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കാത്തിരുന്ന ദിനം അടുത്തെത്തി! സിയറ ഇവി പുറത്തിറക്കാൻ ടാറ്റ, ലോഞ്ച് ജൂണിലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ; എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം?

ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിലും നിരവധി ഓട്ടോമോട്ടീവ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ജൂൺ 30ന് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

TATA SIERRA EV EXPECTED FEATURES TATA SIERRA EV EXPECTED DESIGN ടാറ്റ സിയറ ഇവി TATA SIERRA EV BATTERY OPTIONS
In picture - Tata Sierra ICE version (Image Credit: Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 13, 2026 at 8:04 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിന്‍റെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയവും ഐക്കോണിക് എസ്‌യുവിയുമായ സിയറ ഇലക്‌ട്രിക് വിഭാഗത്തിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. സിയറ ആരാധകർ ലോഞ്ചിനായി ഏറെ കാത്തിരുന്ന മോഡലാണ് സിയറ ഇവി. 2026 ജൂൺ 30ന് ടാറ്റ സിയറ ഇവി ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഈ പ്രീമിയം ഇലക്ട്രിക് വാഹനം പഴമയും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒത്തുചേരുന്ന ഡിസൈനിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിലും നിരവധി ഓട്ടോമോട്ടീവ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ജൂൺ 30ന് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ (Q2) പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

കമ്പനിയുടെ നാലാം പാദ വരുമാന അവലോകന യോഗത്തിനിടെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾസ് മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറും സിഇഒയുമായ ശൈലേഷ് ചന്ദ്രയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വാക്കുമായി യോജിക്കുന്നതാണ് ചോർന്ന ലോഞ്ച് തീയതി. പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, കമ്പനി വരും ആഴ്ചകളിൽ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകളിൽ ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സിയറ ഇവി വർഷങ്ങളായി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പ് കൺസെപ്റ്റായും പ്രോട്ടോടൈപ്പായും മാത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ച ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവിയാണ് സിയറ ഇവി. ആഗോളതലത്തിൽ ഇതിന്‍റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡൽ ഇതുവരെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യം 2020 ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയിലും പിന്നീട് 2023ലും ആണ് കൺസെപ്റ്റായി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. 2025 അവസാനത്തോടെ ഇന്‍റേണൽ കംബസ്റ്റൻ എഞ്ചിനുള്ള സിയറ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വരാനിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് വേരിയന്‍റിന്‍റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും ടാറ്റ സിയറയുടെ ഇലക്‌ട്രിക് പതിപ്പിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ടാറ്റ സിയറ ഇവി: പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകളും
ഹാരിയർ ഇവിയുടെ അതേ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ടാറ്റയുടെ acti.ev+ ആർക്കിടെക്‌ചർ സിയറ ഇവിയിലും ഉപയോഗിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഹാരിയർ ഇവിയെപ്പോലെ, ഇത് 65 kWh, 75 kWh ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിലെ ചീഫ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഓഫിസർ വിവേക് ​​ശ്രീവാസ്‌തവ ഇതിൽ റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ് (RWD), ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് (AWD) വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.75 kWh പതിപ്പിലേക്ക് AWD പരിമിതപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത.

ടാറ്റ സിയറ ഇവി: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
വരാനിരിക്കുന്ന ടാറ്റ സിയറ ഇവിയുടെ രൂപകൽപ്പനയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ICE പതിപ്പുമായി പങ്കിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ക്ലോസ്‌ഡ്-ഓഫ് ഗ്രിൽ, പുതുക്കിയ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ പോലുള്ള EV-നിർദ്ദിഷ്ട സൂചനകൾ ചേർക്കും. അലോയ് വീൽ ഡിസൈനുകളും ICE പതിപ്പിന് സമാനമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇവിക്ക് അതുല്യമായ സ്റ്റൈലിങ് ലഭിക്കും. ഇത് ടാറ്റയുടെ ".ev" ബാഡ്‌ജിങുമായി വരും.

ടാറ്റ സിയറ ഇവി: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ
വരാനിരിക്കുന്ന ടാറ്റ സിയറ ഇവിയുടെ ക്യാബിൻ ICE മോഡലിന് സമാനമായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് ട്രിമ്മുകൾക്ക് ട്രിപ്പിൾ സ്‌ക്രീൻ സജ്ജീകരണം ലഭിച്ചേക്കാം. 10.25-ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ, 12.3-ഇഞ്ച് സെൻട്രൽ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, 12.3-ഇഞ്ച് പാസഞ്ചർ ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിവയടങ്ങുന്നതായിരിക്കാം ട്രിപ്പിൾ സ്‌ക്രീൻ സജ്ജീകരണം. താഴ്ന്ന ട്രിമ്മുകൾക്ക് ഡ്യുവൽ സ്‌ക്രീനുകളും ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്‌പ്ലേയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. പനോരമിക് സൺറൂഫ്, പവർഡ്, വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ, പ്രീമിയം ഓഡിയോ സിസ്റ്റം എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സവിശേഷതകൾ.

ടാറ്റ സിയറ ഇവി: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
സിയറ ഇവിക്ക് 18 ലക്ഷം മുതൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ വില 16.99–19.19 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള കർവ്വ് ഇവിക്കും 21.49 മുതൽ 28.99 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഹാരിയർ ഇവിക്കും ഇടയിലായിരിക്കും. ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ചിന് ശേഷം കൃത്യമായ വില പ്രഖ്യാപിക്കും.

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