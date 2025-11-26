ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ടാറ്റ സിയറയുടെ ഏത് വേരിയന്റ് വാങ്ങും? കൺഫ്യൂഷനുണ്ടോ...വില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫീച്ചറും കൂടും, വേരിയന്റ് തിരിച്ചുള്ള ഫീച്ചറുകൾ അറിയാം
ആവശ്യമായ ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്ന വേരിയന്റുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ടാറ്റ സിയറയുടെ ഓരോ വേരിയന്റിലും ലഭ്യമാകുന്ന ഫീച്ചറുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. പരിശോധിക്കാം.
Published : November 26, 2025 at 1:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തങ്ങളുടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന എസ്യുവി ടാറ്റ സിയറ ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. 2003ൽ നിർത്തലാക്കിയ കമ്പനിയുടെ ഐക്കണിക് സിയറ നെയിംപ്ലേറ്റിന്റെ തിരിച്ചുവരവാണ് ഇത്. പുതിയ ഡിസൈൻ, എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ, സവിശേഷതകൾ, പുതിയ കളർ പാലറ്റ് എന്നിവയോടെയാണ് പുതിയ എസ്യുവി വന്നിരിക്കുന്നത്.
11.49 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് ടാറ്റ സിയറ പുറത്തിറക്കിയത്. 2025 ഡിസംബർ 16 മുതലായിരിക്കും പുതിയ ടാറ്റ സിയറയുടെ ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കുക. കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ അടുത്തുള്ള ഡീലർഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചോ ബുക്കിങ് നടത്താം. പുതിയ എസ്യുവിയുടെ ഡെലിവറികൾ 2025 ജനുവരി 15 മുതൽ ആരംഭിക്കും.
ടാറ്റ ഹാരിയറിന് താഴെയും, ടാറ്റ കർവ്വിന് മുകളിലുമാണ് പുതിയ സിയറ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഴയ ടാറ്റ സിയറയിൽ നിന്നെടുത്ത ഭാരം കുറഞ്ഞ ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളുള്ള ഒരു ബോക്സി, മസ്കുലാർ എക്സ്റ്റീരിയറാണ് ഈ മിഡ്-സൈസ് എസ്യുവിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആധുനിക സവിശേഷതകൾക്കൊപ്പം ഇതിന്റെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ഇന്റീരിയർ സ്റ്റൈലിഷും പ്രീമിയവുമായി തോന്നുന്നു. മൂന്നാർ മിസ്റ്റ്, ആൻഡമാൻ അഡ്വഞ്ചർ, ബംഗാൾ റൂഷ്, കൂർഗ് ക്ലൗഡ്സ്, പ്യുവർ ഗ്രേ, പ്രിസ്റ്റൈൻ വൈറ്റ് എന്നീ ആറ് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്.
ടാറ്റ സിയറ സ്മാർട്ട്+, പ്യുവർ, പ്യുവർ+, അഡ്വഞ്ചർ, അഡ്വഞ്ചർ+, അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്, അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്+ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് വേരിയന്റുകളിൽ പുതിയ ടാറ്റ സിയറ ലഭ്യമാകും. നിലവിൽ അടിസ്ഥാന വേരിയന്റായ സ്മാർട്ട്പ്ലസിന്റെ വില മാത്രമേ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മറ്റ് വേരിയന്റുകളുടെ വില കമ്പനി വരുംദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.
ടാറ്റ സിയറ വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഏത് വേരിയന്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നതായിരിക്കും. ഫീച്ചറുകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ വേരിയന്റിന്റെ വിലയിലും മാറ്റം വരും. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്ന വേരിയന്റുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ടാറ്റ സിയറയുടെ ഓരോ വേരിയന്റിലും ലഭ്യമാകുന്ന ഫീച്ചറുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. പരിശോധിക്കാം.
2025 ടാറ്റ സിയറ: വേരിയന്റ് തിരിച്ചുള്ള ഫീച്ചറുകൾ
ടാറ്റ സിയറ സ്മാർട്ട്+ വേരിയന്റ്: സവിശേഷതകൾ (വില: 11.49 ലക്ഷം രൂപ)
ലൈറ്റ് സേബർ എൽഇഡി ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലാമ്പുകൾ (ഡിആർഎൽ), ടെയിൽ-ലൈറ്റുകൾ
- 'ഫോളോ-മീ-ഹോം' ഫംഗ്ഷനോടുകൂടിയ Bi-LED പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ
- എൽഇഡി ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ
- വെൽക്കം ലൈറ്റുകളുള്ള ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ
- 7 ഇഞ്ച് സ്റ്റീൽ വീലുകൾ
- ടിൽറ്റ്, ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റിയറിങ് ക്രമീകരണം
- ഇലക്ട്രിക് ടെയിൽഗേറ്റ് റിലീസ്
- കീലെസ് എൻട്രി
- പുഷ്-ബട്ടൺ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ്
- വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഔട്ട്സൈഡ് റിയർവ്യൂ മിററുകൾ (ORVM-കൾ)
- ഇല്യൂമിനേറ്റഡ് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ
- സ്റ്റോറേജുള്ള ഫ്രണ്ട് സ്ലൈഡിങ് ആംറെസ്റ്റ്
- പിൻ വിൻഡോ ഷേഡ്
- ഡ്രൈവർ, കോ-ഡ്രൈവർ വാനിറ്റി മിററുകൾ
- മാനുവൽ എസി
- പിൻ എസി വെന്റ്
- ടൈപ്പ്-എ, 45W ടൈപ്പ്-സി യുഎസ്ബി പോർട്ടുകൾ (മുൻവശത്ത് മാത്രം)
- ബൂട്ടിൽ 12V പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്
- ഓട്ടോ-ഹോൾഡ് ഫംഗ്ഷനോടുകൂടിയ ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്
- 4-ഇഞ്ച് MID ഉള്ള പാർട്ട്-ഡിജിറ്റൽ ഗേജ് ക്ലസ്റ്റർ
- ഓട്ടോമാറ്റിക് എഞ്ചിൻ സ്റ്റോപ്പ്-സ്റ്റാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ (1.5L പെട്രോൾ) മാത്രം)
- ഓൾ-വീൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്
- ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ്
- രണ്ടാം നിര റീഡിങ് ലൈറ്റ്
- മാനുവലായി ഡിമ്മിങ് ചെയ്യുന്ന ഇന്രീരിയർ റിയർവ്യൂ മിറർ (IRVM)
- സെൻട്രൽ ലോക്കിങ്
- സ്പീഡ് സെൻസിങ് ഡോർ ലോക്ക്
- റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസർ
- 6 എയർബാഗുകൾ
- ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം
- ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം
- ഇബിഡി ഉള്ള എബിഎസ്
- ഹിൽ-ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ്
- ISOFIX ആങ്കറുകൾ
ടാറ്റ സിയറ പ്യുവർ വേരിയന്റ്: സവിശേഷതകൾ
ടാറ്റ സിയറ പ്യുവർ വേരിയന്റിന് സ്മാർട്ട്+ വേരിയന്റിനേക്കാൾ അധികമായി എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- ഷാർക്ക്ഫിൻ ആന്റിന
- ഓട്ടോ-ഫോൾഡിങ് ORVMകൾ
- മൾട്ടി-ഫങ്ഷൻ സ്റ്റിയറിങ് വീൽ
- സ്റ്റിയറിങ്-മൗണ്ടഡ് പെഡലുകൾ (6 AT, 7 DCT എന്നിവയിൽ മാത്രം ലഭ്യമാണ്)
- 'മോണോസ്റ്റബിൾ' ഗിയർ ഷിഫ്റ്റർ
- വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും
- 10.25 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ
- 6 ഭാഷകളിലായി 250+ നേറ്റീവ് വോയ്സ് കമാൻഡുകൾ
- 8-സ്പീക്കർ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം
- ഡ്രൈവ് മോഡ് (സിറ്റി, സ്പോർട്സ്) – NA പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ സിറ്റി മോഡ് ലഭ്യമല്ല
- ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ
- റിയർവ്യൂ ക്യാമറ
- ടയർ-പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം (TPMS)
- ഹിൽ-ഡിസെന്റ് കൺട്രോൾ
ടാറ്റ സിയറ പ്യുവർ+ വേരിയന്റ്: സവിശേഷതകൾ
ടാറ്റ സിയറ പ്യുവർ+ വേരിയന്റിന് പ്യുവർ വേരിയന്റിനേക്കാൾ അധികമായി എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- 17 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ
- ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ
- റെയിൻ സെൻസിങ് വിൻഡ്ഷീൽഡ് വൈപ്പർ
- വോയ്സ്-ഓപ്പറേറ്റഡ് പനോരമിക് സൺറൂഫ്
- ഡ്യുവൽ-സോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ
- ഡ്രൈവറുടെ സൈഡ് വിൻഡോ ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ ഉയർത്തുകയോ താഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യുക
- രണ്ട് 65W പിൻ USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ടുകൾ
- പിൻ ഡീഫോഗർ
- വാഷറുള്ള പിൻ വൈപ്പർ
ടാറ്റ സിയറ അഡ്വഞ്ചർ വേരിയന്റ്: സവിശേഷതകൾ
ടാറ്റ സിയറ അഡ്വഞ്ചർ വേരിയന്റിന് പ്യുവർ+ വേരിയന്റിനേക്കാൾ അധികമായി ലഭിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകൾ.
- കോർണറിങ് ഫങ്ഷനോടുകൂടിയ ഫ്രണ്ട് എൽഇഡി ഫോഗ് ലൈറ്റ്
- റൂഫ് റെയിൽ
- ലെതർ പൊതിഞ്ഞ സ്റ്റിയറിങ് വീലും ഗിയർ ഷിഫ്റ്ററും
- സ്ലൈഡിങ് റിയർ പാർസൽ ട്രേ
- 7 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ
- ഫ്രണ്ട് പാർക്കിങ് സെൻസർ
- സറൗണ്ട് വ്യൂ ക്യാമറകൾ
ടാറ്റ സിയറ അഡ്വഞ്ചർ+ വേരിയന്റ്: സവിശേഷതകൾ
ടാറ്റ സിയറ അഡ്വഞ്ചർ വേരിയന്റിൽ നിന്ന് അഡ്വഞ്ചർ+ വേരിയന്റിന് അധികമായി ലഭിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- ഫ്രീക്വൻസി-ആശ്രിത ഡാമ്പിംഗുള്ള 'സൂപ്പർഗ്ലൈഡ്' സസ്പെൻഷൻ
- ടെറൈൻ മോഡ് (സാധാരണ, നനഞ്ഞ, പരുക്കൻ)
- കൂൾഡ് ഗ്ലൗ ബോക്സ്
- എൽഇഡി മൂഡ് ലൈറ്റിങ്
- 12.3 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ്
- 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ
- ഡ്യുവൽ ഫ്രണ്ട് 65W യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്
- ഇല്യുമിനേറ്റഡ് സൺവൈസർ മിറർ
- 60:40-സ്പ്ലിറ്റ് പിൻ സീറ്റ്, 2-സ്റ്റേജ് റീക്ലൈനോട് കൂടിയത്
- ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പിൻ ഹെഡ്റെസ്റ്റ്
- കപ്പ് ഹോൾഡറുള്ള പിൻ ആംറെസ്റ്റ്
- മുൻ പാസഞ്ചർ സീറ്റിനുള്ള 'ബോസ്' മോഡ്
- നീട്ടാവുന്ന അണ്ടർ തൈ സപ്പോർട്ട് (മുൻ സീറ്റിന് മാത്രം)
- മുൻ സീറ്റ്-ബാക്ക് പോക്കറ്റ്
- പിൻ സീറ്റ്-ഓഫീസർ സെൻസർ
ടാറ്റ സിയറ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് വേരിയന്റ്: സവിശേഷതകൾ
ടാറ്റ സിയറ അഡ്വഞ്ചർ+ വേരിയന്റിൽ നിന്ന് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് വേരിയന്റിന് അധികമായി ലഭിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകൾ ഇവയെല്ലാം
- പോണ്ട് ലാമ്പ്
- ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി
- മുൻവശത്തെ വായുസഞ്ചാരമുള്ള സീറ്റുകൾ
- 6-വേ പവേർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്
- എസിക്കുള്ള 'എക്സ്പ്രസ് കൂളിങ്' ഫങ്ഷൻ
- വയർലെസ് ചാർജർ
- LED മൂഡ് ലൈറ്റിങ് (വിപുലീകരിച്ചത്)
- 13 JBL ഓഡിയോ മോഡുകളും ഡോൾബി അറ്റ്മോസും ഉള്ള 12-സ്പീക്കർ JBL സൗണ്ട് സിസ്റ്റം
- ഓഗ്മെന്റഡ്-റിയാലിറ്റി ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ
- ലെവൽ-2 ADAS (അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഫോർവേഡ് കൊളീഷൻ വാണിങ്, ഓട്ടോ-എമർജൻസി ബ്രേക്കിങ്, ലെയ്ൻ-ഡിപ്പാർച്ചർ വാണിങ്, ലെയ്ൻ-കീപ്പ് അസിസ്റ്റ്, ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് എന്നിവയും അതിലേറെയും)
ടാറ്റ സിയറ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്+ വേരിയന്റ്: സവിശേഷതകൾ
ടാറ്റ സിയറ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് വേരിയന്റിൽ നിന്ന് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്+ വേരിയന്റിന് അധികമായി ലഭിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകൾ
- ജെസ്റ്റർ കൺട്രോളോടുകൂടിയ പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ്
- എക്സ്റ്റീരിയർ ലൈറ്റുകൾ 'വെൽക്കം', 'ഗുഡ്ബൈ' ആനിമേഷൻ
- 'നൈറ്റ് സാബർ' ബൈ-എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ
- സീക്വൻഷ്യൽ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ
- റിയർ ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ
- 12.3 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട്-പാസഞ്ചർ ടച്ച്സ്ക്രീൻ
- AQI ഇൻഡിക്കേറ്ററുള്ള എയർ പ്യൂരിഫയർ
- മെമ്മറി ഫങ്ഷനോടുകൂടിയ 6-വേ പവർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്
- ഡ്യുവൽ റിയർ 65W യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ടുകൾ
- മാപ്സ് ഓട്ടോ ഉള്ള ബിൽറ്റ്-ഇൻ നാവിഗേഷൻ
- ആമസോൺ അലക്സ
- iRA കണക്റ്റഡ് കാർ സ്യൂട്ട്
- SOS കോൾ ഫങ്ഷൻ
- ഓട്ടോ-ഡിമ്മിങ് IRVM
- അധിക ലെവൽ 2 ADAS സവിശേഷതകൾ (ബ്ലൈൻഡ്-സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ, റിയർ ക്രോസ്-ട്രാഫിക് അലേർട്ട്, റിയർ കൊളീഷൻ വാണിങ്, ഡോർ ഓപ്പൺ അലേർട്ട് മുതലായവ)
- 'MeSpace' ഡ്രൈവർ പ്രൊഫൈൽ
ടാറ്റ സിയറയുടെ എല്ലാ വകഭേദങ്ങളുടെയും വില കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, എൻട്രി ലെവൽ സ്മാർട്ട്+ ന് മികച്ച സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ വില 11.49 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സവിശേഷതകളുടെ പട്ടിക അനുസരിച്ച്, അടിസ്ഥാന വേരിയന്റ് വളരെ മികച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഈ വേരിയന്റിൽ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം ലഭ്യമല്ല.
ടാറ്റ സിയറ: എഞ്ചിൻ
1.5 ലിറ്റർ ക്രിയോജെറ്റ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ, പുതിയ 1.5 ലിറ്റർ TGDi ഹൈപ്പീരിയൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ടാറ്റ സിയറ വരുന്നത്. 1.5 ലിറ്റർ ക്രിയോജെറ്റ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എഞ്ചിൻ 116.38 ബിഎച്ച്പി കരുത്തും 260 Nm പരമാവധി ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സിൽ 280 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും.
1.5 ലിറ്റർ TGDi ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 157.81 ബിഎച്ച്പി കരുത്തും 255 എൻഎം പരമാവധി ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 104.55 ബിഎച്ച്പി കരുത്തും 145 എൻഎം പരമാവധി ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ, 7-സ്പീഡ് DCT ട്രാൻസ്മി ഷൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഇത് വരുന്നത്.
Also Read:
- പുതിയ ഡിസൈനും എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളും, ഒപ്പം പുതുപുത്തൻ സവിശേഷതകളും: പിന്നെന്ത് വേണം! പുതിയ ടാറ്റ സിയറ പുറത്തിറക്കി
- തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് 100 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം താണ്ടി: ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടി ചൈനീസ് ഹ്യുമനോയ്ഡ് റോബോട്ട്; വീഡിയോ കാണാം
- അഡാർ ഐറ്റം! കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനിൽ റോയൻ എൻഫീൽഡിന്റെ ബുള്ളറ്റ് 650; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ
- ഹൈലൈറ്റ് ട്യൂബ്ലെസ് സ്പോക്ക് വീലുകൾ: പ്രത്യേക പതിപ്പുമായി റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ മെറ്റിയർ 350; വിശദാംശങ്ങൾ