ETV Bharat / automobile-and-gadgets

എക്‌സ്റ്റീരിയറിൽ മാറ്റങ്ങൾ, സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ ടാറ്റ പഞ്ചിന്‍റെ ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തി: ലോഞ്ച് ഉടൻ

ടാറ്റ പഞ്ച് ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന്‍റെ എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനാണ് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കൂടുതൽ ആകർഷകമായ പുതിയ എക്സ്റ്റീരിയർ ഷേഡിലാണ് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് വരുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ....

TATA PUNCH EV FACELIFT ടാറ്റ പഞ്ച് ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് PUNCH EV FACELIFT EXTERIOR PUNCH EV FACELIFT EXPECTED PRICE
Tata Punch EV Facelift Officially Unveiled (Image Credit:)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 9, 2026 at 11:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് മൈക്രോ എസ്‌യുവിയായ ടാറ്റ പഞ്ചിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. പതിവ് എക്സ്റ്റീരിയർ, ഇന്‍റീരിയർ അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്ക് പുറമെ, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് രണ്ട് പുതിയ പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകളും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ICE പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെ, കമ്പനി ഇപ്പോൾ പഞ്ച് ഇവിയുടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് കൂടെ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്.

പഞ്ച് ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന്‍റെ ഡിസൈൻ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് വെളിപ്പെടുത്തി. പുതിയ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടെങ്കിലും, ഇന്‍റീരിയർ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ടാറ്റ പഞ്ച് ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: എക്‌സ്റ്റീരിയർ
ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്‌ഡേറ്റ് വരുന്നത് മുൻവശത്താണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. പഞ്ച് ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിൽ മുമ്പ് ഹെഡ്‌ലാമ്പുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന കറുത്ത ട്രിം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്ലീനർ, ക്ലോസ്ഡ്-ഓഫ് ഗ്രിൽ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചത്.

എൽഇഡി ലൈറ്റ് ബാർ ഇപ്പോൾ ഡിആർഎല്ലുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതേസമയം ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിന്‍റെ താഴത്തെ സ്‌കഫ് പ്ലേറ്റിൽ കൂടുതൽ ആധുനികമായ ഒരു സ്റ്റാൻസിനായി നേരിയ രീതിയിൽ പുനർനിർമ്മിച്ച ഡിസൈൻ ഉണ്ട്.

വലിയ നെക്‌സോൺ ഇവിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയ എയറോ-ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത അലോയ് വീലുകളും ടാറ്റ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാരിയറിന്‍റെ 'സൺലിറ്റ് യെല്ലോ'യിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയ എക്സ്റ്റീരിയർ ഷേഡിലാണ് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ ആകർഷകത നൽകുന്നു. കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള റൂഫാണ് ഉള്ളത്.

എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന പഞ്ച് ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന്‍റെ പിൻഭാഗം ടാറ്റ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പെട്രോൾ പതിപ്പിന് സമാനമായ കണക്റ്റഡ് എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ ഈ ഇവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ടാറ്റ പഞ്ച് ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: ഇന്‍റീരിയർ
ഇന്‍റീരിയർ ഫീച്ചറുകൾ പുറത്തുവിട്ടില്ലെങ്കിലും ലേഔട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഏറ്റവും പുതിയ ടാറ്റ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിയ 12.3 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്‌പ്ലേ, വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, വയർലെസ് ചാർജർ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഓട്ടോ-ഡിമ്മിങ് IRVM, ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങ്, കണക്റ്റഡ് കാർ സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ക്യാബിനിൽ നിലനിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ലെവൽ 2 ADAS പാക്കേജ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പഞ്ച് ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിൽ മുൻ മോഡലിന് സമാനമായ 25 കിലോവാട്ട്, 35 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകൾ തുടരാനാണ് സാധ്യത. ഇതേ ബാറ്ററിയാണെങ്കിൽ, 25 കിലോവാട്ട് മോഡൽ 82 hp പവറും 114 Nm ടോർക്കും നൽകും. ഏകദേശം 265 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചും നൽകും. അതേസമയം 35 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററി 122 hp പവറും 190 Nm ടോർക്കും നൽകും. ഇത് ഒറ്റ ചാർജിൽ 365 കിലോമീറ്റർ വരെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും.

ടാറ്റ പഞ്ച് ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: ലോഞ്ച്
2026 ഫെബ്രുവരി 20ന് ടാറ്റ പഞ്ചിന്‍റെ ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈനിലും ഫീച്ചറിലും ഉൾപ്പെടെ പ്രീമിയം സവിശേഷതകളോടെ എത്തുമെന്നതിനാൽ തന്നെ ഇതിന് മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ വില കൂടുതലായിരിക്കാം. ഇതിന് ഏകദേശം 9.99 ലക്ഷം രൂപ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Also Read:

  1. ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വിലയിൽ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ: ഒമേഗ സെയ്‌കി മൊബിലിറ്റിയുടെ 'വെക്‌സ്‌ട്ര'യെ കുറിച്ചറിയാം
  2. വെറും 5.99 ലക്ഷം രൂപ! ഹ്യൂണ്ടായ്‌ i20യുടെ ബേസ് 'എറ' വേരിയന്‍റ് തിരികെയെത്തി: മറ്റ് ട്രിമ്മുകൾക്കും വില കുറച്ചു
  3. ഹോണ്ട ഷൈൻ 125ന് പുതിയ മോഡൽ, ഒപ്പം ഡിയോയുടെ എക്‌സ് എഡിഷനും: രണ്ട് മോഡലുകളുമായി വിപണി പിടിക്കാൻ ഹോണ്ട
  4. എംജി മജസ്റ്റർ മുതൽ നിസ്സാൻ ടെക്‌ടൺ വരെ: അഞ്ച് പുതിയ കാറുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്
  5. ഹൈലൈറ്റ് എബിഎസ് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം: പുതിയ സുസുക്കി ആക്‌സസ് 125 പുറത്തിറക്കി; പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം

TAGGED:

TATA PUNCH EV FACELIFT
ടാറ്റ പഞ്ച് ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്
PUNCH EV FACELIFT EXTERIOR
PUNCH EV FACELIFT EXPECTED PRICE
TATA PUNCH EV FACELIFT UNVEILED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.