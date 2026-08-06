ETV Bharat / automobile-and-gadgets

കോസ്‌മെറ്റിക് മാറ്റങ്ങളും അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളുമായി ടാറ്റ നെക്‌സോണിന്‍റെ 'കാമോ എഡിഷൻ': സവിശേഷതകളറിയാം

എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് എക്സ്റ്റീരിയർ നിറങ്ങളോടൊപ്പം അധിക സാങ്കേതികവിദ്യയും കംഫർട്ട് സവിശേഷതകളും കാമോ എഡിഷനിലുണ്ടായിരിക്കും. വിശദമായി അറിയാം...

TATA NEXON CAMO EDITION PRICE TATA NEXON CAMO EDITION FEATURES TATA NEXON CAMO EDITION ENGINE ടാറ്റ നെക്‌സോൺ കാമോ എഡിഷൻ
Tata Nexon CAMO Edition Launched In India (Image Credit: X/@TataMotors_Cars)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിലെ ജനപ്രിയ സബ്‌കോംപാക്‌ട് എസ്‌യുവി ആണ് ടാറ്റ നെക്‌സോൺ. ആകർഷകമായ ഡിസൈനും മികച്ച സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളുമാണ് നെക്‌സോണിനെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിർത്തുന്നത്. പുതിയ മാറ്റങ്ങളോടെ നെക്‌സോണിന്‍റെ പ്രത്യേക പതിപ്പായ കാമോ എഡിഷൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.

കോസ്‌മെറ്റിക് മാറ്റങ്ങളും കൂടുതൽ അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളുമാണ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ എത്തുന്നത്. 9.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വില. എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് എക്സ്റ്റീരിയർ നിറങ്ങളോടൊപ്പം അധിക സാങ്കേതികവിദ്യയും കംഫർട്ട് സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, സിഎൻജി പവർട്രെയിനുകളിൽ കാമോ എഡിഷൻ ലഭ്യമാണ്.

ടാറ്റ നെക്‌സോൺ കാമോ എഡിഷൻ: വില

ക്രിയേറ്റീവ്, ക്രിയേറ്റീവ്+ എസ്, ക്രിയേറ്റീവ്+ പിഎസ്, ഫിയർലെസ്+ പിഎസ്, ഫിയർലെസ്+ എ പിഎസ് എന്നീ വേരിയന്‍റുകളിൽ നെക്‌സോൺ കാമോ എഡിഷൻ ലഭ്യമാണ്. പവർട്രെയിൻ, ട്രാൻസ്മിഷൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷന്‍റെ വില. നെക്‌സോൺ കാമോ എഡിഷന്‍റെ വില ചുവടെ നൽകുന്നു:

വേരിയന്‍റ്എഞ്ചിൻട്രാൻസ്‌മിഷൻവില (എക്‌സ്‌-ഷോറൂം
ക്രിയേറ്റീവ്പെട്രോൾMT9.99 ലക്ഷം
AMT11.09 ലക്ഷം
DCA11.59 ലക്ഷം
ഡീസൽMT11.54 ലക്ഷം
AMT12.14 ലക്ഷം
സിഎൻജിMT11.39 ലക്ഷം
ക്രിയേറ്റീവ്+ Sപെട്രോൾMT10.64 ലക്ഷം
AMT11.34 ലക്ഷം
ഡീസൽMT11.79 ലക്ഷം
AMT12.44 ലക്ഷം
സിഎൻജിMT11.69 ലക്ഷം
ക്രിയേറ്റീവ്+ PSപെട്രോൾMT11.64 ലക്ഷം
DCA12.79 ലക്ഷം
സിഎൻജിMT12.59 ലക്ഷം
ഫിയർലെസ്+ PSപെട്രോൾMT12.59 ലക്ഷം
സിഎൻജിMT13.54 ലക്ഷം
ഫിയർലെസ്+ A PSപെട്രോൾDCA13.94 ലക്ഷം
TATA NEXON CAMO EDITION PRICE TATA NEXON CAMO EDITION FEATURES TATA NEXON CAMO EDITION ENGINE ടാറ്റ നെക്‌സോൺ കാമോ എഡിഷൻ
Tata Nexon CAMO Edition (Image Credit: X/@TataMotors_Cars)

ടാറ്റ നെക്‌സോൺ കാമോ എഡിഷൻ: പുതിയതെന്താണ് ?

സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെക്‌സണുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സ്‌പെഷ്യൽ എഡിഷൻ മൂന്നാർ മിസ്റ്റ്, കൂർഗ് ക്ലൗഡ്‌സ് എന്നീ രണ്ട് എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് എക്സ്റ്റീരിയർ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫ്രണ്ട് ഫെൻഡറുകളിൽ CAMO ബാഡ്‌ജിങ്, ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ഹെഡ്‌റെസ്റ്റുകളിൽ CAMO-തീം പെർഫൊറേഷൻ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. ഈ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം നെക്‌സോൺ കാമോ എഡിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് സമാനമായി തുടരുന്നു. വേരിയന്‍റിനെ ആശ്രയിച്ച്, വാങ്ങുന്നവർക്ക് 12.3 ഇഞ്ച് ഹർമൻ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, ബിൽറ്റ്-ഇൻ നാവിഗേഷനോടുകൂടിയ 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, ഒരു പുതിയ ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ഡാഷ്‌ക്യാം എന്നിവ ലഭിക്കും.

ഡാഷ്‌ക്യാം കാറിന്‍റെ 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ 256 ജിബി വരെ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഇംപാക്റ്റ് സമയത്ത് ഫൂട്ടേജ് റെക്കോർഡുചെയ്യാനും കഴിയും. ഡ്രൈവർ സഹായത്തിനായി ഏഴ് ഫംഗ്‌ഷനുകളുള്ള ADAS പാക്കേജും CAMO എഡിഷനിൽ വരുന്നു. വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, വോയ്‌സ്-അസിസ്റ്റഡ് സൺറൂഫ്, 9 സ്പീക്കർ JBL സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, വയർലെസ് സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റി, ആറ് എയർബാഗുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ. എങ്കിലും എല്ലാ വേരിയന്‍റിലും എല്ലാ സവിശേഷതകളും ലഭ്യമല്ല.

TATA NEXON CAMO EDITION PRICE TATA NEXON CAMO EDITION FEATURES TATA NEXON CAMO EDITION ENGINE ടാറ്റ നെക്‌സോൺ കാമോ എഡിഷൻ
Tata Nexon CAMO Edition (Image Credit: X/@TataMotors_Cars)

ടാറ്റ നെക്‌സോൺ കാമോ എഡിഷൻ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

നെക്‌സോൺ കാമോ എഡിഷന്‍റെ മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പിന് സമാനമായി തുടരുന്നു. 1.2 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. ഈ എഞ്ചിൻ 118.3 ബിഎച്ച്‌പി പവറും 170 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. മാനുവൽ, AMT അല്ലെങ്കിൽ 7 സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനുകളോടെയാണ് ഇത് വരുന്നത്.

1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനും ഇതിലുണ്ട്. ഇത് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ AMT ഗിയർബോക്സുമായി ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് 112.9 bhp പവറും 260 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 98.6 bhp പവറും 170 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.2 ലിറ്റർ ടർബോ CNG എഞ്ചിനും ഇതിലുണ്ട്. 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനുമായി മാത്രം ഇത് ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Also Read:

  1. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഓഡിയോ സിസ്റ്റവുമായി 'റേഞ്ച് റോവർ എസ്‌വി അൾട്ര': വിലയറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും!
  2. 540-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്: എസ്‌യുവി പ്രേമികൾക്കായി പുത്തൻ സവിശേഷതകളുമായി പുതിയ മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ-എൻ
  3. നിരത്ത് കീഴടക്കാൻ വീണ്ടും യമഹയുടെ R15 V4, MT-15 മോട്ടോജിപി പതിപ്പുകൾ: വിലയും വിശദാംശങ്ങളും
  4. ഹൈബ്രിഡ് കരുത്തിൽ സോറെന്‍റോ: പ്രീമിയം ത്രീ-റോ എസ്‌യുവി പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി കിയ

TAGGED:

TATA NEXON CAMO EDITION PRICE
TATA NEXON CAMO EDITION FEATURES
TATA NEXON CAMO EDITION ENGINE
ടാറ്റ നെക്‌സോൺ കാമോ എഡിഷൻ
TATA NEXON CAMO EDITION LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.