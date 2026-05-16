ഇവി വിപണിയിലേക്ക് ചുവടുവെയ്‌ക്കാൻ ടാറ്റ സിയറയും: ലോഞ്ച് 2026 അവസാനത്തോടെ

ടാറ്റ സിയറ ഇവി 2026 അവസാനത്തോടെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. വരും മാസങ്ങളിൽ പ്രതിമാസം 10,000 യൂണിറ്റലധികം ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായും സിഇഒ ശൈലേഷ് ചന്ദ്ര.

In picture - Tata Sierra in Andaman Adventure with Dual Tone shade (Image Credit: Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 16, 2026 at 1:43 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ടാറ്റ മോട്ടോർസ് ആരാധകർ ലോഞ്ചിനായി ഏറെ കാത്തിരുന്ന മോഡലാണ് സിയറ ഇവി. ഇലക്‌ട്രിക് വിഭാഗത്തിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് സിയറയും. ഇത് 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ (Q2) പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കമ്പനിയുടെ നാലാം പാദ വരുമാന അവലോകന യോഗത്തിനിടെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾസ് മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറും സിഇഒയുമായ ശൈലേഷ് ചന്ദ്രയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. മുമ്പ് കൺസെപ്റ്റായും പ്രോട്ടോടൈപ്പായും മാത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ച ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവിയാണ് സിയറ ഇവി. ആഗോളതലത്തിൽ ഇതിന്‍റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡൽ ഇതുവരെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിട്ടില്ല.

ഇന്‍റേണൽ കംബസ്റ്റൻ എഞ്ചിനുള്ള സിയറ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് വേരിയന്‍റിന്‍റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ബോഡി-കളർ എൻക്ലോസ്‌ഡ് ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ, പുതുക്കിയ ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റുകൾ (DRL-കൾ), ഹെഡ്‌ലാമ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ, അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഫ്രണ്ട്, റിയർ ബമ്പറുകൾ എന്നീ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡലിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഓപ്ഷനുകളെയും പവർ ഔട്ട്‌പുട്ട് കണക്കുകളെയും കുറിച്ച് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് ഒന്നും തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആ വിശദാംശങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് വെളിപ്പെടുത്തും.

2026-ൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത് രണ്ട് പുതിയ നെയിംപ്ലേറ്റുകളും നാല് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റുകളും
സിയറ ഇവിക്ക് പുറമേ, 2026-ൽ രണ്ട് പുതിയ നെയിംപ്ലേറ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ശൈലേഷ് ചന്ദ്ര സ്ഥിരീകരിച്ചു. എങ്കിലും ഏതൊക്കെയാണ് മോഡലുകൾ എന്ന് കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ടാറ്റ ഇതിനകം തന്നെ സഫാരി, സിയറ എന്നിവയ്‌ക്ക് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുെട ഇതുവരെയുള്ള പാറ്റേൺ നോക്കുമ്പോൾ, ഐക്കണിക് എസ്‌യുവിയായ ടാറ്റ സുമോയ്ക്ക് പുതിയൊരു മോഡൽ നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

മാത്രമല്ല, കുറച്ചുകാലമായി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഡംബര കൺസെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനമായ (ഇവി) അവിന്യയും പുതിയ അവതരണങ്ങളിലൊന്നിനുള്ള ശക്തമായ മോഡലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പുതിയ നെയിംപ്ലേറ്റുകൾക്കൊപ്പം, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് നാല് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് മോഡലുകളും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇലക്‌ട്രിക് കാറുകളും, രണ്ടെണ്ണം ഇന്‍റേണൽ കംബസ്റ്റൺ എഞ്ചിനുകളിൽ (ഐസിഇ) പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവയുമാണ്.

ടിയാഗോയും ടിയാഗോ ഇവിയും ഇതിനകം പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത മോഡലുകളിൽ ഇവയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വ്യാപകമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ടാറ്റയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൊന്നായ ടിഗോർ, പുതുക്കിയ ഡിസൈനിൽ പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഉൽപ്പാദന ശേഷി
ടാറ്റയുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെ മിക്ക മോഡലുകളും ഡെലിവറിയാകാൻ നിലവിൽ ബുക്കിങിന് ശേഷം ശരാശരി നാല് മുതൽ എട്ട് ആഴ്‌ച വരെ കാത്തിരിക്കണം. വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പരിമിതികളും ശൈലേഷ് ചന്ദ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സിയറയ്ക്കും ചില ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ കാത്തിരിപ്പ് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ വരും മാസങ്ങളിൽ പ്രതിമാസം 10,000 യൂണിറ്റോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉൽ‌പാദനം ലക്ഷ്യമിടുന്നെന്ന് ചന്ദ്ര സ്ഥിരീകരിച്ചു.

