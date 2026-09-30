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ഹാരിയറും കർവും ഇനി വിലകുറവിൽ സ്വന്തമാക്കാം, ബാറ്ററി വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്ന BaaS പദ്ധതി എല്ലാ മോഡലുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ച് ടാറ്റ
മുൻപ് ടിയാഗോ ഇവി, പഞ്ച് ഇവി എന്നിവയിൽ മാത്രമായി ലഭ്യമായിരുന്ന ഫിനാൻസിങ് പദ്ധതി ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ ആറ് ഇലക്ട്രിക് മോഡലുകളിൽ ലഭ്യമാകും.
Published : September 30, 2026 at 5:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തങ്ങളുടെ 'ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ്' (BaaS) പ്രോഗ്രാം മറ്റ് മോഡലുകളിലേക്ക് കൂടെ വ്യാപിപ്പിച്ചു. നെക്സോൺ ഇവി, കർവ് ഇവി, സിയറ ഇവി, ഹാരിയർ ഇവി എന്നീ മോഡലുകളിലും ഇനി മുതൽ ബാറ്ററി വാടകയ്ക്കെടുക്കാവുന്ന BaaS പദ്ധതി ലഭ്യമാകും. മുൻപ് ടിയാഗോ ഇവി, പഞ്ച് ഇവി എന്നിവയിൽ മാത്രമായി ലഭ്യമായിരുന്ന ഫിനാൻസിങ് പദ്ധതി ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ ആറ് ഇലക്ട്രിക് മോഡലുകളിൽ ലഭ്യമാകും.
എന്താണ് ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് പ്രോഗ്രാം?
ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭവിലയിൽ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന ധനസഹായ മാതൃകയായി ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറയാം. ബാറ്ററി വാടകയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സംവിധാനമാണ് BaaS. വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ തുക കുറച്ച് വാങ്ങാം. ഇത് ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട വാഹനത്തിന്റെ പ്രാരംഭവില കുറയ്ക്കും. എന്നാൽ ബാറ്ററി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കിലോമീറ്ററിന് അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത തുക വാടകയായി നൽകണം. പ്രതിമാസം ബാറ്ററി വാടകയിലേക്ക് നിശ്ചിത തുക അടയ്ക്കേണ്ടിവരും. ബാറ്ററിയുടെ ശേഷി, നൽകുന്ന മുൻകൂർ തുക (ഡൗൺ പേയ്മെന്റ്), വായ്പ കാലാവധി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും പ്രതിമാസം എത്ര രൂപ അടയ്ക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
പദ്ധതി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ?
ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ബാറ്ററിയുടെ ചെലവ് ഒഴിവാക്കി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭവിലയിൽ വാഹനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം. BaaS പദ്ധതിവഴി ടാറ്റയുടെ വാഹനമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡലുകൾക്കനുസരിച്ച് 2.30 ലക്ഷം മുതൽ 7.30 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിൽ കുറവ് ഉണ്ടാകും. പദ്ധതി വഴി പ്രാരംഭവില ഏറ്റവുമധികം കുറയുന്ന വാഹനം ഹാരിയർ ഇവി ആണ്.
ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, ഉപഭോക്താക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വായ്പകളാണ് എടുക്കുന്നത്, ഒന്ന് വാഹനത്തിനും മറ്റൊന്ന് ബാറ്ററിക്കും. ഇവ രണ്ടും സ്വതന്ത്രമായാണ് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാറ്ററിക്കുള്ള പ്രതിമാസ പേയ്മെന്റ് ബാറ്ററിയുടെ ശേഷി, ഉപഭോക്താവ് നൽകുന്ന മുൻകൂർ തുക, തിരഞ്ഞെടുത്ത വായ്പാ കാലാവധി എന്നീ മറ്റ് ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ചാർജിങ്, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ ഈ ബാറ്ററി ഇഎംഐയിൽ ഉൾപ്പെടില്ല
വ്യക്തിഗത ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള എൻട്രി-ലെവൽ വേരിയന്റുകൾക്ക് ബാധകമായ വിലകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. ഇത് നിശ്ചിത ദൈനംദിന ഡ്രൈവിങ് കണക്കുകൂട്ടലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സർക്കാർ ലെവികൾ, റോഡ് നികുതി, ഇൻഷുറൻസ്, ടിസിഎസ് എന്നിവ ഈ തുകയിൽ ഉൾപ്പെടില്ല എന്നതും ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ വാഹനം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, വാഹനത്തിന്റെ വിലയിൽ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ വിലയും ഉൾപ്പെടുത്തി ടാറ്റയുടെ ഏത് ഇവി മോഡലും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അതേസമയം പ്രാരംഭ ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് BaaS ഒരു ബദൽ മാർഗമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ടാറ്റയുടെ എല്ലാ ഇവികൾക്കും ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ വാങ്ങുമ്പോൾ എത്ര വില വരുമെന്നും പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ എത്ര വില വരുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
|മോഡൽ
|ബാറ്ററി
|പരമ്പരാഗതമായി
വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള വില
|BaaS പദ്ധതിയിലൂടെ
വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള വില
|പ്രാരംഭ ചിലവ്
എത്ര കുറയും?
|ഉപയോഗച്ചെലവ്
|ടിയാഗോ ഇവി
|19kWh
|Rs 6.99 ലക്ഷം
|Rs 4.69 ലക്ഷം
|Rs 2.30 ലക്ഷം
|Rs 2.6/km
|പഞ്ച് ഇവി
|30kWh
|Rs 9.79 ലക്ഷം
|Rs 6.59 ലക്ഷം
|Rs 3.20 ലക്ഷം
|Rs 2.6/km
|നെക്സോൺ ഇവി
|45kWh
|Rs 14.34 ലക്ഷം
|Rs 8.99 ലക്ഷം
|Rs 5.35 ലക്ഷം
|Rs 4.4/km
|കർവ്വ് ഇവി
|55kWh
|Rs 17.19 ലക്ഷം
|Rs 10.99 ലക്ഷം
|Rs 6.20 ലക്ഷം
|Rs 5/km
|സിയറ ഇവി
|63kWh
|Rs 18.79 ലക്ഷം
|Rs 11.99 ലക്ഷം
|Rs 6.80 ലക്ഷം
|Rs 5.5/km
|ഹാരിയർ ഇവി
|65kWh
|Rs 21.79 ലക്ഷം
|Rs 14.49 ലക്ഷം
|Rs 7.30 ലക്ഷം
|Rs 5.9/km
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