ETV Bharat / automobile-and-gadgets
സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം: ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ അഞ്ചിൽ അഞ്ചും സ്കോർ ചെയ്ത് 'ടാറ്റ സിയറ ഇവി'
മികച്ച സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളാണ് ടാറ്റ സിയറ ഇവിയിലുള്ളത്. മുതിർന്ന യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ 32-ൽ 30.62 പോയിന്റും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ 49-ൽ 45 പോയിന്റും സ്വന്തമാക്കാൻ ഈ വാഹനത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
Published : November 19, 2026 at 4:31 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കാറുകളുടെ സുരക്ഷ പരിശോധിച്ച് റേറ്റിങ് നൽകുന്ന ഏജൻസിയായ ഭാരത് എൻസിഎപിയുടെ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ മികച്ച റേറ്റിങ് നേടി ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ പ്രീമിയം ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയായ 'ടാറ്റ സിയറ ഇവി'. ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയന്ന റേറ്റിങായ 5 സ്റ്റാർ സുരക്ഷാ റേറ്റിങാണ് നേടിയത്. അപകടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ മികച്ച സുരക്ഷ ഫീച്ചറുകളുമായാണ് ഡസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് 5 സ്റ്റാർ സുരക്ഷാ റേറ്റിങ്.
കാറിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് മുതിർന്ന യാത്രക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കും എത്രത്തോളം സുരക്ഷ നൽകുമെന്ന് കണക്കിലെടുത്താണ് ഭാരത് എൻസിഎപി ഈ റേറ്റിങ് നൽകുന്നത്. ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ മുതിർന്ന യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ 32-ൽ 30.62 പോയിന്റും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ 49-ൽ 45 പോയിന്റും വാഹനം സ്വന്തമാക്കി. ടാറ്റ സിയറ ഇവിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വകഭേദമായ 'എംപവേർഡ് എ 75kWh ക്യുഡബ്ല്യുഡി' ആണ് പരിശോധനകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചത്. ഈ ഇലക്ട്രിക് മിഡ്സൈസ് എസ്യുവിയുടെ എല്ലാ വകഭേദങ്ങൾക്കും ഈ റേറ്റിങ് ബാധകമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
മുതിർന്ന യാത്രക്കാർക്കുള്ള സുരക്ഷാ റേറ്റിങ്
മുതിർന്ന യാത്രക്കാർക്കുള്ള സുരക്ഷാ റേറ്റിങിനായി നടത്തിയ ഫ്രണ്ടൽ ഓഫ്സെറ്റ് ഡിഫോർമബിൾ ബാരിയർ ടെസ്റ്റിൽ ഡ്രൈവറിന്റെയും സഹയാത്രക്കാരന്റെയും തല, നെഞ്ച്, ഇടുപ്പ്, തുടകൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ മികച്ച സുരക്ഷ നൽകാൻ ടാറ്റ സിയറ ഇവിക്കായി. അതേസമയം കാലിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തിന് മതിയായ സുരക്ഷയും, ഡ്രൈവറുടെ പാദങ്ങൾക്ക് 'മിതമായ' സുരക്ഷയും മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. സൈഡ് മൂവബിൾ ഡിഫോർമബിൾ ബാരിയർ ടെസ്റ്റിൽ പ്രധാന ശരീരഭാഗങ്ങൾക്ക് നല്ല സുരക്ഷയും ലഭിച്ചു. അതേസമയം സൈഡ് പോൾ ഇംപാക്ട് ടെസ്റ്റിൽ ഭേദപ്പെട്ട റേറ്റിങ് മാത്രമാമഅ ലഭിച്ചത്.
കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ റേറ്റിങ്
കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ റേറ്റിങിൽ മുൻവശത്തെ കൂട്ടിയിടിയിൽ 8ൽ 8 പോയിന്റും, ശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കൂട്ടിയിടിയിൽ 4ൽ 4 പോയിന്റും ടാറ്റ സിയറ ഇവി നേടി. ഈ പരിശോധനയ്ക്കായി 18 മാസവും മൂന്ന് വയസ്സും പ്രായം സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഡമ്മിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൈൽഡ് റെസ്ട്രെയിന്റ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്കോറിൽ 12-ൽ 12 പോയിന്റും വാഹനം നേടി. എന്നാൽ വെഹിക്കിൾ അസസ്മെന്റ് സ്കോറിൽ 4 പോയിന്റുകളാണ് നേടിയത്. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിൽ ആകെ 49-ൽ 45 പോയിന്റാണ് നേടിയത്.
ടാറ്റ സിയറ ഇവിയുടെ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ
നിറയെ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളുമായാണ് ടാറ്റ സിയറ ഇവി പുറത്തിറക്കിയത്. ആറ് എയർബാഗുകൾ, മാനുവൽ ഡേ/നൈറ്റ് റിയർവ്യൂ മിറർ (IRVM), റെയിൻ-സെൻസിങ് വൈപ്പറുകൾ, റിയർ വൈപ്പർ ആൻഡ് വാഷർ, റിയർവ്യൂ ക്യാമറ, ഓട്ടോ ഹോൾഡ് സൗകര്യമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക് തുടങ്ങിയവ ടാറ്റ സിയറ ഇവിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, എല്ലാ സീറ്റുകളിലും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഹെഡ്റെസ്റ്റുകൾ, നാല് ചക്രങ്ങളിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ, ISOFIX മൗണ്ടുകൾ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം (TPMS), ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP), ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ്, ഹിൽ ഡിസെന്റ് കൺട്രോൾ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, ABS, EBD തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകൾ ഈ കാറിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.
മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ
പഴമയും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒത്തുചേരുന്ന ഡിസൈനിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വയർലെസ് ചാർജർ, എയർ പ്യൂരിഫയർ, ഓട്ടോണമസ് പാർക്കിങ് സൗകര്യമുള്ള ഇ-വാലറ്റ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ് തുടങ്ങിയവ സവിശേഷതകൾ സിയറ ഇവിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ട്രിപ്പിൾ സ്ക്രീൻ സെറ്റ്അപ്, ആമ്പിയൻ്റ് ലൈറ്റ്, 12 സ്പീക്കർ ജെബിഎൽ ബ്ലാക്ക് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ഡ്യൂവൽ സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, പനോരാമിക് സൺറൂഫ്, ബോസ് മോഡ്, കാബിൻ എയർ പ്യൂരിഫയർ, പവേർഡ് ആൻഡ് വെൻ്റിലേറ്റഡ് മുൻ സീറ്റുകൾ, പവേർഡ് ടൈൽഗേറ്റ്, ലെവൽ 2 എഡിഎഎസ്, ഓട്ടോ പാർക്ക് അസിസ്റ്റ്, ഹെഡ്-അപ് ഡിസ്പ്ലേ, ഡിജിറ്റൽ കീ, ഒടിഎ അപ്ഡേറ്റ്സ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി ആറ് എയർബാഗുകൾ, വെഹിക്കിൾ 2 ലോഡ്, വെഹിക്കിൾ 2 വെഹിക്കിൾ മോഡ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും ഉയർന്ന വേരിയൻ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
ടാറ്റ സിയറ ഇവിയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളാണ് വരുന്നത്. കാറിൻ്റെ പിന്നിൽ 175 kW മോട്ടോറും മുൻവശത്ത് 103 kW മോട്ടോറും ഉൾപ്പെടുന്നു. പിൻ മോട്ടോറിന് 240 Nm ടോർക്കും മുൻവശത്ത് 164 Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. ഇത് സമൻസ് മോഡും പിന്തുണയ്ക്കും. അതായത് വാഹനം പാർക്കിങ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്വന്തമായി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ സാധിക്കും. ആജീവനാന്ത ബാറ്ററി വാറൻ്റിയും ടാറ്റ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. വെറും 8 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിക്ക് കഴിയും.
സിയറ ഇവി RWD (റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ്), ഡ്യുവൽ-മോട്ടോർ AWD (ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ്) കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് ടാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. 75 kWh, 63 kWh എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. ഒറ്റ ചാർജിൽ 500 കിലോമീറ്ററിലധികം സഞ്ചരിക്കാൻ പുതിയ ഇവിക്ക് കഴിയും.
ഉയർന്ന ഊർജ്ജ സാന്ദ്രതയുള്ള എൽഎഫ്പി എച്ച്വി (LFP HV) ബാറ്ററികളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 120 kW, 7.2 kW, 3.3 kW ചാർജറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവ ചാർജ് ചെയ്യാനും കഴിയും. V2V, V2L ചാർജിങ് ഓപ്ഷനും ഇതിലുണ്ട്. 10 ശതമാനം മുതൽ 100 വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ 63 kWh ബാറ്ററിക്ക് 9.3 മണിക്കൂറും, 75 kWh ബാറ്ററിക്ക് 10.7 മണിക്കൂറും സമയമെടുക്കും.
ഇന്ത്യയിലെ വില
18.79 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 25.99 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് സിയറ ഇവിയുടെ വില. മഹീന്ദ്ര BE 6 സ്പോർട്ടെക്, ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്, മാരുതി ഇ-വിറ്റാര, വിൻഫാസ്റ്റ് VF6, എംജി ZS ഇവി എന്നീ വഹനങ്ങളുമായാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മത്സരിക്കുക.
Also Read: