ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന് പേര് മാറ്റം, ഇനി മുതൽ 'TATA.CARS': ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റിയിലും മാറ്റം
ഷോറൂമുകൾ, ഡീലർഷിപ്പുകൾ, സർവീസ് സെന്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലായിടങ്ങളിലും ടാറ്റ.കാർസ് എന്ന പേരിലായിരിക്കും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സേവനം ലഭിക്കുക.
Published : August 29, 2026 at 3:04 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടാറ്റയുടെ പാസഞ്ചർ വാഹന വിഭാഗമായ 'ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾസി'ന് പേര് മാറ്റം. ഇനി മുതൽ 'TATA.CARS' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഇടപെടേണ്ട എല്ലായിടങ്ങളിലും ഇനിമുതൽ പഴയ പേരിന് പകരം പുതിയ ആഗോള ബ്രാൻഡ് നാമമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾസ് (TMPV) നിയമപരമായി ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും, റെഗുലേറ്ററി ആവശ്യങ്ങൾക്കും, നിക്ഷേപകർക്കും വേണ്ടി പഴയ പേര് തന്നെ തുടരുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
ഷോറൂമുകൾ, ഡീലർഷിപ്പുകൾ, സർവീസ് സെന്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലായിടങ്ങളിലും ടാറ്റ.കാർസ് എന്ന പേരിലായിരിക്കും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സേവനം ലഭിക്കുക. സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇനിമുതൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരിക്കും ലഭിക്കുകയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
ഉപഭോക്തൃ-മുഖ ബ്രാൻഡായി TATA.CARS
ഉപഭോക്താക്കൾ ബ്രാൻഡുമായി ഇടപെടുന്ന എല്ലായിടത്തും TATA.CARS എന്ന പുതിയ നാമം ദൃശ്യമാകും. ഇതിൽ ഷോറൂമുകൾ, സർവീസ് സെന്ററുകൾ, വെബ്സൈറ്റുകൾ, ആപ്പുകൾ, പരസ്യങ്ങൾ, മറ്റ് റീട്ടെയിൽ ഇടങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആരെങ്കിലും ടാറ്റ കാർ ആദ്യം നോക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ അത് വാങ്ങുന്നതുവരെയും പിന്നീട് അത് സർവീസ് ചെയ്യുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെയും ഒരു സുഗമമായ ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള കാറുകളുടെ പേരുകൾ മാറില്ല. നെക്സോൺ, പഞ്ച്, ഹാരിയർ, സഫാരി, കർവ് തുടങ്ങിയ മോഡലുകൾക്ക് അവയുടെ നിലവിലെ പേരുകൾ നിലനിർത്തും. വാഹനങ്ങളിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ടാറ്റ എലിപ്സ് ലോഗോയും അതേപടി തുടരും.
പുതിയ നിറങ്ങൾ, ഫോണ്ട്, ലുക്ക്
TATA.CARS എന്നത് വെറുമൊരു പേര് മാറ്റമല്ല. പുതിയ ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി കൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ടാറ്റ പൂർണ്ണമായും പുതിയൊരു വിഷ്വൽ ശൈലി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും മുന്നോട്ടുള്ള ചലനവും കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ടാറ്റയുടെ ക്ലാസിക് നീല നിറത്തിന്റെ ആധുനിക രൂപമായ അംബിഷൻ ബ്ലൂ ആണ് ഒരു പ്രധാന മാറ്റം. പാരലൽ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന പുതിയ ടൈപ്പ്ഫേസും ഉണ്ട്. ടാറ്റയുടെ 'ടി' യുടെയും റോഡ് ലൈനുകളുടെയും ആകൃതിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് പാരലൽ പാത്ത്വേസ് എന്ന ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മുഴുവൻ രൂപകൽപ്പനയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ
ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾ വളരെക്കാലമായി തങ്ങളുടെ കാറുകളെ 'ടാറ്റ കാർ' എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ടാറ്റ പറയുന്നു. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് പകരം ഔദ്യോഗിക നാമമാക്കാൻ കമ്പനി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ടാറ്റയുടെ ഹാച്ച്ബാക്കുകൾ, സെഡാനുകൾ, എസ്യുവികൾ, ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ, ഭാവിയിലെ മൊബിലിറ്റി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരൊറ്റ ബ്രാൻഡായി TATA.CARS വർത്തിക്കും.
പുതിയ ബ്രാൻഡ് ടാഗ്ലൈൻ 'Nothing's Too Far'(ഒന്നും വളരെ അകലെയല്ല) എന്നതാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഉപഭോക്താക്കളെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്തുടരാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന വിശാലമായ ആശയമാണ് മുന്നോട്ട്വെയ്ക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
നിലവിലുള്ള ഉടമകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകുമോ?
നിലവിലുള്ള ടാറ്റ ഉടമകൾക്കും ഈ മാറ്റം പതിയെ ലഭ്യമാകും. ഷോറൂമുകൾ, വെബ്സൈറ്റുകൾ, ബ്രോഷറുകൾ, സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ പതുക്കെ TATA.CARS രൂപത്തിലേക്ക് മാറും. എന്നാൽ കമ്പനി ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് സ്വയം പുനർനാമകരണം ചെയ്യില്ല. TMPV നിയമപരമായ പേര് നിലനിർത്തും. അതേസമയം TATA.CARS എന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾ കാണുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പേരായി മാറുന്നു.
Also Read: