മൾട്ടി-പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനിൽ ടാറ്റ നെക്സോണിന്റെ പുതിയ വേരിയന്റ്: വിലയും സവിശേഷതകളും
10 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പനോരമിക് സൺറൂഫ് പെട്രോൾ എംടി വേരിയന്റാണ് ഇത്. 9.59 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില.
Published : May 9, 2026 at 11:02 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ വിഭാഗത്തിൽ ടാറ്റ നെക്സോൺ പ്യുവർപ്ലസിന്റെ പിഎസ് വേരിയന്റ് പുറത്തിറക്കി. 9.59 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പനോരമിക് സൺറൂഫ് പെട്രോൾ എംടി വേരിയന്റാണ് ഇത്.
കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവി സെഗ്മെന്റിൽ ഒരു ദശലക്ഷം നെക്സൺ മോഡലുകൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കമ്പനി മറ്റൊരു വേരിയന്റ് കൂടെ പുറത്തിറക്കിയത്. പെട്രോൾ, ട്വിൻ-സിലിണ്ടർ iCNG, ഡീസൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മൾട്ടി-പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകളുമായി ഇത് ലഭ്യമാവും. പ്യുവർപ്ലസ് പിഎസ് വേരിയന്റിന്റെ പവർട്രെയിൻ തിരിച്ചുള്ള വിലയും പ്രധാന സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
ടാറ്റ നെക്സോൺ പ്യുവർപ്ലസ് പിഎസ് വേരിയന്റ്: വില
|വേരിയന്റ്
|വില
(എക്സ്-ഷോറൂം)
|പെട്രോൾ MT
|9.59 ലക്ഷം
|പെട്രോൾ AMT
|10.14 ലക്ഷം
|ട്വിൻ സിലിണ്ടർ
iCNG MT
|10.39 ലക്ഷം
|ഡീസൽ MT
|10.54 ലക്ഷം
|ഡീസൽ AMT
|11.19 ലക്ഷം
ടാറ്റ നെക്സോൺ പ്യുവർപ്ലസ് പിഎസ് വേരിയന്റ്: പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
ടാറ്റ നെക്സോൺ പ്യുവർ പിഎസ് വേരിയന്റ് താരതമ്യേന താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ തന്നെ നിരവധി പ്രീമിയം സവിശേഷതകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വോയ്സ് അസിസ്റ്റഡ് പനോരമിക് സൺറൂഫ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. ഇത് വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും തുറന്നതുമായ ക്യാബിൻ അനുഭവം നൽകുന്നു.
Reach for the sky with the all-new Nexon Pure + PS with Panoramic Sunroof.— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) May 8, 2026
India's No.1 SUV now brings you standout design, advanced tech, and comfort-led features – starting at ₹9.59 Lakh*#Nexon #PurePlusPS #TataNexon #TataMotorsPassengerVehicles pic.twitter.com/7JOM5lRVvC
10.25 ഇഞ്ച് ഹാർമൻ ടച്ച്സ്ക്രീൻ പിന്തുണയുള്ള വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവ തടസ്സമില്ലാത്ത കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി ജോടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 6 സ്പീക്കർ ഓഡിയോ സജ്ജീകരണം, ഹൈവേ ഡ്രൈവിങിനായി ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും അനുയോജ്യമായ മുൻ പിൻ റെയിൻ സെൻസിങ് വൈപ്പറുകൾ എന്നീ ഫീച്ചറുകളും പുതിയ വേരിയന്റിൽ കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഓട്ടോ എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, ഡൈനാമിക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാർക്കിങ് സെൻസറുകളും ഉള്ള എച്ച്ഡി റിവേഴ്സ് ക്യാമറ, ഓട്ടോ-ഫോൾഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കലി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ORVM-കൾ, വ്യതിരിക്തമായ LED ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ, പുഷ്-ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് എന്നിവ പാക്കേജിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്.
ടാറ്റ നെക്സോൺ പ്യുവർപ്ലസ് പിഎസ് വേരിയന്റ്: പവർട്രെയിൻ, എതിരാളികൾ
സബ്-4 മീറ്റർ എസ്യുവി വിഭാഗത്തിൽ മാരുതി സുസുക്കി ബ്രെസ്സ, ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു, കിയ സോനെറ്റ്, മഹീന്ദ്ര XUV300 തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുമായാണ് ടാറ്റ നെക്സോൺ മത്സരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന മോഡലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. നിലവിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, സിഎൻജി, ഇലക്ട്രിക് എന്നീ നാല് ഇന്ധന ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക വാഹനമാണ് നെക്സോൺ.
