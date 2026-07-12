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ടാറ്റ സിയറയ്ക്കായി മൂന്ന് ആക്സസറി പാക്കേജുകൾ അടങ്ങുന്ന ജൂബിലി പതിപ്പ്: വിലയും സവിശേഷതകളും
സ്മാർട്ട് പ്ലസ്, പ്യുവർ, അഡ്വഞ്ചർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വകഭേദങ്ങളിൽ ടാറ്റ സിയറയുടെ ജൂബിലി പതിപ്പ് ലഭ്യമാണ്. പൂർണ്ണമായ പാക്കേജായോ വ്യക്തിഗത ആക്സസറികളായോ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്.
Published : July 12, 2026 at 12:49 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ജനപ്രിയ മിഡ്സൈസ് എസ്യുവിയായ സിയറയ്ക്കായി പുതിയ ജൂബിലി പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. സിയറയുടെ 50,000 യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചതിന്റെ ആഘോഷ വേളയിലാണ് കമ്പനി പ്രത്യേക പതിപ്പുമായെത്തുന്നത്. പുതിയ ട്രിമ്മിന് പകരം ആക്സസറി പാക്കേജാണ് ജൂബിലി പതിപ്പിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത്.
നിലവിലുള്ള സ്മാർട്ട്+, പ്യുവർ, അഡ്വഞ്ചർ വേരിയന്റുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ക്യൂറേറ്റഡ് ആക്സസറി പാക്കേജാണ് ഇത്. സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾ, സുരക്ഷ ഘടകങ്ങൾ, സൗകര്യത്തിനായുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ആക്സസറികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പൂർണ്ണമായ പാക്കേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത ആക്സസറികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം.
സ്മാർട്ട് പ്ലസ്, പ്യുവർ, അഡ്വഞ്ചർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വകഭേദങ്ങളിൽ ടാറ്റ സിയറയുടെ ജൂബിലി പതിപ്പ് ലഭ്യമാണ്. ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ ഘടിപ്പിച്ച് നൽകുന്ന ആക്സസറി പാക്കേജ് ഷോറൂമിൽ നേരിട്ട് പോയി വാങ്ങാം. ജൂബിലി പതിപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
സ്മാർട്ട് പ്ലസ് ജൂബിലി പതിപ്പ്
ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ ആഡ്-ഓൺ, ടെയിൽഗേറ്റ് ക്ലാഡിങ്, റൂഫ് റെയിലുകൾ, സെമി-ലെതറെറ്റ് സീറ്റ് കവറുകൾ, 4-സ്പീക്കർ സജ്ജീകരണം, വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ പിന്തുണയുള്ള 10.25 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ആക്സസറി പാക്കേജാണ് സ്മാർട്ട് പ്ലസ് ജൂബിലി പതിപ്പ്. റിയർ പാർക്കിങ് ക്യാമറയും ഇതിൽ ലഭിക്കും. 11.99 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
പ്യുവർ ജൂബിലി പതിപ്പ്
സ്മാർട്ട് പ്ലസിനും ഒരുപടി മുകളിലാണ് പ്യുവർ ജൂബിലി പതിപ്പിന്റെ സ്ഥാനം. അതേ ഗ്രില്ലും ടെയിൽഗേറ്റ് ക്ലാഡിങും ഇതിനും ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ വീൽ ആർച്ച് ക്ലാഡിങ്, പാർസൽ ട്രേ, മാഗ്നറ്റിക് സൺഷേഡുകൾ, ലെതറെറ്റ് സീറ്റ് കവറുകൾ, ലെതറെറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ കവർ തുടങ്ങിയ അധിക സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നു. 13.39 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രാരംഭവില വരുന്നത്.
അഡ്വഞ്ചർ ജൂബിലി പതിപ്പ്
സ്മാർട്ട് പ്ലസ്, പ്യുവർ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ അഡ്വഞ്ചർ ജൂബിലി പതിപ്പ് എന്ന മറ്റൊരു വകഭേദം കൂടെ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ പരുക്കൻ രൂപം തേടുന്നവർക്കായാണ് ഈ വകഭേദം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടാറ്റയുടെ സമ്പൂർണ്ണ ROQ ആക്സസറി കിറ്റ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിൽ ഫ്രണ്ട്, റിയർ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റുകൾ, ഒരു ഹുഡ് സ്കൂപ്പ്, വിൻഡോ ലൈൻ, വീൽ ആർച്ച് ക്ലാഡിംഗ്, ബോഡി ഡെക്കലുകൾ, ഒരു ഡാഷ് ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വേരിയന്റിന് 16.19 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
വ്യക്തിഗത ആക്സസറികളും ലഭ്യം
സിയറയ്ക്കായി പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ജൂബിലി പതിപ്പ് മുഴുവൻ ബണ്ടിലായി വാങ്ങാൻ താത്പര്യപ്പെടാത്തവർക്കായി വ്യക്തിഗത ആക്സസറികളും ലഭിക്കും. ഇത് ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു.മെക്കാനിക്കലായി, സിയറ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. അതേ 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ, 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ, 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളാണ് സിയറയ്ക്ക് ലഭിക്കുക.
കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലാണ് സിയറ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ജനുവരിയിൽ ഡെലിവറിയും ആരംഭിച്ചു. ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ, കിയ സെൽറ്റോസ്, മാരുതി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, ടൊയോട്ട ഹൈറൈഡർ, റെനോ ഡസ്റ്റർ എന്നിവയുമായാണ് ഈ എസ്യുവി പ്രധാനമായും മത്സരിക്കുന്നത്. കടുത്ത മത്സരം നിറഞ്ഞ ഈ സെഗ്മെന്റിൽ സിയറയുടെ സാന്നിധ്യം നിലനിർത്താൻ ജൂബിലി പതിപ്പ് ടാറ്റയെ സഹായിക്കും.
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