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കറുപ്പഴകിൽ തിളങ്ങി ടാറ്റ സിയറയുടെ 'ഡാർക്ക് എഡിഷൻ': വിലയും പ്രത്യേകതകളും
തികച്ചും കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സ്റ്റെൽത്ത് ലുക്കിലാണ് സിയറ ഡാർക്ക് എഡിഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്യൂർ എൽ ട്രിം മുതൽ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്പ്ലസ് ട്രിമ്മിൽ വരെ ടാറ്റ സിയറയുടെ ഡാർക്ക് എഡിഷൻ ലഭ്യമാണ്.
Published : September 21, 2026 at 5:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തങ്ങളുടെ പ്രീമിയം മിഡ്-സൈസ് എസ്യുവിയായ സിയറയുടെ പുത്തൻ 'ഡാർക്ക് എഡിഷൻ' വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 13.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 21.59 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ എക്സ്-ഷോറൂം വില വരുന്നത്. ബ്ലാക്ക്-ഔട്ട് കോസ്മെറ്റിക് പാക്കേജോടെയാണ് പുത്തൻ എഡിഷൻ വിപണിയിലെത്തിയത്. സിയറയുടെ ലെജൻഡ് സീരീസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മോഡൽ കൂടുതൽ പ്രീമിയവും സ്പോർടിയുമായി കാണപ്പെടുന്നു.
തികച്ചും കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സ്റ്റെൽത്ത് ലുക്കിലാണ് സിയറ ഡാർക്ക് എഡിഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി Friesian Black പെയിന്റ് സ്കീമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി കാണാറുള്ള തിളങ്ങുന്ന ക്രോം ഘടകങ്ങൾക്ക് പകരം ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിങും ഡാർക്ക് തീമിലുള്ള ടാറ്റ ലോഗോയും സിയറയുടെ ഡാർക്ക് എഡിഷനിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ടാറ്റ സിയറയുടെ പുതിയ ഡാർക്ക് എഡിഷൻ 'പ്യൂർ എൽ' ട്രിം മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിന് സാധാരണ പതിപ്പിനേക്കാൾ 20,000 രൂപ അധികം വിലയുണ്ട്. ഡാർക്ക് എഡിഷന്റെ മറ്റ് ട്രിമ്മുകൾക്കെല്ലാം സാധാരണ പതിപ്പിനേക്കാൾ 30,000 രൂപയാണ് അധികമായി വരുന്നത്.സിയറ ഡാർക്ക് എഡിഷന്റെ 'പ്യൂർ എൽ' ട്രിമ്മിന് 13.99 ലക്ഷം രൂപയും, ഏറ്റവും ഉയർന്ന വകഭേദമായ 'അകംപ്ലിഷ്ഡ്+' ട്രിമ്മിന് 21.59 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വില. ഓരോ ട്രിമ്മുകളുടെയും വില പരിശോധിക്കാം.
ടാറ്റ സിയറ ഡാർക്ക് എഡിഷൻ: ട്രിം തിരിച്ചുള്ള വില
|ടാറ്റ സിയറ ഡാർക്ക്
എഡിഷന്റെ
വകഭേദങ്ങൾ
|പെട്രോൾ-MT
|പെട്രോൾ-DCT
|ടർബോ-പെട്രോൾ AT
|ഡീസൽ-MT
|ഡീസൽ-AT
|Pure L #Dark
|Rs 13.99 ലക്ഷം
|Rs 15.29 ലക്ഷം
|-
|Rs 15.44 ലക്ഷം
|-
|Pure L (O) #Dark
|Rs 14.59 ലക്ഷം
|Rs 15.89 ലക്ഷം
|-
|Rs 16.04 ലക്ഷം
|Rs 17.34 ലക്ഷം
|Pure+ L #Dark
|Rs 15.29 ലക്ഷം
|Rs 16.59 ലക്ഷം
|-
|Rs 16.74 ലക്ഷം
|Rs 18.04 ലക്ഷം
|Adventure+ L #Dark
|Rs 17.29 ലക്ഷം
|Rs 18.59 ലക്ഷം
|Rs 19.29 ലക്ഷം
|Rs 18.49 ലക്ഷം
|Rs 19.79 ലക്ഷം
|Accomplished #Dark
|Rs 18.29 ലക്ഷം
|-
|Rs 20.29 ലക്ഷം
|Rs 19.29 ലക്ഷം
|Rs 20.29 ലക്ഷം
|Accomplished+ #Dark
|-
|-
|Rs 21.29 ലക്ഷം
|Rs 20.59 ലക്ഷം
|Rs 21.59 ലക്ഷം
ടാറ്റ സിയറ ഡാർക്ക് എഡിഷൻ: എക്സ്റ്റീരിയർ
ടാറ്റ സിയറ ഡാർക്ക് എഡിഷന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ ഫ്രിസിയൻ ബ്ലാക്ക് പെയിന്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ക്രോമിന് പകരം മിക്ക ബാഹ്യഭാഗങ്ങളിലും കറുപ്പ് നിറമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടാറ്റ ലോഗോയ്ക്കും അലോയ് വീലുകൾക്കും ഡാർക്ക് ലുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, പ്രത്യേക 'സ്റ്റെൽത്ത്-സ്പെക്ക്' ടാറ്റ സിയറയുടെ മുൻ ഫെൻഡറുകളിൽ '#DARK' എന്ന ബാഡ്ജും പതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ടാറ്റ സിയറ ഡാർക്ക് എഡിഷൻ: ഇന്റീരിയർ
ഇന്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ക്യാബിന് പൂർണ്ണമായും കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള (ബ്ലാക്ക്-ഔട്ട്) ഫിനിഷാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വയലറ്റ് മെറ്റാലിക് ട്രിമ്മുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഇതിൽ മറ്റൊരു നിറം കൂടെ ചേർക്കുകയെന്ന ദൗത്യം ഭംഗിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എസി വെന്റ് ബെസൽ, ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ, മുൻവശത്തെ ആംറെസ്റ്റ്, മുൻ സീറ്റുകളുടെ പിൻഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ ട്രിം കാണാ. സീറ്റുകളിലെ സ്റ്റിച്ചിങിൽ പർപ്പിൾ നിറം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ടാറ്റ സിയറ ഡാർക്ക് എഡിഷൻ: സവിശേഷതകൾ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റീരിയർ ലേഔട്ടിലോ ഫീച്ചറുകളിലോ മറ്റ് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. വേരിയന്റിനെ ആശ്രയിച്ച് ട്രിപ്പിൾ-സ്ക്രീൻ സെറ്റപ്പ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, പവേർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ്, കണക്റ്റഡ് കാർ ടെക്, ലെവൽ-2 ADAS, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, 12-സ്പീക്കർ JBL ബ്ലാക്ക് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.
ടാറ്റ സിയറ ഡാർക്ക് എഡിഷൻ: പവർട്രെയിൻ, ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുകൾ
ടാറ്റ സിയറ ഡാർക്ക് എഡിഷന്റെ പവർട്രെയിനിൽ കമ്പനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ നിന്നും മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ട്രിമ്മിന് സമാനമായ കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഇതിനുമുള്ളത്. വേരിയന്റിനെ ആശ്രയിച്ച്, 106hp കരുത്ത് നൽകുന്ന 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിരേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ എഞ്ചിൻ 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ 7-സ്പീഡ് DCT ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭിക്കും.
ഇതിനുപുറമെ, 118hp പവർ നൽകുന്ന 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനും ലഭ്യമാണ്. ഇതിനൊപ്പം 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ 6-സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഗിയർബോക്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. 160hp പവർ നൽകുന്ന 1.5 ലിറ്റർ ഡയറക്ട്-ഇഞ്ചക്ഷൻ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ. ഈ എഞ്ചിൻ 6-സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഗിയർബോക്സുമായി മാത്രമാണ് വരുന്നത്.
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