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കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ ലാഭം! 1,525 കിലോഗ്രാം ഭാരം വഹിക്കുന്ന പിക്കപ്പ് ട്രക്ക്, ബൈ-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിനിൽ പുതിയ ഇൻട്രാ വി40
കൂടുതൽ ഭാരം കയറ്റാനും കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനച്ചെലവിൽ കൂടുതൽ ലാഭം നേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബിസിനസുകാർക്കും മികച്ച ഓപ്ഷനായിരിക്കും പുതിയ ഇൻട്രാ വി40.
Published : June 4, 2026 at 8:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചരക്കുഗതാഗത മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ ലാഭം തരുന്ന വാഹനങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ തിരയുക. എന്നാൽ ഉയർന്ന പേലോഡ് ശേഷിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാനും പാടില്ല. ഇത്തരക്കാർക്കായി പുതിയ മിനി ട്രക്കായ 'ഇൻട്രാ വി40' പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്.
കൂടുതൽ ഭാരം കയറ്റാനും കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനച്ചെലവിൽ കൂടുതൽ ലാഭം നേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബിസിനസുകാർക്കും മികച്ച ഓപ്ഷനായിരിക്കും ഇത്. ഹരിത ഇന്ധനങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റം രാജ്യത്ത് ത്വരിത്വപ്പെടുന്നതിനിടെ, ബൈ-ഫ്യുവൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിലാണ് കമ്പനി പുതിയ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത്. അതായത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സിഎൻജി, പെട്രോൾ ഇന്ധന ഓപ്ഷനുകൾ മാറി മാറി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
കൂടുതൽ ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ചെലവ് കുറവും ആണ് പുതിയ ഇൻട്രാ വി40 മോഡലിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്. ഉയർന്ന പേലോഡ് ശേഷിയുള്ള വാഹനത്തിന് 1,525 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമെടുക്കാം. കൂടുതൽ നീളമുള്ള ഡിസൈനും കൂടെ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ചരക്ക് എത്ര വലുതും ഭാരമുള്ളതുമായാലും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന ചെലവിൽ തന്നെ വരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ സഹായകമാവും.
2,960 എംഎം നീളമുള്ള ലോഡ് ബോഡിയുമുള്ള സിഎൻജി, പെട്രോൾ ബൈ-ഫ്യൂവൽ പവർട്രെയിനോടുകൂടിയാണ് ഈ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് വരുന്നത്. ഇത് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് അവരുടെ കാർഗോ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയും വരുമാന സാധ്യതയും പരമാവധിയാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതിന്റെ സവിശേഷതകളും എഞ്ചിൻ വിശദാംശങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
ടാറ്റ ഇൻട്രാ V40: ബൈ-ഫ്യൂവൽ പവർട്രെയിൻ
58 ബിഎച്ച്പി പവറും 106 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് പുതിയ ടാറ്റ ഇൻട്രാ V40ന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. പെർഫോമൻസിലും ഇന്ധനക്ഷമതയിലും സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു രൂപകൽപ്പനയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. ഇത് അർബൻ, ഇന്റർസിറ്റി കാർഗോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു. ഈ പിക്കപ്പ് ട്രക്കിൽ 110 ലിറ്റർ സിഎൻജി ടാങ്ക് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് റേഞ്ച് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. സിഎൻജിയും പെട്രോളും മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ സിഎൻജി ലഭ്യത കുറവായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും വാഹനം സുഗമമായി ഉപയോഗിക്കാം.
സുഖത്തിലും സുരക്ഷയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്
ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന വാണിജ്യ വാഹന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പുതിയ ടാറ്റ ഇൻട്രാ വി40 നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആധുനിക വാക്ക്-ത്രൂ ക്യാബിനുമായി വരുന്നു. ഇത് ഡ്രൈവർമാർക്ക് മികച്ച പ്രവേശനക്ഷമതയും സൗകര്യവും നൽകുന്നു. ദീർഘനേരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാർ പോലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ഡൈനാമിക്സ് നൽകുന്നതിലും കമ്പനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പിക്കപ്പ് ട്രക്കിന് മുൻവശത്ത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് സുരക്ഷയും നിയന്ത്രണവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. അതേസമയം ഹൈഡ്രോഫോം ചെയ്ത ചേസിസ് കൂടുതൽ ഘടനാപരമായ ശക്തി, സ്ഥിരത, ഈട് എന്നിവ നൽകുന്നു. കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള ലോഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും, മോശം റോഡുകളുള്ളയിടങ്ങളിലും ഈ സജ്ജീകരണം വിശ്വസനീയമായ പ്രകടനം നൽകുന്നുവെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
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