർജിങ് ട്രേകൾ, എ/സി കൺട്രോൾ പാനലിന് താഴെയുള്ള യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ടുകൾ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം (TPMS) എന്നിവയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.
ടാറ്റ ടിയാഗോയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റഡ് പതിപ്പ് നിലവിലുള്ള മോഡലിന് സമാനമായി 19.2kWh, 24kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കുകളുമായി പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. യഥാക്രമം 223km, 293km എന്നിങ്ങനെ റേഞ്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നൽകുമോ എന്ന് ടാറ്റ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ലോഞ്ചിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ടിയാഗോ ഇവി എംജി കോമറ്റ് ഇവി, സിട്രോൺ ഇസി3 എന്നിവയുമായി മത്സരിക്കും.
