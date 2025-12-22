ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കരുത്തിൽ ടാറ്റ ഹാരിയറും സഫാരിയും: വേരിയന്റും സവിശേഷതകളും
ഇനി മുതൽ ടാറ്റ ഹാരിയറും സഫാരിയും ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലും ലഭ്യം. വേരിയന്റ് തിരിച്ചുള്ള ലഭ്യതയും സവിശേഷതകളും ചുവടെ നൽകുന്നു.
Published : December 22, 2025 at 7:38 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ജനപ്രിയ സഫാരി, ഹാരിയർ എസ്യുവികൾക്കായി ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വേരിയന്റ് ഒടുവിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലും 1.5 ലിറ്റർ ഹൈപ്പീരിയൻ ടർബോ GDi പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. കൂടാതെ ഫിയർലെസ് അൾട്രാ വേരിയന്റിൽ ലഭ്യമായ പുതിയ നൈട്രോ ക്രിംസൺ ഷേഡിലും ഹാരിയർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഹാരിയറിനും സഫാരിക്കും ടാറ്റ സിയറയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത അതേ എഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോൾ പുതുതായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കൂടുതൽ മികച്ച പ്രകടനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഹൈപ്പീരിയൻ ടർബോ GDi പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
ഹൈപ്പീരിയൻ ടർബോ GDi പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ
ബിഎസ്6 ഫേസ് 2 കംപ്ലയൻസുള്ള 1,498 സിസി ഇൻ-ലൈൻ 4-സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ യൂണിറ്റാണ് ഹൈപ്പീരിയൻ ടർബോ ജിഡിഐ എഞ്ചിൻ. ഇത് 5,000 ആർപിഎമ്മിൽ 167.67 ബിഎച്ച്പിയുടെ പീക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ടും 1,750 മുതൽ 3,500 ആർപിഎമ്മിൽ 280 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും നൽകുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ (എംടി) അല്ലെങ്കിൽ 6-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ (എടി) എന്നിവയുമായാണ് ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഹൈപ്പീരിയൻ ടർബോ GDi പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ: വേരിയന്റുകൾ
പുതിയ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ടാറ്റ സഫാരിയുടെ സ്മാർട്ട് വേരിയന്റ് മുതൽ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് അൾട്ര വേരിയന്റ് വരെയും, ടാറ്റ ഹാരിയറിന്റെ സ്മാർട്ട് വേരിയന്റ് മുതൽ ഫിയർലെസ് അൾട്ര വേരിയന്റ് വരെയും ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം ഉയർന്ന വകഭേദങ്ങളായ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് അൾട്രാ (ടാറ്റ സഫാരി), ഫിയർലെസ് അൾട്രാ (ടാറ്റ ഹാരിയർ) എന്നിവ 6-സ്പീഡ് എംടി, 6-സ്പീഡ് എടി ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
|1.5 ലിറ്റർ ഹൈപ്പീരിയൻ ടർബോ GDi പെട്രോൾ: വേരിയന്റ് തിരിച്ചുള്ള ലഭ്യത
|മോഡൽ
|വേരിയന്റ്
|ട്രാൻസ്മിഷൻ
|ടാറ്റ സഫാരി
|സ്മാർട്ട്
|6 MT
|പ്യുവർ എക്സ്
|6 MT | 6 AT
|അഡ്വഞ്ചർ എക്സ്+
|6 MT | 6 AT
|അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് എക്സ്
|6 MT | 6 AT
|അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് എക്സ്+
|6 MT | 6 AT
|അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് അൾട്ര
|6 MT | 6 AT
|ടാറ്റ ഹാരിയർ
|സ്മാർട്ട്
|6 MT
|പ്യുവർ എക്സ്
|6 MT | 6 AT
|അഡ്വഞ്ചർ എക്സ്
|6 MT | 6 AT
|അഡ്വഞ്ചർ എക്സ്+
|6 MT | 6 AT
|ഫിയർലെസ് എക്സ്
|6 MT | 6 AT
|ഫിയർലെസ് എക്സ്+
|6 MT | 6 AT
|ഫിയർലെസ് അൾട്ര
|6 MT | 6 AT
ടാറ്റ സഫാരിയും ഹാരിയറും: സവിശേഷതകൾ
10.25 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, 10.25 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, 18/19 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ, വോയ്സ് അസിസ്റ്റഡ് പനോരമിക് സൺറൂഫ്, ഓട്ടോഫോൾഡുള്ള ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒആർവിഎമ്മുകൾ, ഓട്ടോ ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ടാറ്റ സഫാരി വരുന്നത്. റെയിൻ സെൻസിങ് വൈപ്പറുകൾ, വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, സ്റ്റോറേജുള്ള ഫ്രണ്ട് ആംറെസ്റ്റ്, റിമോട്ട് കീ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുഷ് സ്റ്റാർട്ട്, 4-വേ ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ വാഹനത്തിനുണ്ട്. കൂടാതെ ആറ് എയർബാഗുകൾ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഇബിഡി ഉള്ള എബിഎസ്, കോർണർ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്.
Also Read:
- കെടിഎം അഡ്വഞ്ചർ 390 ആറിന്റെ 2026 മോഡൽ വരുന്നു, ലോഞ്ച് ജനുവരിയിലെന്ന് സൂചന; സ്ഥിരീകരിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
- റെഡ്മി നോട്ട് 15 വരുന്നു: ലോഞ്ചിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം, വില വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു; വിശദമായി
- അഭിമാനം വാനോളം: 'സ്പേഡെക്സ്' മുതൽ 'ഗഗൻയാൻ' മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വരെ, കുതിപ്പ് തുടർന്ന് ഐഎസ്ആർഒ; 2025ലെ സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
- വാട്സ്ആപ്പിൽ പുതിയ തട്ടിപ്പ് രീതിയുമായി സൈബർകുറ്റവാളികൾ! ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോലുമറിയാതെ വിവരങ്ങൾ ചോരും, ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക