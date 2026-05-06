ടാറ്റയുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ ഇനി 'അൾട്ര' ലുക്കിൽ: ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും

Tata Harrier and Tata Safari diesel Ultra and Ultra Red Dark variants launched (Photo - Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 6, 2026 at 3:18 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ എസ്‌യുവികളായ ടാറ്റ ഹാരിയറിന്‍റെയും ടാറ്റ സഫാരിയുടെയും പുതിയ ടോപ്പ്-എൻഡ് ഡീസൽ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കി. അൾട്രാ, അൾട്രാ റെഡ് ഡാർക്ക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. മുൻപ്, ഈ എസ്‌യുവികളുടെ പെട്രോൾ പതിപ്പുകൾക്ക് മാത്രമേ അൾട്രാ റെഡ് ഡാർക്ക് വേരിയന്‍റുകൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരുന്നുള്ളൂ.

2026 ജനുവരിയിൽ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച മോഡലുകളുടെ ടോപ്പ്-എൻഡ് ഡീസൽ മോഡലുകളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ടാറ്റ ഹാരിയറിന്‍റെ ഫിയർലെസ് അൾട്രാ, ഫിയർലെസ് അൾട്രാ റെഡ് ഡാർക്ക് വേരിയന്‍റുകളും ടാറ്റ സഫാരിയുടെ അക്കംപ്ലിഷ്‌ഡ് അൾട്രാ, അക്കംപ്ലിഷ്‌ഡ് അൾട്രാ റെഡ് ഡാർക്ക് വേരിയന്‍റുകളും ആണ് ഏപ്രിലിൽ പുറത്തിറക്കിയത്.

ടാറ്റ ഹാരിയറും സഫാരിയും മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷനുകളുള്ള അൾട്രാ റെഡ് ഡാർക്ക് മോഡലുകളിൽ ആണ് പുറത്തിറക്കിയത്. എന്നാൽ ഇതിന്‍റെ ട്രിം തിരിച്ചുള്ള വില വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ ടാറ്റ ഹാരിയർ അൾട്രാ ഡീസൽ മാനുവലിന് 23.85 ലക്ഷം രൂപയും (എക്സ്-ഷോറൂം) ടാറ്റ സഫാരി അൾട്രാ ഡീസൽ മാനുവലിന് (7-സീറ്റർ) 24.50 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് (എക്സ്-ഷോറൂം) വില.

ഡിസൈൻ
പുതിയ അൾട്രാ റെഡ് ഡാർക്ക് വേരിയന്‍റുകളുടെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, പെട്രോൾ എസ്‌യുവിയും ഡീസൽ മോഡലും തമ്മിൽ ഡിസൈനിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ല. എന്നാൽ അൾട്രാ റെഡ് ഡാർക്ക് ട്രിമ്മുകൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കറുത്ത റൂഫുള്ള ഒരു പുതിയ ഡ്യുവൽ-ടോൺ നൈട്രോ ക്രിംസണും അൾട്രാ റെഡ് ഡാർക്കിന് പൂർണ്ണമായും കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഓപ്ഷനും ലഭിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല, അൾട്രാ റെഡ് ഡാർക്ക് ട്രിമിന്‍റെ ക്യാബിനിൽ കടും ചുവപ്പ് നിറമുള്ള ഫോക്സ് ലെതർ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സവിശേഷതകൾ
ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ഡാഷ് കാം ഉള്ള ഡിജിറ്റൽ റിയർ വ്യൂ മിറർ, 14.5 ഇഞ്ച് വലിയ QLED സെൻട്രൽ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ ഫ്രണ്ട്, റിയർ ക്യാമറകൾക്കുള്ള വാഷറുകൾ എന്നിങ്ങനെ പുതിയ ടോപ്പ് വേരിയന്‍റുകളിലെ ഹാരിയർ ഇവിയുടെ ചില സവിശേഷതകൾ ഈ രണ്ട് ഇന്‍റേണൽ കംബസ്റ്റൻ എസ്‌യുവികളിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ വകഭേദങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ നിലവിലുള്ള ഫിയർലെസ്+ ട്രിമ്മിന് സമാനമാണ്. അതിൽ ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, മെമ്മറി ഫംഗ്ഷനോടുകൂടിയ പവർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, ബോസ് മോഡുള്ള പവർഡ് കോ-ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറകൾ, ലെവൽ 2+ ADAS സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ ഉണ്ട്.

എഞ്ചിൻ
പുതിയ അൾട്രാ റെഡ് ഡാർക്ക് വകഭേദങ്ങളുടെ എഞ്ചിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഡീസൽ മോഡലുകളിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. 168 bhp പവറും 350 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 2.0 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഇവയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സും 6-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഗിയർബോക്സുമായി ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.

