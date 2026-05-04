ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവി നിരയിലേക്ക് രണ്ട് പുതിയ വേരിയന്റുകൾ: വില 16.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവി നിരയിലേക്ക് രണ്ട് പുതിയ വകഭേദങ്ങളുമായി ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്. അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് എക്സ് 55, എംപവേർഡ് എക്സ് 55 എന്നിവയാണ് പുതിയ വേരിയന്റുകൾ.
Published : May 4, 2026 at 6:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവി ലൈനപ്പിൽ രണ്ട് പുതിയ വകഭേദങ്ങളുമായി തദ്ദേശീയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്. അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് എക്സ് 55, എംപവേർഡ് എക്സ് 55 എന്നീ രണ്ട് വകഭേദങ്ങളാണ് പുതിയ ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവി സീരീസ്എക്സിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 16.99 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് പുതിയ വേരിയന്റുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
55 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്കുമായി വരുന്ന രണ്ട് മോഡലുകളും ഒറ്റ ചാർജിൽ 502 കിലോമീറ്റർ (P1+P2) വരെ ARAI സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ റേഞ്ച് നൽകുന്നു. ടാറ്റയുടെ ആക്റ്റി.ഇവി ആർക്കിടെക്ചറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് കൂപ്പെ-എസ്യുവികൾ. ഇത് 167 ബിഎച്ച്പി പവറും 215 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
പുതിയ വേരിയന്റുകൾ വാങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ ഉപഭോക്താവിന് ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററിയിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ലൈഫ് ടൈം വാറന്റി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി മുതൽ 15 വർഷം വരെ സാധുതയുള്ളതായിരിക്കും ആനുകൂല്യമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കാറുകളുടെയും വേരിയന്റ് തിരിച്ചുള്ള സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് എക്സ് 55: സവിശേഷതകൾ
ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവിയുടെ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് എക്സ് 55 വേരിയന്റിൽ പനോരമിക് സൺറൂഫ്, ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിനുമായി ഡ്യുവൽ 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേകൾ, വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ബ്ലൈൻഡ്-സ്പോട്ട് മോണിറ്ററിങ് ഉള്ള 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ സിസ്റ്റം, വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ, ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, റിയർ സൺഷെയ്ഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എംപവേർഡ് എക്സ് 55: സവിശേഷതകൾ
ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവിയേക്കാൾ മികച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളുള്ള വേരിയന്റാണ് എംപവേർഡ് X 55. ഇതിന് ആക്ടീവ് സീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ, 6-വേ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, റീക്ലൈനിംഗ് സീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ചില അധിക സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ വേരിയന്റിന് 12.3 ഇഞ്ച് ഹാർമൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, സബ്വൂഫറുള്ള JBLന്റെ 9-സ്പീക്കർ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, 20 ഫംഗ്ഷനുകളുള്ള ലെവൽ 2 ADAS, 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ, V2V, V2L ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി, ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഒരു ജെസ്റ്റർ നിയന്ത്രിത പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുന്നു. ഈ വകഭേദം DARK പതിപ്പിലും ലഭ്യമാണ്.
പുതിയ വേരിയന്റിൽ നിലവിലുള്ള കളർ പാലറ്റിനൊപ്പം ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പുതിയ 'നൈട്രോ ക്രിംസൺ' എക്സ്റ്റീരിയർ കളർ ഓപ്ഷനും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ടാറ്റ Curvv.ev സീരീസ്എക്സ് ശ്രേണിയുടെ എക്സ്-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത് 16.99 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്നാണ്. അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് എക്സ് 55 വേരിയന്റിന്റെ വിലയാണ് ഇത്. അതേസമയം എംപവേർഡ് X 55 വേരിയന്റിന് 19.19 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. എംപവേർഡ് X 55 #DARK പതിപ്പിന് 19.49 ലക്ഷം രൂപ വില വരും.
