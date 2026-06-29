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കാത്തിരുന്ന ദിനം അടുത്തെത്തി, ടാറ്റ സിയറയുടെ ഇവി പതിപ്പ് നാളെ പുറത്തിറക്കും; എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം?

RWD, AWD കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ സിയറ ഇവി ലഭ്യമാകും. മറ്റ് സവിശേഷതകളൊന്നും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും, എത്ര രൂപ വരെ വില വരുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

TATA SIERRA EV DESIGN TATA SIERRA EV FEATURES TATA SIERRA EV RANGE ടാറ്റ സിയറ ഇവി
Tata Sierra EV will compete with Mahindra BE 6, Hyundai Creta Electric, MG ZS EV, and Maruti e-Vitara (TATAev)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 29, 2026 at 1:23 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിന്‍റെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയവും ഐക്കോണിക് എസ്‌യുവിയുമായ സിയറ ഇലക്‌ട്രിക് വിഭാഗത്തിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. സിയറ ആരാധകർ ഏറെ കാത്തിരുന്ന മോഡലായ സിയറ ഇവി നാളെ (ജൂൺ 30) വൈകുന്നേരം 4:30ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രീമിയം ഇലക്ട്രിക് വാഹനം പഴമയും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒത്തുചേരുന്ന ഡിസൈനിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

മുമ്പ് കൺസെപ്റ്റായും പ്രോട്ടോടൈപ്പായും മാത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ച ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവിയാണ് സിയറ ഇവി. ആദ്യം 2020 ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയിലും പിന്നീട് 2023ലും ആണ് കൺസെപ്റ്റായി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. 2025 അവസാനത്തോടെ ഇന്‍റേണൽ കംബസ്റ്റൻ എഞ്ചിനുള്ള സിയറ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

TATA SIERRA EV DESIGN TATA SIERRA EV FEATURES TATA SIERRA EV RANGE ടാറ്റ സിയറ ഇവി
Tata Sierra EV to Feature RWD and AWD Options (TATAev)

പ്രൊഡക്ഷൻ-സ്പെക്ക് ടാറ്റ സിയറ ഇവിയ്‌ക്ക് ഹാരിയർ ഇവിയുടെ മിക്ക സാങ്കേതികവിദ്യയും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വാഹനം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അടുത്തിടെ കമ്പനി പങ്കിട്ടു. മരുഭൂമി ഉൾപ്പെടെ വെല്ലുവിളിയുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരിഷ്കരിച്ച കംബസ്റ്റൻ എഞ്ചിന്‍റെ പവർ-ടു-വെയ്റ്റ് അനുപാതങ്ങൾ, ട്രാക്ഷൻ, ടോർക്ക് എന്നിവ പരീക്ഷിക്കുന്ന ടാൽ മോറിബ് ഡ്യൂണിൽ വാഹനം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണിത്. പുതിയ ഇവിയെ കുറിച്ച് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച ഫീച്ചറുകളും എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും പരിശോധിക്കാം.

ടാറ്റ സിയറ ഇവി: ബാറ്ററി, പവർട്രെയിൻ
സിയറ ഇവി RWD (റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ്), ഡ്യുവൽ-മോട്ടോർ AWD (ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ്) കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ടാറ്റ സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ വാഹനത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകളോ, സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളോ കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും ടാറ്റ സിയറ ഇവി കമ്പനിയുടെ acti.ev+ ആർക്കിടെക്‌ചറിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഹാരിയർ ഇവിക്ക് സമാനമായി 65kWh, 75kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വലിയ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഓപ്ഷന് മാത്രമായി ഡ്യുവൽ-മോട്ടോർ AWD സജ്ജീകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സിയറ EV ഹാരിയർ EV യേക്കാൾ ചെറുതായതിനാൽ, അതേ ബാറ്ററി പായ്ക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് കൂടുതൽ റേഞ്ച് നൽകാൻ കഴിയും. ടാറ്റ ഹാരിയർ EV 627 കിലോമീറ്റർ (75 kWh RWD) വരെ റേഞ്ച് അവകാശപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ സിയറ ഇവിയിൽ 627 കിലോമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റേഞ്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ടാറ്റ സിയറ ഇവി: ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ
പ്രമോഷണൽ വീഡിയോകൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഇവിയുടെ രൂപകൽപ്പന വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രധാനമായും ICE-പവർ സിയറയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇവിയിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിങ് ട്വീക്കുകൾ ഇതിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ബോഡി-കളർ, ബ്ലാങ്ക്ഡ്-ഓഫ് നോൺ-ഫങ്ഷണൽ ഗ്രിൽ, ഒരു പുതിയ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ എന്നിവ കാറിന്‍റെ മുൻവശത്ത് ഉണ്ട്. ICE വേരിയന്‍റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, EV മോഡലിൽ മുൻ LED ലൈറ്റ് ബാറിന് താഴെയുള്ള 'സിയറ' ബാഡ്‌ജിങ് ഇല്ല. നേരായ അനുപാതങ്ങൾ, കണക്റ്റഡ് LED ലൈറ്റിങ്, ബ്ലാക്ക്-ഔട്ട് റിയർ ഗ്ലാസ് ഘടകം എന്നിവ ICE മോഡലിന് സമാനമാണ്. ICE പതിപ്പിന്‍റെ അതേ 19 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലും ലഭിക്കും. ക്യാബിനും ICE മോഡലിന് സമാനമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇവിക്ക് അനുയോജ്യമായ ചെറിയ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ലോ സ്‌പെക് വേരിയന്‍റുകളിൽ ഡ്യുവൽ സ്‌ക്രീൻ ലേഔട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതേസമയം ഉയർന്ന വേരിയന്‍റുകളിൽ 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, 12.3 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, 12.3 ഇഞ്ച് പാസഞ്ചർ ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രിപ്പിൾ സ്‌ക്രീൻ സജ്ജീകരണം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പനോരമിക് സൺറൂഫ്, ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്‌പ്ലേ, പവർ ചെയ്‌തതും വെന്‍റിലേറ്റഡ് ആയതുമായ ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, പ്രീമിയം ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, ഒന്നിലധികം ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.

ടാറ്റ സിയറ ഇവി: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
ടാറ്റ സിയറ ഇവിയുടെ വില 18 ലക്ഷം മുതൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ (എക്സ്-ഷോറൂം) ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവി നിരയിൽ Curvv ഇവിക്കും ഹാരിയർ ഇവിക്കും ഇടയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. മഹീന്ദ്ര BE 6, ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്, MG ZS EV, മാരുതി ഇ-വിറ്റാര എന്നിവയായിരിക്കും സിയറ ഇവിയുടെ വിപണിയിലെ എതിരാളികൾ.

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