കൂടുതൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളും സവിശേഷതകളും, പക്ഷേ പെർഫോമൻസിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല: ടാറ്റ കർവ്വിൽ അപ്ഡേറ്റ്; പുതിയ വിലയറിഞ്ഞോ?
കൂടുതൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളും സവിശേഷതകളും ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ടാറ്റ കർവ്വിലെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്. എന്നാൽ സുരക്ഷയിലും പെർഫോമൻസിലും യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല.
Published : November 12, 2025 at 3:28 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തങ്ങളുടെ കർവ്വ് എസ്യുവി-കൂപ്പെ ശ്രേണിയിൽ പ്രധാന അപ്ഗ്രേഡുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഇലക്ട്രിക് വേരിയന്റുകളിൽ നിരവധി പുതിയ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഡിസൈൻ സവിശേഷതകളും ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്. സുരക്ഷയിലും പെർഫോമൻസിലും വിട്ടുവീഴ്ച വരുത്താതെയാണ് ക്യാബിൻ സ്ഥലവും, സുഖസൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്.
പുതുക്കിയ കർവ്വിൽ ക്യാബിൻ കൂടുതൽ പ്രീമിയവും വിശാലവുമാക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിരവധി സെഗ്മെന്റ്-ഫസ്റ്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ഉണ്ട്. എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും ഇൻ-കാബിൻ സ്ഥലം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനാകുന്ന "സ്മാർട്ട് എഞ്ചിനീയറിങ് നവീകരണങ്ങളിലൂടെ" ആണ് ഇത് നേടിയെടുത്തതെന്ന് ടാറ്റ പറയുന്നു.
ടാറ്റ കർവ്വ്, കർവ്വ് ഇവിയിൽ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെ?
ടാറ്റ കർവ്വിലും, ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവിയിലും നിലവിലുള്ള ഫീച്ചറുകൾക്ക് പുറമെ അപ്ഡേറ്റിനൊപ്പം പുതുതായി എന്തൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പാസീവ് വെന്റിലേഷനോടുകൂടിയ ആർ-കംഫർട്ട് സീറ്റുകൾ
- മികച്ച സ്വകാര്യതയ്ക്കും താപത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനുമായി സെറിനിറ്റി സ്ക്രീൻ റിയർ സൺഷെയ്ഡുകൾ
- പിൻഭാഗത്തെ ആംറെസ്റ്റിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈസിസിപ്പ് കപ്പ് ഡോക്കുകൾ
- വെളുത്ത കാർബൺ-ഫൈബർ-സ്റ്റൈൽ ഡാഷ്ബോർഡ് ഇൻസേർട്ട്
- ബെനെക്കെ-കലിക്കോ ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയോടുകൂടിയ ഭാരം കുറഞ്ഞ “Lalitpur Grey” ഇന്റീരിയർ തീം.
- പിൻസീറ്റിലിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്കായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആഡംബര വാഹനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന 'പ്യുവർകംഫർട്ട്' ഫുട്റെസ്റ്റുകളും 'എർഗോവിങ് ഹെഡ്റെസ്റ്റുകളും'.
പുതിയ ടാറ്റ കർവ്വിന്റെ വില
ഇടത്തരം എസ്യുവി വിഭാഗത്തിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കർവ്വിന് വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ICE പതിപ്പിന് 14.55 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്. അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ആണ് ഇതിലെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്റ്. അതേസമയം കർവ്വ് ഇവിയുടെ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്, എംപവേർഡ് വേരിയന്റുകൾക്ക് 18.49 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില.
|മോഡൽ
|പേഴ്സണ വേരിയന്റ്
|പ്രാരംഭവില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|കർവ്വ് (ICE)
|അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്
|₹14.55 ലക്ഷം
|കർവ്വ്.ഇവി (EV)
|Accomplished, Empowered
|₹18.49 ലക്ഷം
ടാറ്റ കർവ്വിൽ ഇതിനകം തന്നെ ലഭ്യമായ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെ?
അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം ലഭിച്ച ആഡംബര കേന്ദ്രീകൃത കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്കപ്പുറം, ടാറ്റ കർവ്വിൽ നിരവധി സവിശേഷതകളുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- 31.24 സെ.മീ (12.3-ഇഞ്ച്) ഹാർമൻ ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് യൂണിറ്റ്
- Arcade.ev കണക്റ്റിവിറ്റി സ്യൂട്ടുള്ള 9-സ്പീക്കർ JBL ഓഡിയോ സിസ്റ്റം
- ആംഗ്യ നിയന്ത്രിത പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ്
- ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മൂഡ് ലൈറ്റിംഗോടുകൂടിയ പനോരമിക് സൺറൂഫ്
- ട്വിൻസോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺസേർജ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്
- മെച്ചപ്പെട്ട പ്രായോഗികതയ്ക്കായി 500 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ്
ടാറ്റ കർവ്വിലെ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ
ടാറ്റ കർവ്വിന് സുരക്ഷായുടെ കാര്യത്തിൽ ഭാരത് എൻസിഎപി നടത്തിയ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ 5 സ്റ്റാർ ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ എസ്യുവിയിൽ ലെവൽ 2 അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റംസ് (ADAS) ഉൾപ്പെടുന്നു. ക്യാബിൻ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിലൂടെയും കൂടുതൽ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിലൂടെ, സ്റ്റൈലും സുരക്ഷയും നൂതനത്വവും സംയോജിപ്പിച്ച ഒരു പ്രീമിയം മിഡ്-സൈസ് എസ്യുവിയായി കർവ്വിനെ കമ്പനി കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്.
ടാറ്റ കർവ്വിന്റെ പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകൾ
ടാറ്റ മോട്ടോർസ് കർവ്വിനായി നിരവധി പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടാറ്റയുടെ ATLAS ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് ICE മോഡലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം കർവ്വ് ഇവി ടാറ്റയുടെ പുതിയ തലമുറ EV ലൈനപ്പിന് അടിവരയിടുന്ന നൂതന acti.ev പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
1.2 ലിറ്റർ ഹൈപ്പീരിയോൺ ഗ്യാസോലിൻ ഡയറക്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ (GDI) ടർബോ-പെട്രോൾ, 1.2 ലിറ്റർ റെവോട്രോൺ ടർബോ-പെട്രോൾ, 1.5 ലിറ്റർ ക്രിയോജെറ്റ് ഡീസൽ എന്നിങ്ങനെ ICE ശ്രേണിയിൽ മൂന്ന് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. എല്ലാ എഞ്ചിനുകളും മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഹൈപ്പീരിയോൺ GDI എഞ്ചിൻ കാര്യക്ഷമതയിലും ശക്തമായ മിഡ്-റേഞ്ച് പ്രകടനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഓൾ-ഇലക്ട്രിക് Curvv.ev തൽക്ഷണ ടോർക്കും ശക്തമായ റേഞ്ചും നൽകും.
