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മിഡ്-സ്പെക് വേരിയന്‍റുകളിൽ അധിക ഫീച്ചറുകളും സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഇനി വെറും സ്വപ്‌നമല്ല: ടാറ്റ സിയറയുടെ 'ലെജൻഡ് എഡിഷൻ' വിപണിയിൽ

നിലവിലുള്ള ടാറ്റ സിയറ വകഭേദങ്ങളിൽ അധിക ഫീച്ചറുകളും സ്റ്റൈലിംഗ് മാറ്റങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് 'ലെജൻഡ്' സീരീസ് വരുന്നത്. മുൻപ് ടോപ്പ്-സ്പെക് മോഡലുകളിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ചില സൗകര്യങ്ങളും സവിശേഷതകളും ഇനി ലെജൻഡിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളിലെത്തും.

TATA SIERRA LEGEND PRICE TATA SIERRA LEGEND FEATURES TATA SIERRA LEGEND SPECIFICATIONS ടാറ്റ സിയറ ലെജൻഡ്
Tata Sierra Legend Series Launched in India (Instagram/tata.cars.sierra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 5:19 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: നവരാത്രി, ദീപാവലി എന്നിങ്ങനെ വരും മാസങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിടത്തോളെ ഉത്സവങ്ങളുടെ സമയമാണ്. ഇത് മുന്നിൽക്കണ്ട് വിപണിയിൽ എതിരാളികളേക്കാൾ മുൻതൂക്കം നേടുന്നതിനായുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് തദ്ദേശീയ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്. ഉത്സവകാലം പ്രമാണിച്ച് കമ്പനിയുടെ ജനപ്രിയ എസ്‌യുവി ആയ ടാറ്റ സിയറയുടെ 'ലെജൻഡ് എഡിഷൻ' പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.

11.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. അതിനാൽ 15 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള എസ്‌യുവി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും ഇത്. ടാറ്റ സിയറയുടെ ഉയർന്ന ഫീച്ചറുകളുള്ള 'അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്' വേരിയന്‍റിന് ഇപ്പോഴും വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും, എൻട്രി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ്-സ്പെക് വേരിയന്‍റുകൾ തെരയുന്നവരും കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് 'ലെജൻഡ്' സീരീസ് പ്രസക്തമാകുന്നത്.

നിലവിലുള്ള ടാറ്റ സിയറ വകഭേദങ്ങളിൽ അധിക ഫീച്ചറുകളും സ്റ്റൈലിംഗ് മാറ്റങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് 'ലെജൻഡ്' സീരീസ് വരുന്നത്. മുൻപ് ടോപ്പ്-സ്പെക് മോഡലുകളിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ചില സൗകര്യങ്ങളും സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നു. കമ്പനി പുതുതായി എന്തൊക്കെ നൽകിയെന്നും ലെജൻഡ് എഡിഷന്‍റെ ഓരോ വേരിയന്‍റിനും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര വില വരുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

പുതുതായി നൽകിയതെന്ത്?

ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നിലവിലുള്ള ടാറ്റ സിയറയുടെ Smart+, Pure, Pure+, Adventure+ എന്നീ നാല് വകഭേദങ്ങളിലാണ് പുതിയ ലെജൻഡ് എഡിഷൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, 'Pure (O) Legend' എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ എൻട്രി ലെവൽ വകഭേദവും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ എൻട്രി ലെവൽ 'Smart+' വകഭേദവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് 50,000 രൂപ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ Smart+ Legend വേരിയന്‍റിൽ ലെതറെറ്റ് സീറ്റുകൾ, ഡോർ ട്രിമ്മിലും ആംറെസ്റ്റിലും ലെതറെറ്റ് ഫിനിഷ്, ഓട്ടോ-ഫോൾഡിംഗ് ഔട്ട്‌സൈഡ് റിയർ-വ്യൂ മിററുകൾ, സ്റ്റിയറിംഗ്-മൗണ്ടഡ് കൺട്രോളുകൾ, റൂഫ് റെയിലുകൾ, 17-ഇഞ്ച് സ്റ്റീൽ വീലുകൾക്കുള്ള വീൽ കവറുകൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വകഭേദത്തിൽ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സ്‌ക്രീൻ ലഭ്യമല്ല. അതിനാൽ, അംഗീകൃത ഡീലർഷിപ്പിൽ നിന്ന് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ സിസ്റ്റം ഘടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്റ്റിയറിംഗ്-മൗണ്ടഡ് കൺട്രോളുകൾ പ്രയോജനകരമാകൂ.

ടാറ്റ സിയറ
ലെജൻഡ്
വേരിയന്‍റുകൾ		1.5-litre NA petrol MT1.5-litre Diesel MT1.5-litre NA petrol AT1.5-litre diesel AT1.5-litre T-GDI AT
സ്‌മാർട്ട്+₹11.99 ലക്ഷം ₹13.49 ലക്ഷം ------
പ്യുവർ₹13.79 ലക്ഷം ₹15.24 ലക്ഷം ₹14.99 ലക്ഷം ----
പ്യുവർ (O)₹14.29 ലക്ഷം ₹15.74 ലക്ഷം ₹15.59 ലക്ഷം ₹16.99 ലക്ഷം --
പ്യുവർ+₹14.99 ലക്ഷം ₹16.44 ലക്ഷം ₹16.29 ലക്ഷം ₹17.74 ലക്ഷം --
അഡ്വഞ്ചർ+₹16.99 ലക്ഷം ₹18.19 ലക്ഷം ₹18.29 ലക്ഷം ₹19.49 ലക്ഷം ₹18.99 ലക്ഷം

അതേസമയം പ്യുവർ ലെജൻഡ് വേരിയന്‍റിന് സാധാരണ പ്യുവർ ട്രിമ്മിനേക്കാൾ 65,000 രൂപ വില അധികമാണ്. 17-ഇഞ്ച് ഡ്യുവൽ-ടോൺ അലോയ് വീലുകൾ, വാഷറോട് കൂടിയ റിയർ വൈപ്പർ, 'സ്മാർട്ട്+' ലെതറെറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ടാറ്റ സിയറ നിരയിൽ പുതിയ 'പ്യുവർ (O) ലെജൻഡ്' (Pure (O) Legend) വകഭേദവും ഉൾപ്പെടുന്നു. 'പ്യുവർ ലെജൻഡി'നേക്കാൾ 50,000 രൂപ കൂടുതലാണ് ഇതിന്‍റെ വില. ഈ അധിക തുകയ്ക്ക് പനോരമിക് സൺറൂഫ്, ഓട്ടോ ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ, റെയിൻ-സെൻസിംഗ് വൈപ്പറുകൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുന്നു.

പ്യുവർ+ ലെജൻഡ് വേരിയന്‍റിലാണ് കമ്പനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ പ്യുവർ+ വേരിയന്‍റിനേക്കാൾ 50,000 രൂപ കൂടുതലാണ് ഇതിന്. എങ്കിലും ഈ വിലയിൽ, പൂർണ്ണമായും ലെതറെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇന്‍റീരിയർ, വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ആറ് രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, മുൻ സീറ്റുകളിൽ നീട്ടാവുന്ന തൈ സപ്പോർട്ട്, 'ബോസ് മോഡ്', പിൻനിര യാത്രക്കാർക്കായി രണ്ട് 65-വാട്ട് USB-C ചാർജിംഗ് പോയിന്‍റുകൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്.

ടാറ്റ സിയറയുടെ 'അഡ്വഞ്ചർ+ ലെജൻഡ്' വകഭേദത്തിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വില വർധനവ് ഉണ്ടായത്. സാധാരണ 'അഡ്വഞ്ചർ+' മോഡലിനേക്കാൾ 85,000 രൂപ അധികമാണ് 'അഡ്വഞ്ചർ+ ലെജൻഡി'ന്. സാധാരണ 'അഡ്വഞ്ചർ+' മോഡലിലെ എല്ലാ സവിശേഷതകൾക്കും പുറമേ, പൂർണ്ണ ലെതറെറ്റ് ഇന്റീരിയർ, വയർലെസ് ചാർജർ, പവേർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.

ടാറ്റ സിയറയുടെ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ

എല്ലാ വകഭേദങ്ങളിലും 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിരേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനും ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ, 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അഡ്വഞ്ചർ+ ലെജൻഡ് വേരിയന്‍റിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.

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